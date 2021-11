Grossveranstaltungen «Das Ziel muss sein, zur Normalität zurückzufinden»: So blickt Open-Air-Chef Christof Huber ins Festivaljahr 2022 Die Fallzahlen steigen rasant und die Impfquote stagniert. Keine guten Voraussetzungen für Grossveranstaltungen im kommenden Jahr. Der Chef des Open Airs St.Gallen und des Summerdays Festivals in Arbon ist trotzdem optimistisch. Enrico Kampmann Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Christof Huber, Chef des Open Airs St.Gallen, setzt sich fürs Impfen ein. Bild: Andri Vöhringer

Sie sagten kurz vor dem Summerdays Festival Anfang September, es werde unter anderem wegen erhöhter Kosten für Schutzmassnahmen aus finanzieller Sicht «eine knappe Nummer». Das Open Air St.Gallen (OASG) konnte überhaupt nicht stattfinden. Was ist Ihr Fazit für den Festivalsommer 2021?

Christof Huber: 2021 war ein weiteres schwieriges Jahr, aber wir haben in dem Rahmen veranstaltet, in dem wir konnten und durften. Jetzt setzen wir grosse Hoffnung ins Jahr 2022 und haben auch schon einiges in Planung. Nun kommt es darauf an, wie sich die Situation über den Winter entwickelt.

Die Zahlen steigen wieder. Gerade in der Ostschweiz sind die Impfquoten nach wie vor besonders tief und auch die gross aufgegleiste Impfwoche fiel eher nüchtern aus.

Das ist schade. Wir haben uns eingesetzt. Im Sommer haben wir eine Initiative gemeinsam mit anderen Grossveranstaltern unterstützt und auch während der Impfwoche die Informations- und Konzertreihe «Back on Tour» umgesetzt, unter anderem das Konzert am St.Galler Kornhausplatz. Und wir sehen, was gerade in den Nachbarländern passiert. Wahrscheinlich werden wir als Gesellschaft wieder grössere Probleme bekommen, wenn die Impfquote nicht steigt. Dazu kommt die Unsicherheit vor der Abstimmung vom 28. November über das Covid-Gesetz.

Was bedeutete es für Grossveranstalter, wenn das Gesetz abgelehnt würde?

Das hätte drastische Auswirkungen für die gesamte Eventbranche. Härtefallgelder, der Schutzschirm und die Ausweitung der Kurzarbeit würden wegfallen. Und vor allem auch das Zertifikat.

Warum ist das Zertifikat besonders wichtig?

Das Zertifikat gibt uns überhaupt erst die Möglichkeit, während dieser Pandemie zu veranstalten. Und es hat sich gezeigt, dass es perfekt funktioniert. Wenn wir dieses Tool nicht mehr haben, wird es zwangsläufig wieder zu Restriktionen kommen und es wird unserer Branche noch schlechter gehen als sowieso schon.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das OASG im kommenden Sommer in normaler Ausführung mit 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauern wird stattfinden können?

Ich sehe keinen Grund, warum das OASG und der Festivalsommer 2022 insgesamt gefährdet sein sollten. Wir haben mit der Impfung und dem Zertifikat zwei wirkungsvolle Instrumente. Ich bin überzeugt, dass wir in ganz Europa grosse Festivals sehen werden. Die Frage ist, unter welchen Voraussetzungen.

Wie meinen Sie das?

Wir haben es immer gesagt: 3G hat eine Brückenfunktion, es ist keine Dauerlösung. Damit man die Massnahmen und Restriktionen abbauen kann, dürfen die Fallzahlen nicht mehr periodisch in die Höhe schnellen. Verhindern kann man das aber nur mit einer hohen Impfquote. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.

Sie und Ihr Team haben sich von Anfang an entschlossen positioniert und für die Impfung geworben.

Die Faktenlage ist klar und deutlich. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet in den deutschsprachigen Ländern, die allesamt eine tiefe Impfquote aufweisen, die Fallzahlen wieder rasant steigen. Eigentlich könnten wir schon viel weiter aus dieser Pandemie raus sein, wenn alle an einem Strick ziehen würden und die Impfquote höher wäre. Ich halte es für enorm wichtig, diese Pandemie endlich gemeinsam hinter uns zu lassen. Nicht nur als Veranstalter, sondern als Mensch. Wir alle sind müde und am Anschlag.

Als Veranstalter sind Sie auf eine Rückkehr zur Normalität angewiesen. Andererseits ist die Impfquote gerade bei jungen Menschen, also Ihrer Zielgruppe, besonders tief. Wie waren die Reaktionen auf Ihr Impfengagement?

Es gibt Menschen, die glockenläutend durch die Strassen laufen und viel Lärm in den sozialen Medien machen. Aber das ist eine kleine Minderheit, die laut schreit. Die meisten stehen hinter diesen Massnahmen, auch bei den Jungen.

Machen Sie sich nie Sorgen, dass sich Ihr Engagement negativ auf die Ticketverkaufszahlen auswirken könnte?

Es mag sein, dass manche Leute aus diesem Grund nicht kommen werden. Das ist in Ordnung, damit können wir umgehen. Ich denke, dass immer noch genug Fans Lust haben, endlich wieder auf grosse Festivals zu gehen. Gerade auch die jüngeren, die nun alt genug wären für ein Festival, aber in den letzten zwei Jahren nicht die Möglichkeit hatten, eines zu besuchen.

Warum, denken Sie, ist die Impfquote bei den Jungen so tief?

Ich glaube, viele spüren die Dringlichkeit nicht. Sie sehen sich keiner grossen Gefahr ausgesetzt und solange die Einschränkungen nicht allzu gross sind, warten sie ab. Wir haben versucht, die Jungen zu erreichen, aber vielleicht müsste man noch aktiver informieren und stärker darauf hinweisen, dass wir alle schneller aus der Pandemie kommen, wenn auch sie sich impfen lassen. Es geht nur gemeinsam. Es ist eine Frage der Solidarität.

Im Sommer sind Sie gemeinsam mit Gesundheitschef Bruno Damann, FC-St.Gallen-Präsident Matthias Hüppi, Olma-Direktorin Christine Bolt und Marc Weber vom Verein Nachtgallen aufgetreten, um für die Impfung zu werben. Sind weitere solche Aktionen geplant?

Im Moment nicht. Wir haben uns auch in der Impfwoche nochmals engagiert, jetzt muss man sehen, was kommt. Doch wir arbeiten weiterhin eng mit den anderen Grossveranstaltern in der Region zusammen und tauschen uns regelmässig aus.

Hat die Pandemie die Kooperation gefördert?

Während der Pandemie ist ein Fokus auf Zusammenarbeit sicher besonders sinnvoll. Aber wir möchten diese Partnerschaft im Raum St.Gallen auch in Zukunft mehr ausleben, denn Corona ist nicht der einzige gemeinsame Kernpunkt. Wir sind alle Veranstalter und es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam aufstellen und Botschafter für die Region sind.

Die Olma hatte im Herbst rund einen Drittel weniger Besucher als normalerweise. Die Organisatoren waren trotzdem zufrieden. Könnte das OASG einen vergleichbaren Rückgang der Besucherzahlen allenfalls auch verkraften?

Die Olma hat sich an die Situation angepasst und beispielsweise die Anzahl der Stände reduziert und beim Personal für Kontrollen aufgestockt. Alle Veranstalter müssen momentan ähnliche Abstriche machen. Das ist besser als nichts, aber das Ziel muss ganz klar sein, wieder zur Normalität zurückzufinden. Wir können nicht für immer auf zwei Drittel der Kapazität fahren.

