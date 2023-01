Häusliche Gewalt: Freundin springt aus Angst von Balkon

Häusliche Gewalt Frau springt aus Angst vor ihrem Freund vom Balkon – vor dem Kreisgericht St.Gallen sind die beiden wieder ein Paar Ein 39-jähriger Mann hat seine Freundin geschlagen und bedroht. Um zu fliehen, sprang sie vom 3,5 Meter hohen Balkon seiner Wohnung und verletzte sich. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 12.01.2023, 17.29 Uhr

Die Freundin sei vom Balkon gesprungen, weil er sie in Todesangst versetzt habe, wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor. Bild: Getty

Laut Anklage kam es zum Streit zwischen dem Paar, weil die Frau nicht mit dem Beschuldigten zusammenziehen wollte und sich am Wochenende mit einer Kollegin verabredet hatte. Während rund drei Stunden soll er seine Freundin traktiert haben. Das Opfer erlitt dabei zahlreiche Verletzungen.

Die Faust in den Mund gedrückt

Konkret warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, dass er der Freundin mit der Faust mehrmals gegen den Kopf schlug, ihr mit einer Schirmspitze gegen die Brust stach, ihr ein Messer an den Hals hielt, sie gegen die Wand stiess und sie an den Haaren zog. Er habe gedroht, die Pfanne mit heissem Öl über sie zu leeren, ihr die Finger und den Kopf abzuschneiden, ihr die Zähne kaputtzumachen und sie in die Hölle zu schicken.

Zudem soll er ihr seine Faust in den Mund gedrückt haben, sodass sie sekundenlang bewusstlos wurde. Schliesslich habe er die Freundin in Todesangst versetzt, in dem er die verschlossene Wohnzimmertüre aufgebrochen habe. In Panik sei sie daraufhin vom 3,5 Meter hohen Balkon gesprungen.

Aufgrund des Vorfalls musste sich das Opfer für fünf Tage in Spitalpflege begeben. Unter anderem erlitt sie durch die Traktierungen des Beschuldigten und den Balkonsturz starke Schmerzen, Hämatome und Hauteinblutungen am ganzen Körper, oberflächliche Hautdurchtrennungen, einen Längsbruch des Kreuzbeins, eine Schulterprellung und eine Handverletzung. Eine akute Lebensgefahr habe zu keiner Zeit bestanden, heisst es in der Anklageschrift.

Beschuldigter bestreitet die Vorwürfe

Das sei alles nicht so passiert, wie es die Frau schildere, erklärte der algerische Staatsangehörige an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Bevor sie zu ihm in die Wohnung gekommen sei, habe sie draussen einen Streit mit zwei Frauen gehabt. Die Verletzungen stammten wohl von dieser Auseinandersetzung.

Der Beschuldigte räumte zwar ein, an jenem Tag im April 2021 ein Problem mit der Freundin gehabt zu haben. Es sei aber kein grosses gewesen. Sie beide seien etwas nervös gewesen, weil sie aufgrund des Ramadans gefastet hätten. Warum die Frau vom Balkon gefallen sei, wisse er nicht. Möglicherweise habe sie einen Schwächeanfall gehabt.

Die Staatsanwältin bezeichnete die Aussagen des Beschuldigten als Schutzbehauptung. Die Schilderungen des Opfers seien dagegen detailliert und glaubwürdig. Sie passten auch zu den später im Spital festgestellten Verletzungen.

Sie verlangte für den Beschuldigten Schuldsprüche wegen mehrfacher versuchter schwerer Körperverletzung, Gefährdung des Lebens, mehrfacher Drohung, Nötigung, einfacher, teilweiser versuchter einfacher Körperverletzung, Tätlichkeiten und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Er sei zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von drei Jahren, einer Busse und einem Landesverweis von zehn Jahren zu verurteilen.

Die Rechtsvertreterin des Opfers wies darauf hin, dass die Frau nach den Vorfällen unter Panikattacken und Angstzuständen gelitten habe. Sie sei danach über mehrere Monate in psychiatrischer Behandlung gewesen. Ihr sei eine Genugtuung von 5000 Franken zuzusprechen.

Wieder als Paar zusammen

Die Verteidigerin beantragte lediglich einen Schuldspruch wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und als Strafmass eine Busse von 200 Franken. Von den übrigen Anklagepunkten sei ihr Mandant freizusprechen. Er habe die Vorwürfe nie bestätigt, jedoch zugegeben, dass es zu einem verbalen Streit gekommen sei. Stets habe er sich von körperlichen Auseinandersetzungen klar distanziert.

Die angeklagte Version der Ereignisse entspreche nicht der Wahrheit. Wie die Aussagen der Privatklägerin zeigten, neige sie zu Übertreibungen. Auffällig sei auch, dass sie den Beschuldigten übermässig belastet habe. Sie reichte dem Gericht zudem Fotos ein, die belegen sollten, dass ihr Mandant und die Privatklägerin in der Zwischenzeit wieder ein Paar sind.

Gericht sieht von Landesverweisung ab

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der Gefährdung des Lebens und der Nötigung frei. Schuldsprüche erhielt er wegen Körperverletzung, Tätlichkeiten, Drohung und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten, wobei ein halbes Jahr zu vollziehen und der Rest mit einer Probezeit von drei Jahren aufzuschieben ist.

Während der Probezeit wird Bewährungshilfe angeordnet und der Beschuldigte muss am «Lernprogramm häusliche Gewalt» teilnehmen. Da aufgrund der Freisprüche keine Katalogtat mehr gegeben ist, wurde von einer Landesverweisung abgesehen.

Für das Kreisgericht sei völlig klar, dass sich die Ereignisse so abgespielt hätten, wie das Opfer es dargestellt habe, erklärte der vorsitzende Richter zum Entscheid. Die Drangsalierungen des Beschuldigten seien so stark gewesen, dass die Frau sich aus Angst vom Balkon gestürzt habe. Beim Urteil habe das Gericht aber berücksichtigt, dass nie unmittelbare Lebensgefahr bestanden habe. Eine Freiheitsstrafe sei nicht zuletzt deshalb auszusprechen, weil der zweifach geschiedene Beschuldigte bereits einschlägig vorbestraft sei.

Die Genugtuungsforderung der Frau wies das Gericht ab. Es sei ihm unverständlich, dass die Privatklägerin nach den Geschehnissen wieder mit dem Beschuldigten zusammen sei, zumal sie wegen ihm auch zweimal im Frauenhaus Zuflucht gesucht habe, betonte der Richter. In dieser Situation könne sie nicht eine Zivilforderung mit der Begründung geltend machen, sie leide stark unter dem Vorfall.

