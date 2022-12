Auch im Notfall in St.Gallen ungewohnt lange Wartezeiten

Grippewelle «Das sind wir uns nicht gewohnt:» Beim Notfall am Kantonsspital St.Gallen gibt es momentan ungewohnt lange Wartezeiten Weil viele Hausärzte derzeit in den Ferien weilen, werden die Notfallstationen stärker frequentiert. Das führt dazu, dass die Wartezeiten steigen. Dabei würde manchmal auch der Besuch einer Apotheke helfen. Renato Schatz Jetzt kommentieren 29.12.2022, 19.13 Uhr

Vor der Notfallaufnahme des Kantonsspitals St.Gallen sagt eine Frau: «Jemand vom Empfang hat uns gesagt, es dauere mindestens zwei Stunden, bis wir an der Reihe sind.» Bild: Urs Bucher

«Es geht wieder Öpis ume», smalltalken die Leute in diesen Tagen im Büro oder beim Einkauf. Der Satz ist das winterliche Pendant zum sommerlichen Mutmassen über das Wetter, er geht eigentlich immer. Weil zwischen Oktober und März immer irgendjemand hustet oder niest.

Gewissermassen geht auch der Satz wieder ume. Fast drei Jahre lang hatte er sich verkrochen wie die Menschen ins Homeoffice. Das Coronavirus ging nicht «wieder» ume, sondern gar nie weg. Jetzt schon, zumindest aus den Köpfen.

Das Hin und Her mit dem Hausarzt

Also geht die handelsübliche Grippe und Erkältung wieder ume. Im «Regionaljournal Ostschweiz» von SRF hiess es am Mittwoch, in den Spitälern gebe es lange Wartezeiten. «Ein Grund dafür ist, dass viele Hausärzte ferienhalber geschlossen haben und deshalb viele hustende Patienten direkt zur Notfallstation kommen.»

Vor der Notfallstation des Kantonsspitals St.Gallen steht am Donnerstagnachmittag eine 50-jährige Frau. Sie hat ihre Maske unter das Kinn geklemmt, damit sie rauchen kann. Sie sagt, sie warte seit 40 Minuten. Ihr Mann habe Fieber, «gestern 38 Grad, heute Morgen noch mehr». Jetzt macht sie eine Pause vom Warten. «Jemand vom Empfang hat uns gesagt, es dauere mindestens zwei Stunden, bis wir an der Reihe sind.» Zum Hausarzt wollte sie nicht gehen, der sei ohnehin in den Ferien.

Die Frau tadelt eine Jugendliche, die aus der Notfallstation gekommen ist. Sie sei zu wenig warm gekleidet, «so wird man krank». Die Jugendliche hat gemeinsam mit der Mutter den Vater in den Notfall gebracht. «Irgendetwas mit dem Gehör», er sei fast in Ohnmacht gefallen. Der Hausarzt kam nicht in Frage. «Das hätte ein Hin und Her gegeben.»

Jörg Scheler, stellvertretender ärztlicher Leiter des Notfallzentrums, ist sich der langen Wartezeiten bewusst. Er sagt in einem Statement: «Viele Notfallstationen im Land stossen momentan an ihre Grenzen, überlastet sind wir am Kantonsspital St.Gallen aber nicht. Es bestehen allerdings schweizweit zunehmend Wartezeiten für Patientinnen und Patienten, die wir uns nicht gewohnt sind – so auch bei uns.» Dazu trügen auch Personalmangel und die angespannte Bettensituation bei. Scheler schätzt das Patientenaufkommen während der Weihnachtstage dennoch als «normal» ein.

Die Spital Thurgau AG teilt auf Anfrage mit, die Administration sei «etwas reduziert unterwegs». Auf die Schnelle seien die Fragen deshalb nicht zu beantworten. Ähnliches heisst es vom Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden. Nicht nur Hausärzte machen über Weihnachten und Neujahr Ferien.

Triage auch in der Apotheke

Weihnachten spielte sich am Donnerstag in St.Gallen nochmals ab, als ein Mann aus einer Apotheke kam; in der rechten Hand ein Papiersack tragend und im Gesicht ein Lächeln, ging er auf die wartenden Kinder zu und entnahm vor deren Augen feierlich ein Päckchen aus dem Sack, als hätte er ein Geschenk erhalten. Was war drin? Vielleicht Hustensirup?

Dieser war letzte Woche in der Rotpunkt-Apotheke in Gossau ausverkauft. «Mittlerweile haben wir aber wieder Hustensaft bekommen», sagt Claudia Meier-Uffer, die dort arbeitet und auch den Apothekerverband St.Gallen/Appenzell präsidiert. Die Medikamente sind nach wie vor knapp.

Meier-Uffer versteht, «dass gerade über die Festtage, wenn sonst niemand verfügbar ist», die Leute in den Notfall gehen. Doch sie sagt, man finde auch in der Apotheke Hilfe. «Wir können hier die Triage machen. Wenn es nötig ist, schicken wir die Leute in den Notfall.» In ihrem Team seien «alle ein bisschen am Husten und am Schnudere». Es goht öpis ume.

