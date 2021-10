Gottmadingen Arbeiter findet Porsche und toten Fahrer in Regenrückhaltebecken bei Gottmadingen: 44-Jähriger galt seit vier Wochen als vermisst Arbeiter entdeckten das Auto mit dem toten Fahrer im Regenrückhaltebecken beim deutschen Gottmadingen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Am Steuer sass Stephan L., er soll auch in der Schweiz gearbeitet haben. René Laglstorfer Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.10 Uhr

So fand die Feuerwehr Gottmadingen das Auto im Regenrückhaltebecken. Bild: PD

Es war ein grausiger Fund, den ein Arbeiter der Strassenmeisterei im deutschen Gottmadingen am Mittwoch vergangener Woche machte: Er entdeckte beim Mähen zufällig den schneeweissen Porsche von Stephan L. in einem von sattgrünen Algen bedeckten Regenrückhaltebecken.

Der 44-Jährige galt seit vier Wochen als vermisst. Als das Technische Hilfswerk den Sportwagen per Kran barg, sass Stephan L. immer noch am Steuer – leblos. «Allen war klar, dass hier jede Hilfe zu spät kommen würde», sagte ein Freiwilliger der Feuerwehr Gottmadingen. Doch wer war Stephan L., was passierte genau mit ihm und warum hat die Konstanzer Staatsanwaltschaft – zur Überraschung vieler Beobachter – keine Obduktion des Leichnams angeordnet?

«Kein dummer Mensch»

Die Feuerwehr birgt den weissen Porsche. Bild: Matthias Biehler

Im Internet findet man jedenfalls nichts über Stephan L. «Das war bewusst, er war kein dummer Mensch, hat das geschickt kalkuliert», sagt ein Bekannter von ihm. Laut Südkurier-Recherchen ist L. in gutbürgerlichen Verhältnissen im Bodenseeraum aufgewachsen, soll später jedoch auf die schiefe Bahn geraten sein. L., der zwischenzeitlich in der Schweiz arbeitete, soll auch polizeibekannt gewesen sein. «Er hat viele verrückte Sachen gemacht und für Aufreger gesorgt, war aber auch ein guter Mensch», sagt ein Bekannter, der Stephan L. sehr gut kannte.

In der Schweiz den Porsche vollgetankt

Aber was geschah genau mit Stephan L.? Das letzte überlieferte Lebenszeichen von ihm dürfte es laut Südkurier-Informationen am 14. September gegeben haben. An diesem Tag soll Stephan L. in der Schweiz seinen Porsche vollgetankt haben. Bereits wenige Tage später – der Tank soll beim Auffinden des Fahrzeuges noch etwa zu drei Viertel voll gewesen sein – könnte es zu dem folgenschweren Unfall gekommen sein.

Stephan L. war laut Polizei auf der B34 vom Gottmadinger Ortssteil Bietingen kommend in Richtung Schweiz unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf Höhe der Einfahrt ins neue Industriegebiet nach rechts von der Strasse abkam, im abschüssigen Gelände abwärts rollte, mit dem Auto einen Begrenzungszaun durchbrach und auf dem Dach liegend im Rückhaltebecken landete.

Polizei hält Genickbruch für wahrscheinlich

Dann füllte sich der Porsche laut Polizei zunächst nur wenig mit Wasser. Ertrunken ist der 44-Jährige also nicht, seine Atemwege waren bei der Bergung frei. Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte L. beim Aufprall einen Genickbruch erlitten haben und dann etwa vier Wochen – bis zum Auffinden am 20. Oktober – im Wasser gelegen haben. Genau wird sich die Todesursache nicht mehr feststellen lassen, denn der zuständige Sachbearbeiter bei der Staatsanwaltschaft hat sich gegen eine Obduktion entschieden. Aber warum, wenn der genaue Grund und der exakte Zeitpunkt des Unfalls und des Ablebens laut Polizei «nach wie vor unklar» sind?

«Nach allem, was bekannt ist, war es ein Unfall. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass der Fahrer anders umgekommen ist als durch die Unfallfolgen», sagt ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem Südkurier. Tatsächlich darf ein Staatsanwalt laut Strafprozessordnung nur dann eine Obduktion anordnen, wenn er nicht ausschliessen kann, dass der Tod einer Person durch eine Straftat verursacht worden ist.

Bleibt die Frage, wodurch die Windschutzscheibe der Beifahrerseite brach. Fiel ein Gegenstand auf den Porsche von Stephan L. und löste dadurch den Unfall aus? Nein, sagt Polizeisprecherin Tatjana Deggelmann. «Eine Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite geht generell zu Bruch, wenn der Beifahrer-Airbag aufgeht.»

Auto hat keinen Notruf ausgelöst

Das Steuergerät des ausgelösten Airbags könnte das genaue Datum und die exakte Uhrzeit des Unfallgeschehens liefern. Die Elektronik des Fahrzeuges war laut Deggelmann jedoch nicht mehr auslesbar. Die Frage, warum der Porsche zum wahrscheinlichen Zeitpunkt des Unfalls Mitte September keinen Notruf ausgelöst hat, will die Polizei nicht beantworten. Hätte der automatische Notruf funktioniert, wäre Stephan L. womöglich früher entdeckt worden. Der Gestank des Leichnams nach etwa vier Wochen im Wasser soll laut Augenzeugen selbst für erfahrene Kripobeamte eine heftige Erfahrung gewesen sein.

