Gommiswald: Ex-«Älpli»-Wirtin soll 1000 Franken Busse bezahlen

Gommiswald Auf den Patententzug folgt nun der Strafbefehl: Ehemalige «Älpli»-Wirtin soll 1000 Franken Busse zahlen und Erlös der illegalen Party abgeben Während sich in der Schweiz Anfang März 2021 die dritte Coronawelle anbahnte, veranstaltete die ehemalige Wirtin des Restaurants Älpli in Gommiswald ein grosses Fest. Dass sich die Frau aber mehr als nur die Missachtung von Coronaregeln hat zu Schulden kommen lassen, zeigt nun der Strafbefehl der St.Galler Staatsanwaltschaft. Aylin Erol Jetzt kommentieren 08.06.2022, 12.42 Uhr

Obwohl die Polizei vorgängig zur illegalen Party im Älpli, dem Restaurant, einen Besuch abstattete, feierten dort Anfang März rund 90 Personen. Screenshot: FM1 Today

Es ist Samstag, der 6. März 2021. Öffentliche Veranstaltungen sind untersagt, genauso wie private Treffen mit mehr als fünf Personen. In Restaurants herrscht Zertifikats- und Maskenpflicht. Die Schweiz steuert auf eine dritte Corona-Welle zu.

Und trotzdem herrscht in der Wirtschaft Älpli in Gommiswald ausgelassene Stimmung bei Speis, Trank, Musik und sogar einer Rede des inzwischen bekannten Coronakritikers Armin Schmid. 35 Franken beträgt der Eintrittspreis pro Person, Essen inklusive, Getränke separat.

Gemäss Staatsanwaltschaft «eindeutig ein Fest»

Rund 90 Personen feiern ab 16 Uhr schliesslich ein «Frühlingsfest». Und das, obwohl die Polizei den Organisatoren, der «Älpli»-Wirtin und dem Geschäftsführer einen Tag vor der illegalen Party einen Besuch abstattet und sie unmissverständlich darauf hinweist, dass die Durchführung aufgrund der Covid-19-Verordnung verboten ist.

Die Wirtin wird sich später gegenüber Medien wie march24.ch damit rechtfertigen, dass sie nichts Verbotenes getan habe und es sich nicht um eine illegale Party, sondern um eine religiöse Veranstaltung gehandelt habe. Und diese seien schliesslich erlaubt gewesen.

Die St.Galler Staatsanwaltschaft lässt diese Argumentation jedoch nicht gelten, wie aus einem nun vorliegenden Strafbefehl hervorgeht. Ihr liegt ein E-Mail-Verlauf zwischen der Wirtin und dem Geschäftsführer vor, in welchem Letzterer das Ziel der Veranstaltung wie folgt beschreibt:

«Wieder mol alli zäme eis trinkä und s’lustig ha mitänand.»

Das «Älpli» verstiess nicht zum ersten Mal gegen Coronaregeln

Lustig geht es schliesslich bis 3.30 Uhr am nächsten Morgen zu und her – ohne Masken und ohne Zertifikatskontrollen. Es ist nicht das erste Mal, dass im «Älpli» Coronaregeln missachtet werden. Bereits bei zwei Kontrollen im November 2020 und im Januar 2021 stellte die Polizei fest, dass im Lokal weder Zertifikate kontrolliert noch Masken vom Personal getragen wurden.

Das «Älpli» in Gommiswald ist wieder sieben Tage in der Woche geöffnet. Screenshot: TVO

Drei Tage nach der illegalen Party führt die Polizei bei der Beschuldigten und im Restaurant Älpli schliesslich eine Hausdurchsuchung durch. Das Handy der Wirtin wird dabei sichergestellt und unter anderem nach dem durch die Feierlichkeit erwirtschafteten Erlös gesucht. Der Eintrittspreis von 2800 bis 3150 Franken – so schlussfolgert die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl – kam vollständig der Beschuldigten zu. Ausserdem generierte die Wirtin zusätzliche Einnahmen durch die konsumierten Getränke der Gäste.

Sie liess den Partyerlös vor der Nase der Polizei verschwinden

Im Anschluss an die Hausdurchsuchung fordert die Polizei die Beschuldigte schliesslich auf, für eine Befragung aufs Revier zu kommen. Unter dem Vorwand, sie müsse ihrer Mitarbeiterin Bescheid geben, damit diese sie an diesem Tag vertritt, bittet die Wirtin um ihr Handy. Sie nutzt die Gunst der Stunde allerdings prompt dazu, ihrer Kollegin den Auftrag zu geben, sämtliches Geld des Lokals – und damit auch die Einnahmen der verbotenen Veranstaltung – verschwinden zu lassen, was diese auch umgehend tut. Die Polizei kann die Einnahmen dadurch im Lokal später nicht mehr sicherstellen.

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen wirft der Ex-Wirtin die Missachtung einer polizeilichen Anordnung, die Durchführung einer verbotenen Veranstaltung im Sinne der Covid-19-Verordnung, die Nichtbeschränkung des Zugangs im Innenbereich eines Restaurants auf Personen mit Zertifikat, die Missachtung der Gesichtsmaske-Tragepflicht und die Hinderung einer Amtshandlung vor. Für die fünf Straftatbestände wird die 28-Jährige mit einer bedingt zu vollziehenden Geldstrafe von zehn Tagessätzen zu je 80 Franken und einer Busse von 1000 Franken bestraft.

Ausserdem zieht die Staatsanwaltschaft das schliesslich beschlagnahmte Bargeld in Höhe von 2838.50 Franken als Ersatzforderung zuhanden der Staatskasse ein und stellt ihr die Verfahrenskosten von 1160.65 Franken in Rechnung. Insgesamt soll die Beschuldigte damit 2160.65 bezahlen. Die Strafe ist noch nicht rechtskräftig. Die Beschuldigte kann noch innerhalb von zehn Tagen schriftlich Einsprache erheben.

Das Strafmass des Mitorganisators Dem damaligen Geschäftsführer des «Älpli» und damit Mitorganisator der illegalen Party werden laut Strafbefehl ebenfalls die Straftatbestände «Missachtung einer polizeilichen Anordnung» und «Durchführung einer verbotenen Veranstaltung im Sinne der Covid-19-Verordnungen besondere Lage» vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft fordert von ihm eine Busse von 500 Franken und die Übernahme der Verfahrenskosten von 960.75 Franken. (aye)

Demonstrationen nach Patententzug

Die Handlungen der «Älpli»-Wirtin hatten weitere Folgen. Ende März entzog ihr die Gemeinde Gommiswald wegen der mehrfachen Verstösse gegen die Coronamassnahem das Wirtepatent. Als Reaktion auf diesen Entscheid versammelten sich Freiheitstrychler und Coronaskeptiker in einer Demonstration vor dem Haus des Gommiswalder Gemeindepräsidenten Peter Hüppi.

Coronaskeptiker versammelten sich am Samstag, 10. April, vor dem Haus von Peter Hüppi, um gegen die aus dem Patententzug resultierende, vorübergehende Schliessung des «Älpli» zu demonstrieren. Screenshot: TVO

Ob der Patententzug indes wirklich einen Unterschied für die Ex-Wirtin macht, ist fraglich. Zwar hat inzwischen ein neuer Patentinhaber das «Älpli» offiziell übernommen, seine Vorgängerin wirkt im Lokal allerdings noch immer als Geschäftspartnerin mit und bedient Gäste.

