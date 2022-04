Mehrere Unfälle auf der Autobahn: Verletzte, Sachschaden und Stau

Gossau/Rorschacherberg Mehrere Unfälle auf der Autobahn: Verletzte, hoher Sachschaden und Stau Am frühen Freitagabend haben sich auf der Autobahn A1 bei Gossau drei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auch bei Rorschacherberg kam es zu drei Unfällen auf der Autobahn. Dabei wurden zwei Personen verletzt. 02.04.2022, 11.43 Uhr

Bremsende Autos zu spät bemerkt: Es kam zu einem Auffahrunfall. Bild: Kapo SG

Gegen 17.45 Uhr am Freitagabend fuhr ein 73-jähriger Mann auf dem Überholstreifen der Autobahn A1 von St.Gallen Richtung Wil. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste er sein Auto abbremsen. Die hinter ihm fahrende 37-jährige Autofahrerin bemerkte das Bremsmanöver und hielt ihr Auto gemäss Polizeimeldung bis zum Stillstand an. Dahinter fuhr eine 23-jährige Frau. Diese bemerkte die bremsenden Autos zu spät und prallte gegen das Heck des vor ihr stillstehenden Autos der 37-jährigen Frau. Dieses wurde durch den Aufprall in das Auto des 73-jährigen Mannes geschoben. Die 37-jährige Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. An allen beteiligten Autos entstand Sachschaden.

Wie die Polizei in der Mitteilung schreibt, kam es im dichten Feierabendverkehr zu einem Rückstau. Daraufhin kam es zu einer weiteren Auffahrkollision zwischen zwei Autos. Dabei wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von knapp 20’000 Franken.

Bei Überholmanöver in stehenden Lieferwagen geprallt

Gleichentags gegen 18 Uhr fuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Lieferwagen auf dem Normalstreifen von Gossau in Richtung Wil. Infolge des Rückstaus aufgrund der vorausgegangen Unfälle musste dieser seinen Lieferwagen kontinuierlich bis zum Stillstand abbremsen. Gleichzeitig wollte ein dahinter fahrender 32-jähriger Autofahrer vom Normalstreifen auf den Überholstreifen wechseln. Im selben Moment bemerkte er das Stauende vor sich, leitete eine Vollbremsung ein und lenkte stark nach rechts. Dabei prallte das Auto gegen das Heck des stillstehenden Lieferwagens des 33-jährigen Mannes. Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall gemäss Mitteilung der Polizei leicht. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20’000 Franken.

Beim Unfall verletzte sich der Autofahrer und es entstand ein Sachschaden von mehr als 20'000 Franken. Bild: Kapo SG

Während der Dauer der Unfallaufnahmen und der Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn A1.

Rorschacherberg: Zwei Verletzte nach Unfall wegen Schneematsch

Ebenfalls am Freitagaben, gegen 19.45 Uhr, hat sich auf der Autobahn in Rorschacherberg, Fahrtrichtung St.Gallen, ein Verkehrsunfall mit zwei Autos ereignet. Ein 33-jähriger Autofahrer und eine 62-jährige Autofahrerin wurden dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Die Autos kamen auf der schneebedeckten Strasse ins Rutschen. Bild: Kapo SG

Der 33-jährige Mann fuhr mit seinem Auto auf dem Normalstreifen von Rheineck Richtung St.Gallen. Sein Auto geriet auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke, wurde von dort abgewiesen und schleuderte über beide Fahrstreifen zurück auf den Pannenstreifen. Das Auto der nachfolgenden 62-jährigen Frau geriet an derselben Stelle ins Schleudern und prallte gegen das auf dem Pannenstreifen stehende Auto des 33-jährigen Mannes. Beide Personen wurden durch den Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital überführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Franken.

Auch auf der anderen Fahrbahn zwei Unfälle

Im gleichen Zeitraum ereigneten sich auf der Gegenfahrbahn, Fahrtrichtung St.Margrethen, zwei weitere Verkehrsunfälle. Dabei wurden keine Personen verletzt, es entstand Sachschaden an den beteiligten Autos.

Der Sachschaden an den Unfallautos ist hoch. Bild: Kapo SG

Im Zuge der Unfallaufnahmen standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen im Einsatz. Zudem die Rettung St.Gallen sowie der Nationalstrassen Unterhaltsdienst. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen auf den bezeichneten Autobahnabschnitten. (kapo/chs)