Rheintunnel keine Alternative für Grenzbrücke Au-Lustenau

Grenzbrücke Rheintunnel und drei Brückenvarianten wieder verworfen: Planung für neue Rheinbrücke Au–Lustenau beginnt von vorn Die viel befahrene, 65 Jahre alte Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau muss ersetzt werden. Doch der Standort einer neuen Brücke bereitet Kopfzerbrechen. Marcel Elsener Jetzt kommentieren 10.03.2023, 12.09 Uhr

Knifflige Bausituation: Die Rheinbrücke zwischen Au und Lustenau hat nach 65 Jahren ihre Lebensdauer erreicht. Bild: Vorarlberger Landesbibliothek

Ein Strassentunnel unter dem Rhein? Die Meldung im Dezember liess aufhorchen: Als Ersatz für die zunehmend verbrauchte Grenzbrücke zwischen Au und Lustenau prüfe man auch eine Tunnelvariante, teilten die St.Galler und Vorarlberger Baubehörden mit. Tatsächlich wäre ein Tunnel unter dem Fluss, wie er derzeit für die Autobahn A2 in Basel geplant wird, eine Premiere im Rheintal.

Technisch wäre ein solcher Tunnel machbar, wie eine vom Kanton St.Gallen erstellte Studie als Teil des Projekts Mobilitätskorridor Mittleres Rheintal 2021 aufzeigte. Damals ging es um einen dreieinhalb Kilometer langen und 50 Meter tiefen Tunnel zwischen Diepoldsau und Hohenems, der via S18 die Autobahnen auf beiden Seiten des Rheins verbinden könnte. Die Kosten wurden auf rund 600 Millionen Franken geschätzt.

Tunnel auf Achse Au–Lustenau ungeeignet

Nun verwirft die Planungsgruppe einen Tunnel als Ersatz der Brücke zwischen Au und Lustenau wieder: Eine unterirdische Lösung sei für die vorgesehene Funktion als Landes- und Kantonsstrasse ungeeignet, weil sie die kommunale Erschliessung nicht gewährleiste und nicht von allen Verkehrsteilnehmenden befahren werden könne. Zudem wäre ein Tunnel nicht im erforderlichen Zeitraum realisierbar, heisst es in der Mitteilung. Hingegen bleibe ein Tunnel als Umfahrungsstrasse «für Achsen mit einer klaren Transit- und Entlastungsfunktion», wie sie in der S18-Planung geprüft wurde, weiterhin eine Option.

Statt eines Tunnels soll also eine neue Brücke gebaut werden. Doch die drei geprüften Brückenvarianten sind untauglich: Sie stiessen «nicht auf genügend Akzeptanz» bei den betroffenen Gemeinden, dem Land Vorarlberg und dem Kanton St.Gallen, wie es heisst. Nun beginnt die Planung von vorn und müssen neue respektive frühere Brückenvarianten geprüft werden.

Zu viel Lastenwagenverkehr, drohender Kulturlandverlust

Die Zeit drängt einigermassen: Die 2016 gemachten Sanierungen an der Brücke hätten für gut zehn Jahre gehalten, erklärt der St.Galler Kantonsingenieur Marcel John. Künftig würde es zunehmend grössere Massnahmen brauchen, um den schlechten Zustand der Brücke zu verbessern, derweil deren Lebensdauer immer kürzer werde. Weil die Brücke täglich von 14’500 Fahrzeugen befahren wird, wovon über 2000 Lastwagen, sind Gewichtsbeschränkungen nicht auszuschliessen.

Eigentlich wollten sich die Beteiligten in diesem Frühjahr auf eine Brückenvariante einigen. Dass es nicht dazu kommt, hat unterschiedliche Gründe. Lustenau, wo sich der Verkehr am Zollamt vor der Brücke täglich staut, wehrt sich laut Marcel John «mit Hand und Fuss» gegen einen Anschluss am bestehenden Ort. Der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer hat mehrfach klargemacht, dass seine Gemeinde die drei Brückenvarianten – alle innerhalb von 100 Metern am jetzigen Ort – ablehnt. Eine Verlegung nordwärts ins Rheinvorland schafft neue Probleme: «Wir akzeptieren nicht, dass eine internationale Schwerverkehrsroute noch weiter zu unserem künftigen Trinkwasserschutzgebiet rückt», so Fischer. Und ein Anschluss nah am heutigen Ort käme für Lustenau nur in Frage, wenn mittels Begleitmassnahmen der LKW-Verkehr verlagert würde, erklärt der Vorarlberger Strassenbauchef Arno Schwärzler.

Die Brückenvarianten seien auch bei den Schweizer Gemeinden «nicht gut angekommen», sagt Marcel John. «Sie befürchten einen Kulturlandverlust.» Wenn in Au eine neue Strasse gebaut werden müsste, drohe wertvolle Landwirtschaftsfläche verloren zu gehen. Ausserdem stellt sich die Frage, wo ein neues Zollgebäude Platz fände. Am Ende müsse man wohl auf die «beste aller schlechten Lösungen» setzen, da es bei allen Varianten gewisse Abstriche gebe.

Temporeduktionen und Nachtfahrverbote möglich

Unabhängig vom Brückenersatz prüfen die Behörden kurz- und mittelfristig umsetzbare Massnahmen. Dazu gehören laut Mitteilung eine homogenere Verteilung des Verkehrs, Optimierungen für den Fuss- und Veloverkehr oder die Möglichkeit von Temporeduktionen oder Nachtfahrverboten.

Und die Behörden sind sich einig, dass das Projekt in Au-Lustenau eng mit anderen regionalen Verkehrsprojekten wie der S18 und Vorhaben des Vereins Agglomeration Rheintal koordiniert werden muss. Ziel sei «ein stimmiges Gesamtbild an Infrastrukturlösungen», heisst es. Die Grenzbrücke Au–Lustenau und die S18 könnten sich gut ergänzen. Die Brückenverbindung gewährleiste, dass die beiden Gemeinden erschlossen bleiben, die S18 wiederum bringe die notwendige Entlastung der österreichischen Gemeinden vom Transitverkehr.

Dabei gehe man im Projekt für die Achse Au–Lustenau davon aus, «dass die Republik Österreich die S18 als höherrangige Strassenverbindung zwischen den Autobahnen im unteren Rheintal zügig plant und umsetzt». Ein frommer Wunsch, wenn man den jüngsten Ärger über den Bescheid aus Wien und die seit sage und schreibe 60 Jahren laufende Planung der S18 bedenkt.