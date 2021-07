EM: Public Viewings in der Stadt St.Gallen werden überrannt

Grossandrang «Über Nacht waren alle Plätze reserviert»: St.Galler Gartenbeizen und Public Viewings rüsten sich für das Viertelfinalspiel Schweiz – Spanien Einige Restaurants und Bars sind für den EM-Knaller bereits ausgebucht: Wir sagen Ihnen, wo Sie trotzdem noch einen Sitzplatz finden. Und wo Tranquillo Barnetta mitfiebert. Sandro Büchler 01.07.2021, 17.00 Uhr

Jubeln die Schweizer Fans nach dem EM-Spiel gegen Spanien erneut?

Bild: Ralph Ribi (28.06.2021)

Am Freitag ab 18 Uhr blickt die Schweiz gebannt auf die TV-Bildschirme. Viertelfinal. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft an der Fussball-Europameisterschaft auf Spanien. Wer das Spiel nicht zu Hause schauen will, sondern in Gesellschaft und Freud oder Leid teilen will, dem bieten sich in der Stadt St.Gallen und in der Region zahlreiche Möglichkeiten:

Ruedi Gamper wirtet in der Südbar. Bild: PD

«Ich hoffe, dass es wieder so eine Party gibt», sagt Ruedi Gamper, Inhaber der Südbar. Nachdem Yann Sommer am Montag den entscheidenden Elfmeter pariert hatte, gab es für die Fans kein Halten mehr. Am dem Oberen Graben strömten sie auf die Strasse, blockierten diese und feierten überschwänglich den historischen Sieg.

Auch am Freitag wird es in und vor der Südbar wieder voll werden. «Die Plätze drinnen sind bereits ausgebucht», sagt Gamper. Für die Gartenbeiz gelte: «Dä Schneller isch dä Gwschinder.» Da man jedoch auch rundherum stehend auf mehrere grosse TV-Bildschirme sehen könne, rechnet Gamper erneut mit einem Auflauf von über 1000 Personen. Wirt Gamper tippt auf ein 2:1 für die Schweiz.

«Wir warten das Resultat ab»: Wie sich die St.Galler Stadtpolizei auf Freitag vorbereitet Als am Montag alle Dämme brechen und jubelnde Fans die Strasse beim Schibenertor und dem Unteren Graben blockieren, ist die Polizei vor Ort, um den Verkehr zu regeln. Wie bereiten sich die Polizeikräfte auf den Freitag vor? Dionys Widmer, Mediensprecher der St.Galler Stadtpolizei, sagt: «Wir werden wiederum präsent sein und situativ entscheiden, welche Massnahmen notwendig sind. Einerseits geht es darum, dass es zu keinen gefährlichen Situationen zwischen Verkehrsteilnehmenden und Fans kommt, andererseits, dass der ÖV fahren kann.» Und falls die Schweiz das Spiel gewinnt? «Vorerst warten wir das Resultat ab und im Falle eines Sieges wird die Situation beurteilt», sagt Widmer. Der Polizeisprecher glaubt an die Nati: «Ich bin optimistisch und hoffe auf einen Sieg für die Schweiz: 1-0!»

Kleiner, aber nicht minder überschwänglich ist Roy Fankhauser von der Torpedo Bar. Er bietet in der kleinen Bar knapp 40 Plätze an. «Drinnen ist schon fast alles voll», sagt Fankhauser. Er hat einen Beamer parat plus vier Fernseher. Der wichtigste Bildschirm sei jedoch der im Schaufenster. Davor wird sich eine Menschentraube versammeln. Fankhauser gibt sich siegessicher:

«Ich vermute, die Schweizer Nati wird mit zwei Toren von Haris Seferovic in der Verlängerung gewinnen.»

Gewinne die Nati, werde es eine Party geben vor der Bar an der Katharinengasse. Bezwinge man die Spanier, sieht Fankhauser die Schweizer bereits im EM-Final. «Dann ist alles möglich.»

«Der Talhof bietet drinnen an Vierer- und Sechsertischen Platz für insgesamt 65 Personen», sagt Claudia Hafner, Betriebsverantwortliche der Jugendbeiz. Auf einer Grossleinwand werden beide Spiele des Abends gezeigt – auch Belgien gegen Italien um 21 Uhr. «Zudem gibt es einen Barbetrieb, jedoch kein Essen.» Man müsse eine Maske bis zum Sitzplatz tragen. Hafner sagt, am Montag sei der Talhof voll gewesen.

«Wir hatten eine freudige Stimmung und ein durchmischtes Publikum – nicht nur Junge.»

Das amerikanische Restaurant am Rande der Altstadt schreibt auf seiner Website, dass die überdachten Sitzplätze draussen bereits komplett ausgebucht seien. Für drinnen werden jedoch noch Reservationen telefonisch entgegengenommen.

Auf ein Fussballfest freut sich auch Luca Molina, Pächter der Affekt Bar an der Brühlgasse. Er sagt, die Gartenterrasse sei für rund 150 Personen ausgelegt.

«Wir sind in den vergangenen Tagen überrannt worden mit Anfragen.»

Die Sitzplätze sind ausgebucht. Für die letzten Stehplätze müsse man früh genug da sein, so Molina.

Gleich nebenan bietet Sebastian Amiel von der Bar Vibez für rund 80 Personen Platz. «Einige letzte Tische sind noch frei.» Im Garten gebe es zwei Fernseher, auf denen das Spiel auch stehend mitverfolgt werden könne. Der Wirt rechnet mit vollem Haus:

«Ich habe extra Bier nachbestellt.»

Auch Amiel tippt auf einen 2:1-Sieg für die Schweiz.

Selbst wenn die Schweiz das Spiel gegen Spanien verlieren sollte, gibt es in der «Militärkantine» auf der Kreuzbleiche einen Grund zum Feiern: Der Hotel- und Restaurantbetrieb feiert sein siebenjähriges Bestehen. «Der Fokus liegt am Freitagabend auf unserem Sommergartenfest, aber wir zeigen den Match nebenan unter einem Zeltdach», sagen die Betreiber auf Anfrage. Bei schlechtem Wetter zügle man in die alte Küche. Reservationen sind nicht möglich.

Oliver Scheuber ist der Pächter des Restaurants Dreilinden.

Bild: Michel Canonica

Auf der Terrasse bietet «Dreilinden»-Wirt Oliver Scheuber für 100 Fans Platz. «In der Nacht auf Dienstag trudelten bereits über 150 Reservation ein – wir sind ausgebucht.» Im Viertelstundentakt erhalte er weitere Anfragen, die er aber allesamt absagen müsse.

«Was mich jedoch besonders freut: Die ganze Familie Barnetta wird bei uns anwesend sein.» Scheuber glaubt trotz der Unterstützung des ehemaligen Nationalmannschaftsspielers, der selbst an der EM 2008 und an der WM 2010 auf dem Rasen stand, nicht an einen Sieg der Nati.

«Ich vermute, sie fliegen mit 1:2 raus.»

Auf dem Areal Bach können 500 Personen auf einer LED-Leinwand das Spiel bei einem bewilligten Public Viewing mitverfolgen. «Entweder sitzend auf Festbänken, stehend oder auf dem Wiesenbord», sagt Organisatorin Melanie Diem. Vor Ort gibt es einen Foodtruck mit Pizza, Pasta und Gelati sowie eine EM-Bar. «Die Bareinnahmen fliessen übrigens direkt in die Weiterentwicklung der Zwischennutzung auf dem Areal Bach», sagt Diem. Draussen sei die Maskenpflicht aufgehoben, auch kein Zertifikat sei nötig. Das Public Viewing ist kostenlos, Reservationen sind nicht möglich.

Garantiert vor allfälligen Gewittern geschützt ist man im «Cinedome» in Abtwil. Im Saal 2 wird das EM-Spiel übertragen. «Zwei Drittel der Saalkapazität – sprich 227 Plätze – dürfen wir füllen», sagt Olivia Willi, Mediensprecherin der Kinobetreiberin Blue Cinema. Im gesamten Kinogebäude gelte allerdings eine Maskenpflicht. «Die Maske darf im Saal kurzfristig abgelegt werden, um Getränke oder Speisen zu konsumieren.»

Rita Bolt, Medienverantwortliche BBC Gossau. Bild: PD

Auf dem Vorplatz des BBC in Gossau steht eine EM-Arena, die Platz für 500 Personen bietet. «Sie ist mit den Fahnen aller teilnehmenden Nationen dekoriert», sagt Rita Bolt, Medienverantwortliche des BBC. Drinnen im ehemaligen Güterschuppen des Bahnhofs Gossau bietet die Bar weitere 300 Plätze an. «Wir sind wohl das grösste Public Viewing in der Region», sagt Bolt. Der Eintritt ist gratis, Reservationen werden keine entgegengenommen.

«Das wird ein Hexenkessel.»

Früh kommen, lohne sich deshalb, sagt Bolt. «Denn am Montag war der Andrang so gross, dass einige bis zu einer Stunde anstehen mussten.»

Alles ist bereit in der EM-Arena des BBC Gossau. Bild: PD

Mitfiebern kann man auch im «Treppenhaus» in Rorschach. Dort wird das Spiel an der Bar, im Konzertsaal und in einem Zelt auf dem Kirchplatz gezeigt.

In Rheineck hat die Christliche Jugendarbeit der Region vor dem alten Feuerwehrdepot ein Public Viewing mit Festwirtschaft eingerichtet. Mitorganisatorin Stephanie Czernotta sagt, es biete Platz für 150 bis 180 Personen – ohne eine Anmeldung. «Äs häd, solang’s häd», sagt Czernotta. Eine Stunde vor Spielbeginn wird das Gelände geöffnet.