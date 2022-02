Eltern üben Kritik an der Primarschule Götighofen

GÖTIGHOFEN Schlechte Kommunikation, tiefes Bildungsniveau: Nach Mahnwachen und Vorwürfen kommt Primarschule nicht zur Ruhe und wird von Eltern weiter anonym kritisiert Jetzt beklagen Eltern, die anonym bleiben wollen, eine schlechte Kommunikation seitens der Schulbehörde der VSG Region Sulgen sowie ein tiefes Bildungsniveau. Georg Stelzner 10.02.2022, 16.50 Uhr

Schulhaus und Turnhalle der Primarschule Götighofen in der Volksschulgemeinde Region Sulgen. Bild: Donato Caspari

Wegen einer Mahnwache, die das Einschreiten der Polizei zur Folge hatte, ist die Schule Götighofen im Januar in die Schlagzeilen geraten. Die Aktion gibt es nach wie vor, letztmals am vergangenen Montag. Doch nun ist die Geschichte um einen Aspekt reicher: Eltern, die namentlich nicht genannt werden wollen, behaupten, es ginge ihnen bei ihrem Protest gar nicht um die Massnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie.

Im Eingangsbereich des Schulhauses waren am 16. Januar aber sehr wohl Zettel zu finden, auf denen die Schutzmassnahmen des Bundes und die Coronatests für Schüler abgelehnt werden – auch dies geschah anonym.

Die Eltern erheben anonym Vorwürfe, die in eine ganz andere Richtung zielen. Auf der Online-Plattform FM1 Today kritisierten sie diese Woche die schlechte Kommunikation und das tiefe Bildungsniveau an der von rund 60 Kindern besuchten Schule Götighofen. Die namenlosen Väter und Mütter beschuldigen die Verantwortlichen in Schulbehörde und Schulleitung in diesem Zusammenhang, das Gespräch zur Konfliktbeilegung zu verweigern.

Schulbehörde will die Namen kennen

Seitens der Volksschulgemeinde Region Sulgen wird bestritten, dass keine Bereitschaft zum Dialog bestehe. Mediensprecherin Bettina Zimmermann sagt:

«Wir sind zu konstruktiven Gesprächen jederzeit bereit, wollen aber Namen und Gesichter kennen.»

Derzeit habe man keine Ahnung, wer überhaupt diese anonymen Vorwürfe erhebt. Die angesprochenen Eltern argumentieren damit, dass sie ihre Kinder vor Repressalien schützen wollten und daher keine Namen genannt würden.

Der inzwischen angeordnete Einsatz eines Sicherheitsdienstes zur Gewährleistung eines geordneten und ungestörten Schulbetriebs stelle keine Drohgebärde dar, betont Zimmermann. Im Gegenteil: Diese Massnahme solle eine weitere Eskalation verhindern, zum Einsatz kämen erfahrene Personen. Denn was man nicht zulassen könne, seien politische Manifestationen auf dem Schulgelände.

Diese Haltung unterstreicht auch Schulpräsident Christoph Stäheli. In einem Brief an die Eltern und Erziehungsberechtigten schreibt er:

«Es ist zu respektieren, dass es zum Thema Coronamassnahmen unterschiedliche Auffassungen gibt.

Doch die Schule darf nicht zum Ort für politische Kundgebungen werden, um Einfluss auszuüben auf Schülerinnen

und Schüler oder Lehrpersonen.»

Die Behörde der VSG Region Sulgen verurteilt laut Stäheli ein solches Vorgehen «aufs Schärfste» und behält sich im Wiederholungsfall rechtliche Schritte vor.

Kanton verteilt gute Noten

Was das vermeintlich tiefe Bildungsniveau anbelangt, gibt die Mediensprecherin der VSG Sulgen zu bedenken, dass der Kanton Thurgau als Aufsichtsbehörde unverzüglich reagieren müsse, wenn in dieser Hinsicht die entsprechenden Vorgaben nicht erfüllt werden. Bisher habe der Kanton aber keinen Grund zu einer diesbezüglichen Kritik an der VSG Region Sulgen gesehen. Zimmermann vermisst seitens der Kritiker denn auch konkrete Hinweise darauf, was in der Schule Götighofen nicht in Ordnung sein solle.

Im Bericht zur Evaluation im Jahr 2021 kommt der Kanton zum Schluss, dass Eltern und Lehrpersonen mit ihrem jeweiligen Schulstandort – also auch mit Götighofen – zufrieden seien. Das gelte auch in Bezug auf die Informationspraxis der Schulbehörde. «Die Zusammenarbeit mit den Eltern gelingt gut», heisst es.

Als «fast überall gut bis sehr gut» bewertet der Kanton die Qualität des Unterrichts in der VSG Region Sulgen. Entwicklungspotenzial bestehe einzig beim gemeinsamen Nachdenken über das Lernen. Die Aufsichtsbehörde kommt somit zu einem ganz anderen Urteil als die anonymen Eltern aus Götighofen.