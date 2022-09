Gordon-Bennett-Cup Flucht vor dem Regen – und dann auf ans Schwarze Meer? So verlief der Start zum Gasballonrennen in St.Gallen Die Langstrecken-WM der Gasballons hat begonnen: 17 Teams hoben am Freitagnachmittag auf der Kreuzbleiche in der Stadt St.Gallen ab. Die Wetterverhältnisse sind schwieriger als auch schon. Adrian Vögele Jetzt kommentieren 02.09.2022, 18.24 Uhr

Und los geht's: Am Freitag um 16 Uhr hebt auf der Kreuzbleiche in St.Gallen der erste Gasballon zum WM-Rennen ab, es ist das Team Gschwendtner/Wicki aus Zürich. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Ballons mögen Gewitter nicht. Erst recht nicht, wenn sie zu einer mehrtägigen Fahrt abheben. Als sich die weltbesten Gasballonfahrer am Freitag in St.Gallen zum Start der diesjährigen Langstrecken-WM bereitmachen, kündigt sich aber eine Schlechtwetterfront aus Westen an. Nichts wie weg, heisst darum die Devise: Aufbruch schon am Nachmittag statt erst bei Sonnenuntergang.

Wobei: Auch wenn das hier ein Rennen ist, von Eile ist auf der Kreuzbleiche wenig zu spüren. Gut gefüllt mit Wasserstoff stehen die 17 Ballons schon ab Mittag bereit, in Kugel-, Zwiebel- oder Kürbisform, und scheinen geduldig zu warten, während die Pilotinnen und Piloten letzte Vorbereitungen treffen: Ist der Proviant an Bord? Atemsauerstoff auch? Genügend Sand und Wasser als Ballast geladen? Sind die Frequenzen am Funkgerät korrekt eingestellt? Um 14 Uhr erhalten die Besatzungen ein letztes Briefing von der Rennleitung, doch schon bald sind sie auf sich selber gestellt: Den richtigen Wind finden und so weit fliegen wie nur möglich: Darum geht es beim Gordon-Bennett-Cup.

Kein alltägliches Bild: die versammelten Gasballons auf der Kreuzbleiche in der Stadt St.Gallen. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Die Nationalhymne zum Abheben

Das hier ist der älteste und prestigeträchtigste Luftsportanlass der Welt, und entsprechend ehrwürdig verläuft der Start. Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer säumen die Wiese, als der erste Ballon, sauber austariert, von seinem Team zum Startpodest geführt wird. Die Schweiz wurde bei der Auslosung der Reihenfolge als erstes Land gezogen, Walter Geschwendtner und Balthasar Wicki aus Zürich dürfen als erste losfahren. Also: Nationalhymne und auf geht's! Zum Schweizerpsalm hebt der Ballon ab und steigt zügig in den blauen Himmel, die Piloten winken, das Publikum applaudiert – genau so muss es schon vor über hundert Jahren gewesen sein.

Besonders klassisch wirkt der Aufbruch der drei französischen Ballons, immerhin hat ein Franzose den Gasballon erfunden und das Gordon-Bennett-Rennen startete erstmals 1906 – in Paris. Zur Marseillaise beim Abheben klatscht auch das Schweizer Publikum gern mit. Ein deutscher Pilot wirft bereits kurz nach dem Start einen Beutel Sand aus dem Korb, um rascher an Höhe zu gewinnen, ein anderer streut Postkarten. Manche Körbe wirken überladen mit Bagage, andere reisen mit leichterem Gepäck, wieder andere führen Solarpanels zur Stromversorgung mit.

Video: Adrian Vögele

Thurgauer Piloten wollen nach Bulgarien

Die 17 Teams stammen aus acht verschiedenen Ländern. Angemeldet waren 18 – doch eine der US-amerikanischen Besatzungen entschied am Freitag, auf den Start zu verzichten. Das Wetter war dem Team zu heikel.

Kurt Frieden, Thurgauer Ballonpilot und WM-Titelverteidiger. Bild: Reto Martin

Auch der Thurgauer Pilot Kurt Frieden sagt am Vormittag, die Wetterlage sei diesmal schwieriger als bei früheren Rennen. Zusammen mit seinem Pilotenkollegen Pascal Witprächtiger verteidigt Frieden den WM-Titel. Schon vier Mal haben sie den Cup gewonnen. Welche Strategie verfolgen sie diesmal? «Wir werden rasch relativ hoch hinauf steigen und schauen, dass wir zügig nach Osten wegkommen.» Das Gordon-Bennett-Rennen kann bis zu vier Tage dauern, der Rekord liegt bei 92 Stunden. Frieden rechnet allerdings aufgrund der Grosswetterlage nicht damit, dass der Rekord diesmal gebrochen wird. Mit seinem Team hat er bereits eine mögliche Route kalkuliert: Sie führt nach Bulgarien, allenfalls bis ans Schwarze Meer.

Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen das Abheben der Gasballons. Bid: Michel Canonica / TAGBLATT

Pufferzone vor Ukraine und Weissrussland

Die zweite Strategie, die manche Ballonbesatzungen möglicherweise verfolgen, ist, heute Nacht einen langsameren Wind zu wählen und dennoch die Schlechtwetterfront zu meiden – um nachher vielleicht doch nordwärts voranzukommen.

Nebst dem Wetter müssen die Piloten auch gesperrte Lufträume beachten: Die Ukraine, Weissrussland, Russland und die Türkei dürfen gemäss Vorgabe der Rennleitung nicht überfahren werden. Vor den Grenzen der Ukraine und Weissrusslands wurde zusätzlich eine Pufferzone definiert. «Bis an diese Grenzen werden wir aber wohl gar nicht kommen», sagt Frieden. Das Thurgauer Team startet als Nummer 8. Es sei ganz gut, nicht der Erste zu sein, so Frieden. Dann könne man die vorangehenden Ballons beobachten und besser einschätzen, wie sich die Fahrtrichtung entwickle.

«Endlich haben wir unsere Ruhe»

Nach einer Dreiviertelstunde ist es geschafft, alle Ballons sind in der Luft und bewegen sich zielstrebig in Richtung Österreich, passenderweise übernimmt ein österreichischer Ballon die Führung. Frieden liefert sogleich den ersten Eintrag in seinem Liveblog: «Endlich haben wir unsere Ruhe», schreibt er mit einem Augenzwinkern.

Etwas ruhiger wird es jetzt auch für die Organisatoren des Starts in St.Gallen: Denn das diesjährige Rennen auf die Beine zu stellen, war nicht einfach. Der Wasserstoff, der in grossen Mengen benötigt wurde, ist momentan rar und teuer. Noch im Juni war erst das Gas für 14 Ballons gesichert. Am Eröffnungsabend am Donnerstag konnte OK-Präsident Walter Vogel dann aber Entwarnung geben: «Es hat genug Wasserstoff für alle.»

Nach dem Start der Gasballons wird der Anlass auf der Kreuzbleiche fortgesetzt: Am Samstag folgen weitere Luftfahrt-Aktivitäten, am Abend findet ein Ballonglühen mit Heissluftballons statt. Wie sich währenddessen das Gordon-Bennett-Rennen entwickelt, kann man im Internet verfolgen unter live.gordonbennett.aero.

