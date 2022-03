Als St.Gallen vor 30 Jahren knapp einer Brandkatastrophe entging

Grossbrand Heute vor 30 Jahren entging St.Gallen nur knapp einer grossen Katastrophe: Als am Gallusplatz das Feuer wütete Heute vor 30 Jahren wütete im St.Galler Klosterviertel ein Grossbrand. Vier Menschen verloren ihr Leben. Sechs Häuser wurden am Samstag, 14. März 1992, ganz oder teilweise zerstört, weitere in Mitleidenschaft gezogen. Auch die politische Aufarbeitung des Altstadtbrandes wirbelte viel Staub auf. Reto Voneschen und Sandro Büchler Jetzt kommentieren 14.03.2022, 02.06 Uhr

In der Brandnacht auf dem Gallusplatz: Der Feuerschein aus der Gallusstrasse lässt die zerstörerische Wirkung der Flammen erahnen. Bild: Stadtarchive SG/ Berufsfeuerwehr

«Feuerhölle!» Die Sonntagsausgabe der damals nach eigener Einschätzung grössten Boulevardzeitung der Schweiz, des «Blick», brachte das, was sich am Samstag 14. März 1992, im St.Galler Klosterviertel abgespielt hatte, mit einem Wort auf den Punkt. Der Brand am Gallusplatz gehört tatsächlich zu den grössten und spektakulärsten Feuern in der jüngeren St.Galler Stadtgeschichte. Und es kam auch für viele Fachleute überraschend.

Altstadtbrände hielt man damals für Vergangenheit

Nach Olma-Messeschluss brach am 22. Oktober 2000 ein Feuer in der Degustationshalle 7 aus. 250 Feuerwehrleute waren im Einsatz, doch die Halle wurde ein Raub der Flammen. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. Bild: Michel Canonica (22.10.2000)

Wenn Journalisten und Brandbekämpfer Anfang der 1990er-Jahre zusammensassen, kam das Gespräch über kurz oder lang unweigerlich auf mögliche Brandkatastrophen. Als Gefahrenherd Nummer eins wurde dabei immer die Olma-Degustationshalle, die legendäre hölzerne Halle 7, identifiziert. Dort schlug das Feuer im Herbst 2000 nach Messeschluss dann zwar tatsächlich auch zu.

Allerdings: Acht Jahre vorher kam es an einem Ort zur Katastrophe, mit dem die wenigsten gerechnet hatten. Es brannte in der Altstadt. Jene Fachleute, die gemeint hatten, grosse Altstadtbrände seien ein Ding der Vergangenheit, mussten sich in wenigen Stunden eines Anderen belehren lassen.

Eine wilde Sturmnacht

Die Nacht vom Freitag, 13. März 1992, auf Samstag, 14. März 1992, war prädestiniert für einen Grossbrand: Damals zog ein Frühlingssturm über die Schweiz hinweg. Seine heftigen Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern trugen am frühen Samstagmorgen massgeblich dazu bei, dass sich das Feuer an der Gallusstrasse in St.Gallen rasch auf sechs Häuser ausbreiten konnte.

Die Detailaufnahme eines der brennenden Hausdächer zeigt anschaulich, wie die Sturmwinde am 14. März 1992 die Flammen anfachten. Bild: Stadtarchive SG/ Berufsfeuerwehr

Die Winde erschwerten dem Grossaufgebot von Feuerwehren aus Stadt und Region auch die Löscharbeiten, die sich von morgens kurz nach zwei Uhr bis in den späten Nachmittag hineinzogen. Es gab heikle Momente, in denen die Feuerwehren kurz davor standen, die Kontrolle über die Flammen zu verlieren. Was im dicht mit alten Häusern bebauten Gebiet zwischen Gallusstrasse, Gallusplatz und Damm verheerend hätte sein können.

Brandursache wurde nie ganz geklärt

Das Feuer war im baufälligen Haus Gallusstrasse 41 ausgebrochen. Der Brandherd, so ergab die spätere Untersuchung der nie vollständig geklärten Brandursache, befand sich im Treppenhaus zwischen dem Parterre und dem ersten Stock. Klar ist, dass sich das Feuer, das kurz nach 2 Uhr von Anwohnern entdeckt wurde, von dort aus rasend schnell im ganzen Haus und dann via die Dachstöcke auf Nachbargebäude ausbreitete.

Die ersten Feuerwehrleute vor Ort versuchen Anwohnerinnen und Anwohner über die Fenster zu retten. Bild: Stadtarchive SG/ Berufsfeuerwehr

Im Parterre der Gallusstrasse 41 befand sich ein kurdisches Kulturlokal. Darüber wohnten Asylbewerber und sozial Randständige. Im Haus herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, so dass in der Brandnacht niemand genau wusste, wie viele Personen sich darin aufhielten. Bei den Aufräumarbeiten zeigte sich, dass vier der Bewohner vom Feuer im Schlaf überrascht worden waren. Sie starben in den Flammen. Die Bergung der Leichen war im einsturzgefährdeten Haus schwierig und dauerte bis am Montag nach dem Brand.

Brandursache Es war mit Sicherheit kein technischer Defekt Bis heute ist die Ursache des Grossbrandes am Gallusplatz vom 14. März 1992 unklar. Ausschliessen konnten die Brandermittler einen technischen Defekt. Der Verdacht, es könnte sich um Brandstiftung – etwa auf einen Brandanschlag aufs kurdische Kulturlokal im Erdgeschoss der Gallusstrasse 41 – gehandelt haben, liess sich nicht erhärten. Das baufällige Haus wurde weitgehend zerstört. Daher liessen sich allenfalls vorhandene Spuren von Brandbeschleuniger nicht mehr nachweisen. Es gibt allerdings bis heute an den Löscharbeiten beteiligte Feuerwehrleute, die an Brandstiftung glauben: Die Feuerwehr sei wenige Minuten nach der Alarmierung vor Ort gewesen, und da habe das Haus bereits im Vollbrand gestanden, führt einer als Beleg an. Eine andere mögliche Brandursache ist Fahrlässigkeit. So sagten Zeugen aus, dass im Parterre unter der Treppe und auch auf dem Podest vor der Wohnung im erste Stock Abfallhaufen, unter anderem Altpapier, herumgelegen hätten. Es könne gut sein, dass ein noch glimmender Zigarettenstummel oder etwas Ähnliches einen Schwelbrand ausgelöst habe, der dann durch die Sturmwinde angefacht worden sei. (vre)

Nach dem Brandausbruch spielten sich im Haus Gallusstrasse 41 dramatische Szenen ab: Der Fluchtweg durchs Treppenhaus war durch die Flammen versperrt, so dass sich Bewohnerinnen und Bewohner durch Fenster, über Balkone und Vordächer retten mussten. Nachbarn, die rasch Leitern organisieren konnten, und die Feuerwehr retteten etliche von ihnen im letzten Moment.

Gallusstrasse brannte schon lichterloh, als die Feuerwehr eintraf

Die erste Meldung, dass es an der Gallusstrasse brenne, ging bei der Feuerwehr über den Notruf 118 um 2.06 Uhr ein:

«Es pressiert! Da schreien Leute um Hilfe!»

Bereits drei Minuten später, um 2.09 Uhr, erreichte gemäss den Logbüchern der Einsatzkräfte das Pikett der Berufsfeuerwehr die Gallusstrasse 41. Mit der Drehleiter wurden zwei Personen aus dem dritten Stock und ein Mann vom Dach geborgen.

Das Haus Gallusstrasse 41 steht im Vollbrand. Es ist nicht mehr zu retten. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Rechts die Häuser Gallusstrasse 43 und 41. Links Feuerwehrleute, die den Brand im Dachstock der Gallusstrasse 40 von der Drehleiter aus bekämpfen. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Der Frühlingssturm, der am 13. und 14. März 1992 über die Ostschweiz zog machte den Brand am Gallusplatz brandgefährlich: Die vom Sturm angefachten Flammen sind kaum zu bändigen. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Die Wirkung des Sturms auf Flammen und Rauch. Zusätzlich verstreute der heftige Wind brennende Teile übers ganze Quartier. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Die «Feuerhölle», wie der «Blick» titelte, an der Gallusstrasse. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Der Dachstock des Hauses Gallusstrasse 43 steht im Vollbrand. Dahinter das Hotel Einstein. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Das Feuer sprang auch über die Gallusstrasse auf die Dächer der Häuser 40 und Oberer Graben 45. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Der Dachstock des Hauses Gallusstrasse 43 brennt lichterloh. Das Bild entstand vom Dach des Hotels Einstein aus. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Hoch schlagen die Flammen auch aus dem Dach der Wallstrasse 5. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Das Dach des Hauses Wallstrasse 5. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Der Dachstock des Hauses Wallstrasse 5 brannte vollständig aus. Die Wohnungen darunter waren wegen massiver Wasserschäden nicht mehr bewohnbar. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Gemäss Beteiligten gab es Momente, in denen nicht sicher war, dass die Feuerwehr den Brand wirklich unter Kontrolle bekommen würde. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Der Feuerwehreinsatz vor 30 Jahren gestaltete sich äusserst anspruchsvoll. Beteiligte sagen heute, es sei auch Glück gewesen, dass damals keine Feuerwehrleute zu Schaden kamen. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Der Blick auf die noch rauchenden Häuser am Vormittag des 14. März 1992. Rechts die Gallusstrasse 43, links das Haus Gallusstrasse 40. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Blick in den Innenhof zwischen Gallus- und Wallstrasse. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Die Aufräumungsarbeiten sind angelaufen: Feuerwehrleute räumen absturzgefährdete Teile des Hauses Gallusstrasse 41 ab. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Die Brandhäuser Gallusstrasse 43 (links) und Wallstrasse 5 vom Dach des Hotels Einstein aus. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Das Innere des Hauses Gallusstrasse 41, wo der Brand ausgebrochen war, wurde durch die Flammen komplett verwüstet. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992) Die Brandmauer zwischen den Häusern Gallusstrasse 41 und 43. Die Mauer hat gehalten, das Feuer griff aber übers Dach vom Haus 41 aufs 43 über. Bild: Berufsfeuerwehr SG (14.3.1992)

Danach begannen Löscharbeiten, wobei bereits klar war, dass die lichterloh brennende Gallusstrasse 41 nicht mehr zu retten und ein Übergreifen auf die Gallusstrasse 39 und 43 sowie die Wallstrasse 5 nicht mehr zu verhindern war. Später sprangen die vom Wind angefachten Flammen auch noch über die Gallusstrasse auf die Dachstöcke des Hauses 40 und Oberer Graben 45 über.

Für Nachbarhäuser zum Gallusplatz hin sowie für Kathedrale und Stiftsbibliothek gefährlich war der massive Funkenflug aus den im Vollbrand stehenden Häusern. Nur mit viel Glück führte er nicht zu weiteren Brandherden in der Umgebung.

So müsse man sich das Entstehen von Stadtbränden in früheren Jahrhunderten vorstellen, sagte nach dem Grossbrand ein Fachmann: Ohne moderne technische Löschmittel sei es damals unmöglich gewesen, ein Übergreifen der Flammen auf den Rest der zum grössten Teil aus Holz gebauten Stadt zu verhindern.

Kurz zuvor formell eingeführte Nachbarschaftshilfe bewährt sich

Parallel zur Ausbreitung des Feuers wurden am frühen Morgen des 14. März 1992 immer mehr Einsatzkräfte aufgeboten. Neben den Berufs- und den Milizfeuerwehren der Stadt kamen Feuerwehren aus Gossau, Wittenbach und Rorschach zum Einsatz. Das Prinzip der erst kurz zuvor formalisierten Nachbarschaftshilfe bestand so beim Altstadtbrand am Gallusplatz seine Feuerprobe.

Im Einsatz standen in jener Nacht alles in allem 328 Feuerwehrleute aus der Stadt sowie der Region zwischen Gossau und Rorschach. Zum Einsatz kamen 31 Fahrzeuge. Aus 54 Strahlrohren und zwei Wasserwerfern wurden über 500 Kubikmeter Löschwasser in brennenden Häuser sowie die Nachbargebäude gespritzt.

Blick vom Hotel Einstein auf die brennenden Häuser. Im Vordergrund das Haus Wallstrasse 5. Der Dachstock brannte aus. Im obersten Stock gab's Brandschäden, in den Wohnungen darunter schwere Wasserschäden vom Feuerwehreinsatz. Bild: Stadtarchive SG/

Berufsfeuerwehr

Zwischen 6 und 7 Uhr war der Brand dann soweit unter Kontrolle, dass die Nachbarfeuerwehren entlassen werden konnten. Ab 17 Uhr standen nur noch zehn Angehörige der Milizfeuerwehr für Aufräumarbeiten und Kontrollen auf dem Brandplatz im Einsatz. Nach 19 Uhr wurde dann aber nochmals ein Glutnest im Haus Gallusstrasse 43 gelöscht. Ebenso musste Brandschutt an der Gallusstrasse 41 bis in die Nacht hinein abgelöscht werden.

Kritik an der Schnelligkeit des Feuerwehreinsatzes

Die Aufarbeitung des Brandes, der angesichts der Rahmenbedingungen durchaus in einer grösseren Katastrophe hätte enden können, verlief in den folgenden Monaten turbulent. Keine Kritik gab’s an der eigentlichen Löscharbeit der Feuerwehr. Eine öffentliche Polemik konzentrierte sich aber auf die Frage, ob die Feuerwehr zu lange gebraucht hatte, um vor Ort zu sein. Der Vorwurf kam aus der Anwohnerschaft und wurde von einzelnen Medien prominent transportiert. Die Verantwortlichen mussten sich dann alle Mühe geben, diese Kritik zu zerstreuen.

Dann stritten die Stadt und die kantonale Gebäudeversicherungsanstalt ums liebe Geld: Es ging darum, ob die Versicherung mit 3,4 Millionen Franken zu wenig an die Wiedergutmachung des Schadens beisteuere. Man fand schliesslich einen Kompromiss und einigte sich auf eine Zahlung von vier Millionen Franken.

Den einen ist die Sanierung zu teuer, andere wollen günstigere Wohnungen

Der Stadtrat legte rasch, nämlich schon im Juni 1992, dem Grossen Gemeinderat (heute Stadtparlament) eine Vorlage zur Sanierung der vier ihm gehörenden Häuser Gallusstrasse 40 und 43, Wallstrasse 5 sowie Oberer Graben 45 vor. Das Parlament hiess den von einigen als zu hoch empfundenen Kredit von 11,5 Millionen Franken mit Nebengeräuschen gut. Strittig war unter anderem, dass der Stadtrat die Häuser nicht nur wieder aufbauen, sondern dem damals geltenden Wohnstandard anpassen wollte.

Brandermittler in den Ruinen des ausgebrannten Hauses. Bild: Stadtarchive SG/

Berufsfeuerwehr

Dann ergriff ein Komitee «für eine sparsamere und sozialere städtische Baupolitik» aus linksgrünen und genossenschaftlichen Kreisen das Referendum gegen den Beschluss. Wirbel gab's, weil die Mitglieder des Komitees anonym agierten und sich nicht zu erkennen geben wollten. So distanzierte sich die Wogeno, eine alternative Wohnbaugenossenschaft, und ihr Präsident vom Referendum. Der Präsident wurde dann aber dabei «erwischt», wie er Unterschriften sammelte.

Die «kurz vor Torschluss» eingereichten 1'030 Unterschriften genügten dann allerdings nicht fürs Zustandekommen des Referendums (und damit eine Volksabstimmung über den Kredit zur Sanierung der Brandhäuser); zu viele davon waren ungültig. Statt der 1'000 nötigen gültigen Unterschriften für jedes der vier Bauvorhaben kamen nur zwischen 987 und 991 zusammen.

Kündigung per Flugblatt löst heftige Diskussion aus

Einen heftigen politischen Streit löste parallel dazu das Verhalten des städtischen Liegenschaftenamtes aus. Es hatte den Mieterinnen und Mietern der städtischen Brandliegenschaften an Gallus- und Wallstrasse quasi per Flugblatt gekündigt. Das rief eine «IG Brand» auf den Plan. Sie wehrte sich gegen den Rechtsbruch durch die Behörden, aber auch gegen «Luxussanierungen» des vorher günstigen Wohnraums.

Schliesslich musste der Stadtrat zurückkrebsen und versichern, dass die Rechte der Mieterinnen und Mieter gewahrt würden. Dies auf eine Interpellation von Stadtparlamentarier Peter Jans hin; der SP-Mann sitzt heute selber in der St.Galler Stadtregierung. Zum Referendum gegen die Vorlagen zur Sanierung der städtischen Brandhäuser hatte er übrigens eine klare Haltung ganz auf der Linie seiner Partei: Er verurteilte es in einem Kommentar in der «Ostschweizer Arbeiter-Zeitung» (OAZ) scharf.

Der Feuerwehrmann: «Das ganze Treppenhaus war voller Flammen»

Thomas Meyer, damals im Einsatz für St. Gallens Milizfeuerwehr. Bild: Sandro Büchler (9. März 2022)

Müde vom einwöchigen Unteroffizierskurs ist Feuerwehrmann Thomas Meyer am Freitagabend ins Bett gefallen. Um 2.16 Uhr klingelt das Festnetztelefon beim angehenden Feuerwehrkorporal. «Brand in der Altstadt.» Er und seine Kameraden der Kompanie West der Milizfeuerwehr St.Gallen rücken aus. «Als wir mit dem Saurer-Tanklöschfahrzeug im Klosterviertel ankamen, sahen wir, was für ein gewaltiges Ereignis das war.»

Immer wieder mit der Sauerstoffflasche ins Feuer

Mit Atemschutzgerät und Wasserschlauch versucht Meyer das Feuer im Haus, in dem der Brand ausgebrochen ist, zu löschen. «Weiter als bis zum Rahmen der Haustüre kamen wir nicht.» Das ganze Treppenhaus steht in Flammen, ist bereits teilweise eingestürzt. Meyer geht in die anderen Gebäude, versucht zum Feuer vorzudringen.

«Sobald die beiden Sauerstoffflaschen auf dem Rücken leer waren, sind wir zurück, haben neue geholt und sind wieder rein.» Obwohl sehr viele Feuerwehrangehörige im Einsatz stehen, ist Meyer im Zweiertrupp mit einem Kollegen unterwegs – von allen Seiten wird versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen.

In Erinnerung geblieben sind dem heute 55-Jährigen die enorme Wärme und die starken Winde in der Brandnacht. Funken fliegen immer wieder Richtung Kloster. «Nicht auszumalen, was hätte passieren können.» Der 14. März 1992 ist Meyers 26. Geburtstag.

«Es war der anstrengendste und längste Geburtstag meines Lebens.»

Bis 16 Uhr steht er im Einsatz. Später wird Meyer Kompaniekommandant. «In meinen 25 Dienstjahren habe ich so etwas nicht nochmals erlebt.» (sab)

Die Journalistin: «Das Feuer tanzte bedrohlich über die Dächer»

Eveline Falk, Filmemacherin und 1992 Radiojournalistin beim Regionaljournal. Bild: Sandro Büchler (13. März 2022)

Eveline Falk wohnt 1992 nur wenige Meter vom Brandherd entfernt. Die damalige Radiojournalistin und heutige Filmemacherin beim SRF wird vom Wind geweckt.

«Da sah ich das Feuer. Es kam bedrohlich näher, sprang von einem Haus aufs nächste.»

Obwohl die Feuerwehrmänner gegen die Flammen kämpfen und den Brand zu löschen versuchen, droht das Feuer ausser Kontrolle zu geraten. «Denn der Sturmwind hat die Flammen immer wieder angefacht», erinnert sich die 59-Jährige. «Das Feuer hat über den Dächern getanzt.» Das sei faszinierend und schockierend zugleich gewesen.

Als das Haus, in dem Falk mit ihrem Mann und der neunjährigen Tochter wohnt, evakuiert wird, ist die Journalistin längst auf der Strasse.

«Ich habe Menschen schreien gehört.»

Ein Anwohner und Arzt kommt ihr entgegen – er hat nur sein eingerahmtes Diplom unter dem Arm. Eine hochschwangere Frau wird ins Spital gebracht und gebärt noch in der Nacht einen Sohn. «Ich habe mit geschockten Leuten gesprochen, habe gearbeitet, funktioniert.» So habe sie das Erlebte etwas verdrängen können. «Ich war Anwohnerin, aber gleichzeitig auch Journalistin. So kam ich schneller zu Infos.»

Viel mehr Respekt vor der Kraft des Feuers

Um 6 Uhr berichtet Falk in einer Sondersendung des Regionaljournals des Schweizer Radios live vom Ort des Geschehens. Falks Eltern machen sich Sorgen, können ihre Tochter auf dem Festnetztelefon nicht erreichen. «Sie waren erleichtert, als sie mich am Radio gehört haben.» Falk sagt, seit jener Nacht wisse sie, welche Kraft Feuer haben könne. «Ich habe viel mehr Respekt davor.» (sab)

Der Stadtrat: «Ich habe mir Sorgen um das Kloster und die Stiftsbibliothek gemacht»

Der Fassade entlang blickt Peter Schorer nach oben. Der ehemalige Stadtrat steht dort, wo vor 30 Jahren der verhängnisvolle Brand mit vier Todesopfern ausgebrochen war.

Der ehemalige Stadtrat Peter Schorer blickt 30 Jahre nach dem Brand am Ort des Geschehens zurück. Bild: Sandro Büchler (10. März 2022)

«Es sah aus wie ein Feuerrohr über den Dächern», sagt der 75-Jährige. Er vermutet, dass der Brand auf ein Haus beschränkt geblieben wäre, hätte es nicht so «wahnsinnig» gestürmt.

«Das hatte etwas Unheimliches.»

Der Wind habe das Feuer über die Strasse und unter die Dächer der umliegenden Häuser getragen. «Auf dem Gallusplatz flog mir Glut entgegen.» Da habe er sich ums Kloster, die Stiftsbibliothek und das Kulturerbe gesorgt, erinnert sich Schorer.

Peter Schorer, von 1981 bis 1996 Stadtrat, Direktion Soziales und Sicherheit. Bild: Sandro Büchler (10. März 2022)

Der frühere Sicherheitsdirektor berichtet von einer Stabsübung der St.Galler Katastrophenorganisationen – nur wenige Tage vor dem Brand 1992. «Da hiess es, Stadtbrände, wie sie noch im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts vorkamen, seien heute unwahrscheinlich. Kurz darauf wurden wir eines Besseren belehrt.»

Die Medien wurden allein gelassen

Als Lehre aus dem Ereignis sei umgehend die Kommunikation der städtischen Sicherheitskräfte verbessert worden. «Vor Ort gab es damals noch keinen Pressesprecher. Medienschaffende erhielten keine gesicherten Informationen.» So verbreitete sich rasch das Gerücht, es habe Ewigkeiten gedauert, bis die Feuerwehr am Brandplatz gewesen sei.

«Das Gerücht wurde lange im Radio verbreitet – obwohl es widerlegt wurde. Die Einsatzkräfte trafen in weniger als fünf Minuten nach der Alarmierung beim Brand ein.» Schorer sagt, sogar ausserhalb des Kantons sei er später darauf angesprochen worden: «Bei euch ist die Feuerwehr etwas langsam, nicht?» (sab)

