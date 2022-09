Ballon-WM: Thurgauer Piloten gelandet

Gordon-Bennett-Cup «Jetzt müssen wir schauen, wie wir aus der Waldlichtung rauskommen»: Thurgauer Ballonpiloten sind in Bulgarien gelandet und gewinnen die Silbermedaille Nach einer heiklen Schlussphase im WM-Rennen der Gasballone haben die Thurgauer Piloten Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger wieder Boden unter den Füssen. Adrian Vögele Aktualisiert 05.09.2022, 12.11 Uhr

Das Thurgauer Ballonteam (SUI-1) ist am frühen Montagmorgen am Schwarzen Meer gelandet. Screenshot: live.gordonbennett.aero

Zwei Tage und drei Nächte nach dem Start in der Stadt St.Gallen ist der Gordon-Bennett-Cup, die Langstrecken-WM der Gasballone, zu Ende. Bis Sonntagabend waren die meisten der 17 Teams gelandet. Einige wenige Ballone fuhren nochmals in die Nacht und kämpften in Bulgarien um die längste Direktdistanz zum Startort.

Die Thurgauer Titelverteidiger Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger waren in der Spitzengruppe, zeitweise auf Platz eins. Am frühen Montagmorgen um 4.25 Uhr sind sie nun sicher am Meer gelandet. Sie waren 60 Stunden in der Luft, haben eine Distanz von 1550 Kilometern erreicht – und gewinnen damit die Silbermedaille. Den WM-Titel holt das Team Deutschland 3 mit den Piloten Wilhelm Eimers und Benjamin Eimers.

Bei Dunkelheit an die Küste

Nachtlandungen mit einem Gasballon in unbekanntem Gebiet sind schwierig. Die letzten Ballone im Rennen versuchten daher, die Nacht über in der Luft zu bleiben und den Morgen abzuwarten – aber ohne weit aufs Schwarze Meer hinaus zu geraten. Wie Frieden und Witprächtiger in ihrem Liveblog schreiben, erreichten sie die Küste «etwas früh». Sie entschieden sich unter anderem aus Sicherheitsgründen dafür, nicht wie geplant bis in den südlichsten Küstenstreifen Bulgariens hinunterzufahren, sondern wählten ein Gebiet mit guten Landewiesen – im Wissen, dass sie vom Team Deutschland 3 überholt würden.

Begleitfahrzeug hat die Landestelle erreicht

Kurt Frieden, Thurgauer Ballonpilot. Bild: Team SUI-1

Nun beginnen die Ostschweizer ihre Rückreise. Keine einfache Sache, wie sie schreiben: «Zuerst müssen wir jetzt schauen, wie wir aus der Waldlichtung rauskommen.»

Pascal Witprächtiger, Thurgauer Ballonpilot. Bild: Team SUI-1

Am Mittag melden sich die beiden per Video – inzwischen ist auch das Team im Begleitfahrzeug bei ihnen angelangt. «Wir freuen uns riesig über den zweiten Platz – fantastisch!», sagt Kurt Frieden. Pascal Witprächtiger blickt auf die Landung zurück und sagt, die Entscheidung, nicht mehr die unterste Ecke an der Küste Bulgariens anzupeilen, sei ein intensiver Moment für das ganze Team gewesen. «Wir wurden uns aber schnell einig.»

«Starke Böen, viele Stromleitungen»: Siegerteam ging aufs Ganze

Die Sieger, Wilhelm Eimers und sein Sohn Benjamin, landeten mit einer Distanz von gut 1570 Kilometern. Wilhelm Eimers hatte den Gordon-Bennett-Cup bereits in den Jahren 1995, 1996, 2000 und 2014 für sich entschieden, wie es in einer Mitteilung der Organisatoren heisst. Er hält auch den Zeitrekord für die längste Fahrt in einem Gordon-Bennett-Rennen, im Jahr 1995 schaffte er es auf 92 Stunden und 11 Minuten – fast vier Tage.

Den Sieg im diesjährigen Wettkampf haben sich Eimers und Eimers allerdings mit einer «sehr schwierigen» Landung erkauft, wie sie auf Facebook schreiben – bei starken Windböen, in einem Gebiet mit «zu vielen Stromleitungen». Auf Fotos ist der umgekippte Ballonkorb zu sehen.

Den dritten Podestplatz erreichte ein weiteres deutsches Team, GER-2 von Andreas Zumrode und Axel Hunnekuhl, mit 1512 Kilometern. Die Teams SUI-2 von Nicolas Tièche und Laurent Sciboz aus dem Kanton Freiburg sowie SUI-3 von Walter Gschwendtner und Balthasar Wicki aus dem Kanton Zürich landeten auf dem vierten und achten Platz.