Ballon-WM: Thurgauer Piloten gelandet

Gordon-Bennett-Cup «Jetzt müssen wir schauen, wie wir aus der Waldlichtung rauskommen»: Thurgauer Ballonpiloten sind in Bulgarien gelandet Nach einer heiklen Schlussphase im WM-Rennen der Gasballone haben die Thurgauer Piloten Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger wieder Boden unter den Füssen. Adrian Vögele 05.09.2022, 06.51 Uhr

Das Thurgauer Ballonteam (Sui-1) ist am frühen Montagmorgen am Schwarzen Meer gelandet. Screenshot: live.gordonbennett.aero

Zwei Tage und drei Nächte nach dem Start in der Stadt St.Gallen neigt sich das WM-Rennen der Gasballone dem Ende zu. Bis Sonntagabend waren die meisten der 17 Teams gelandet. Einige wenige Ballone fuhren nochmals in die Nacht und kämpfen in Bulgarien um die längste Direktdistanz zum Startort.

Die Thurgauer Piloten Kurt Frieden und Pascal Witprächtiger waren in der Spitzengruppe. Am frühen Montagmorgen um 4:25 Uhr sind sie nun sicher am Meer gelandet. Noch ist das Rennen nicht ganz zu Ende, aber für einen Podestplatz dürfte es für die Ostschweizer reichen. Sie waren 60 Stunden in der Luft und haben 1550 Kilometer Distanz zum Startort St.Gallen erreicht.

Bei Dunkelheit die Küste erreicht

Nachtlandungen mit einem Gasballon in unbekanntem Gebiet sind schwierig. Die letzten Ballone im Rennen versuchten daher, die Nacht über nochmals in der Luft zu bleiben und den Morgen abzuwarten - aber ohne weit aufs Schwarze Meer hinaus zu geraten. Wie Frieden und Witprächtiger in ihrem Liveblog schreiben, erreichten sie die Küste «etwas früh». Sie entschieden sich dann für ein Gebiet mit guten Landewiesen, im Wissen, dass sie vom Team Deutschland 3 überholt würden.

Nun beginnen die Ostschweizer ihre Rückreise. Keine einfache Sache, wie sie schreiben: «Zuerst müssen wir jetzt schauen, wie wir aus der Waldlichtung rauskommen.»