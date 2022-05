Härtefallhilfen werden verlängert - St.Gallen korrigiert Auflagen

Härtefälle «So nicht»: St.Galler Kantonsparlament forderte Nachbesserungen bei den Härtefallhilfen – nun sehen die Unternehmen mehr Geld Es kommt nicht alle Tage vor, dass das St.Galler Kantonsparlament eine Vorlage zurückweist. Doch so geschehen in der Aprilsession bei der Verlängerung der Finanzhilfen für die von der Pandemie gebeutelten Unternehmen. Nun ist die Vorlage aus der Zusatzschlaufe zurück. Regula Weik 05.05.2022, 17.45 Uhr

Die Fitnessbranche hat unter den Einschränkungen wegen der Pandemie stark gelitten. Bild: Gaetan Bally / KEYSTONE

In der Sache an sich herrscht Einigkeit: Die von der Pandemie gebeutelten St.Galler Unternehmen sollen länger unterstützt, die Härtefallhilfen verlängert werden. Die Pläne der Regierung lagen auf dem Tisch, die Vorberatende Kommission hatte sie beraten und war einverstanden. Doch dann schauten einige Kantonsräte genauer hin und stellten fest: St.Gallen verhält sich schmörzeliger als andere Kantone.

Die hiesigen Unternehmen dürften gegenüber jenen anderer Kantone nicht schlechter gestellt werden, kritisierte die SVP. Und trat damit eine gehörige Debatte los. Die offenen Fragen häuften sich von Tag zu Tag, E-Mails gingen bis kurz vor der Beratung im Kantonsparlament hin und her, schliesslich lag eine Flut von Anträgen auf dem Tisch – das Chaos war angerichtet. Und wenig später auch das Urteil über die Vorlage gefällt: Das Parlament schickte sie zurück an den Absender.

Gute Wintersaison – Seilbahnartikel wird gestrichen

Die Vorberatende Kommission ging also nochmals über die Bücher. Und nun ist die Vorlage nach einer Zusatzschlaufe wieder beratungsbereit. Ein Blick darauf zeigt: Die strittigen Punkte sind ausgeräumt. St.Galler Unternehmen sollen nun auch für die Einbussen, die sie im vergangenen Dezember erlitten haben, entschädigt werden – nicht erst für ihre Ausfälle ab Januar, wie es die Regierung ursprünglich vorgesehen hatte. Und auch die Hürden für eine Entschädigung sollen nicht erhöht werden. So sollen nun alle Betriebe, die in der Vergangenheit antragsberechtigt waren, erneut ungedeckte Kosten geltend machen können. Die Finanzhilfen sollen auf das erste Quartal 2022 beschränkt werden.

Umgekehrt soll die von der Regierung vorgeschlagene Unterstützung der Seilbahnen ganz gestrichen werden. Bereits in der Debatte im April war argumentiert worden, die Bergbahnen hätten in der Wintersaison sehr gute Zahlen erreicht.

60 Prozent der Gesuche stammen aus der Gastronomie

Das Kantonsparlament berät die Vorlage nun in der Junisession. Die SP hält in einer ersten Reaktion fest, die Nachbesserungen hätten sich gelohnt. Der Kanton St.Gallen werde so weiterhin «verlässlich Härtefallgelder auszahlen – ohne plötzlich die Bedingungen dafür zu verändern».

Bislang hat der Kanton 155 Millionen Franken an Härtefallhilfen geleistet, davon sind 148 Millionen nicht rückzahlbare Darlehen. Von den bislang eingegangenen gut 1900 Gesuchen – gutgeheissen wurden 1527 – entfallen rund 60 Prozent auf Gastronomie/Hotellerie, gefolgt vom Detailhandel mit etwas mehr als 17 Prozent der Gesuche.