Zwischenjahr, Studium, Militär oder Zivildienst nach der Matura?

Gymnasium Reise nach Südamerika oder Zivildienst in der Brockenstube? Vier Ostschweizerinnen und Ostschweizer erzählen von ihrem Leben nach der Matura Allein in der Ostschweiz stehen aktuell über tausend Maturandinnen und Maturanden vor der Frage, was sie nach dem Kanti machen wollen. In wenigen Monaten müssen sie wissen, was sie mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anfangen wollen. Vier Vorgängerinnen und Vorgänger erzählen von ihrem Weg. Malena Widmer Jetzt kommentieren 25.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johanna Burwell, Elena Tempini, Luka Opric und Yanik Wiedermann haben sich nach der Matura für unterschiedliche Wege entschieden.

Die Möglichkeiten nach der Matura scheinen schier unendlich – das kann überwältigend sein. Geht es direkt ins Studium? Oder ist es besser, zuerst eine Pause einzulegen, die Welt zu entdecken und zu tun, was man schon lange wollte? «Gedenke zu leben!»: Schon Goethe empfahl dies einst in «Wilhelm Meisters Lehrjahren». Doch die Absolventinnen und Absolventen könnten die Zeit auch nutzen, um Arbeitserfahrung zu sammeln und Geld zu verdienen. Knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler muss sich zudem zwischen Militär- und Zivildienst zu entscheiden. Es sind viele Fragen, die sich den Maturandinnen und Maturanden stellen, nachdem ihr Leben bis anhin zu einem grossen Teil vorgegeben wurde.

Aktuell laden Universitäten und Hochschulen zu Besichtigungstagen ein, die Einschreibefristen rücken näher. Schon bald müssen sich die Lernenden entscheiden. Dabei kann es hilfreich sein, sich an den Vorgängerinnen und Vorgängern zu orientieren. Vier Ostschweizerinnen und Ostschweizer erzählen, wie sie nach der Matura ins Leben aufbrachen.

Ein Zwischenjahr voller Abenteuer: Alleine nach Südamerika

Johanna Burwell aus Engelburg legt ein Zwischenjahr ein. Bild: Marius Eckert

Johanna Burwell aus Engelburg hat sich gegen einen direkten Übergang von der Kanti zur Uni entschieden und ein Zwischenjahr eingelegt. «Für mich war das von Anfang an klar», sagt sie. «Ich brauchte auch mal mental eine Pause, direkt weiterzumachen, konnte ich mir nicht vorstellen.» Nach der Matura ging Burwell als Erstes auf Reisen, später kehrte sie in die Schweiz zurück, um zu arbeiten. «So kann ich zum einen erleben, wie es in einem ‹Nine-to-Five-Job› ist. Zum andern kann ich damit Geld für weitere Reisen verdienen», sagt sie. Ende November packt Burwell ihre Koffer nämlich wieder: Zuerst zieht es sie in den Norden. In England, Schottland und den Niederlanden wird sie Familienangehörige besuchen. Anfang Januar startet dann das wirkliche Abenteuer. Burwell wird nach Argentinien reisen und dort ein halbes Jahr verbringen – alleine. Ein Traum von ihr, den sie schon lange einmal habe verwirklichen wollen, meint sie strahlend.

Für Johanna Burwell bringt ein Zwischenjahr nur Vorteile mit sich. Ihrer Meinung nach ist die Motivation für ein Studium danach umso grösser:

«Im Zwischenjahr kann man so viel erleben und hat gerade deshalb vielleicht mehr Kraft, danach zurück in den Lernmodus zu gehen und ein Studium zu beginnen.»

Direkt ins Studium: Geschichte und Nahostwissenschaften in Basel

Elena Tempini aus Speicher studiert Geschichte und Nahostwissenschaften. Bild: PD

Elena Tempini aus Speicher studiert im ersten Semester Geschichte und Nahostwissenschaften an der Universität Basel. Lange wusste sie nicht, was sie nach der Kanti machen will, nach einem Termin bei der Studienberatung und Besuchstagen an verschiedenen Universitäten hat sie doch noch den passenden Studiengang gefunden. «Ich bin mega glücklich mit meiner Entscheidung», sagt Tempini nun. Ein Zwischenjahr mit Reisen zu verbringen, hätte ihr auch gefallen. Aber sie sagt:

«Auch während des Studiums kann man reisen, etwa in den Semesterferien oder während eines Austauschsemesters.»

Ein Zwischenjahr einzulegen, um Arbeitserfahrung zu sammeln, war für sie auch keine Option. «Ich habe schon während der Kanti gearbeitet, ich kannte das deshalb schon», sagt Tempini. Wenn man direkt mit dem Studium starte, gehöre man sicher zu den Jüngsten, meint die 19-Jährige weiter. Sie ist aber begeistert: «Durch das Studium steht man viel mehr im Austausch mit anderen Leuten und lebt in einer neuen Stadt.» Das sei zwar ein grosser Schritt, aber auch eine Chance, rauszukommen und ein neues Umfeld kennen zu lernen.

124 Tage im Militär: Die Pflicht schnell hinter sich bringen

Luka Opric aus St.Gallen hat seinen Militärdienst für dieses Jahr absolviert. Bild: Malena Widmer

Der St.Galler Luka Opric hingegen ging nach den Maturaprüfungen in die Rekrutenschule. «Ich bereue die Entscheidung nicht, aber toll war es auf keinen Fall», sagt er jetzt, nachdem er seinen Dienst für dieses Jahr geleistet hat. Er absolviert seine Pflichtzeit als Militärpolizeisoldat und hat nun nach 124 Tagen eine Pause. Den Rest der obligatorischen Diensttage wird er verteilt über die nächsten Jahre leisten. So hat er jetzt Zeit, sich auf den Eignungstest für das Medizinstudium im kommenden Sommer vorzubereiten. Opric überlegt es sich nämlich, Medizin zu studieren, da er etwas Sinnstiftendes machen und Menschen helfen will. Im Militär habe er es wegen dieser Einstellung nicht immer leicht gehabt, sagt er:

«Ich habe den Sinn hinter gewissen Aktionen wirklich nicht gesehen. Das musste man dann halt einfach mit Humor nehmen.»

Aber der Militärdienst sei eine spezielle Erfahrung gewesen und er habe viele neue Leute dadurch kennen gelernt. Und Opric ist froh, dass er direkt nach der Kantonsschule ins Militär gegangen ist: «Ich wollte es möglichst schnell hinter mich bringen.» Nun freut sich der 19-Jährige, dass er doch noch ein halbes Jahr frei zur Verfügung hat und neben der Vorbereitung für den Eignungstest machen kann, was er will.

Zivildienst nach der Kanti: Aushelfen in der Brockenstube

Yanik Wiedermann aus Romanshorn leistet Zivildienst. Bild: Malena Widmer

Yanik Wiedermann aus Romanshorn hat sich wegen eines Gewissenskonfliktes gegen den Militärdienst entschieden und leistet stattdessen Zivildienst. Dieser dauert eineinhalbmal so lange wie das Militär, für ihn ist das aber kein Problem. Wiedermann sagt:

«Während des Zivildienstes habe ich viele Einblicke in verschiedene Tätigkeitsbereiche bekommen und konnte Arbeitserfahrung sammeln.»

Er hat bereits in einer Brockenstube, einer Küche und als Klassenassistenz gearbeitet, in einem weiteren Einsatz hat er betagte Menschen unterstützt. Am Zivildienst gefällt ihm, dass er flexibel in seiner Lebensgestaltung ist: Er kann so etwa nebenbei seinen Sport weiterhin ausüben – Wiedermann spielt in der U21 des FC St.Gallen. Zudem muss er während des Studiums nicht wieder einrücken, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er sich für das Militär entschieden hätte. Er betont aber, dass der Zivildienst mehr Aufwand mit sich bringe: «Man muss sich selbst um eine Stelle bemühen und sich bewerben. Und wenn man sich entschieden hat, muss man es durchziehen und kann nicht doch noch ins Militär.» Für ihn überwiegen aber die Vorteile. Der 21-Jährige studiert nun im fünften Semester Betriebswirtschaftslehre an der HSG und hat die 365 Tage, die es im Zivildienst zu leisten gilt, zu einem grossen Teil schon hinter sich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen