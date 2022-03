Umweltskandal in Goldach: Jetzt äussert sich der Kanton St.Gallen

Auch die St.Galler Regierung wird sich mit dem Vorfall beschäftigen müssen. Der Rorschacher SP-Kantonsrat Guido Etterlin hat eine Einfache Anfrage eingereicht. Darin bittet Etterlin die Regierung um die Beantwortung einiger Fragen.

So will der SP-Kantonsrat unter anderem wissen, wie viele solcher Anlagen im Kanton St.Gallen in Betrieb seien und, ob diese angemessen unterhalten würden. Weiter fragt Etterlin, ob der Kanton mit präventiven Kontrollen Möglichkeiten habe, solchen umweltschädigenden Ereignissen entgegenzuwirken und ob untersucht werde, inwieweit das Wasser im Bodensee durch den giftigen Löschschaum verunreinigt worden sei und welche Konsequenzen dies für den Lebensraum Bodensee habe. Zudem will Etterlin wissen: Sieht die Regierung Handlungsbedarf im Bereich des Sanktionssystems auf Bundesebene? (stm)