Zwei Unternehmen buhlen um den Casino-Standort St.Gallen

Glücksspiel Konkurrenzkampf um die Konzession: Zwei Unternehmen buhlen um den Casinostandort St.Gallen Die Ace Swiss Holding AG hat sich um die Konzession zur Eröffnung eines Admiral Casinos in der Shopping-Arena beworben. Damit steht die Existenz des Swiss Casinos St.Gallen auf dem Spiel: Die Eidgenössische Spielbankenkommission vergibt pro Zone in der Schweizer Casinolandschaft nämlich nur eine Lizenz. Seraina Hess Jetzt kommentieren 11.11.2022, 20.36 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Swiss Casino in St.Gallen wurde 2003 eröffnet und feiert im kommenden Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Bild: Tobias Garcia

Am 31. Dezember 2024 werden die Konzessionen der 21 Schweizer Spielbanken auslaufen – auch jene des Swiss Casinos St.Gallen. Um das Glücksspiel weiterzuführen, waren bisherige Casinobetriebe angehalten, der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) bis Ende letzten Monats ein Gesuch um eine neue, rund 20 Jahre gültige Konzession einzureichen.

Das hat das Casino St.Gallen getan. Die Swiss Casinos Holding AG ist aber nicht das einzige Unternehmen, das sich in der Kantonshauptstadt eine Konzession sichern will: Auch die Ace Swiss Holding AG ist daran interessiert.

Sie beabsichtigt, in der Shopping-Arena 2025 ein Admiral Casino mit 300 Automaten, 17 Spieltischen sowie Pokerturnieren zu eröffnen. Das Unternehmen betreibt bereits seit 20 Jahren das Admiral Casino in Mendrisio und ist minderheitsbeteiligt an den Casinos in Locarno, Bad Ragaz, Interlaken und Baden. Die Ace Swiss Holding AG ist Teil des Novo-Swiss-Konzerns, der unter anderem in Liechtenstein mit Mehrheitsbeteiligungen an den Admiral Casinos in Ruggell und Triesen sowie dem Grand Casino in Bendern und dem Casino Maximus in Schaan tätig ist.

Pro Zone gibt es nur eine Konzession

Damit befinden sich das Swiss Casino St.Gallen, das 2003 eröffnet wurde, und das potenzielle St.Galler Admiral Casino im Wettkampf, denn: Pro Zone in der Schweizer Casinolandschaft wird nur eine Konzession vergeben, wie ESBK-Pressesprecherin Marjorie Perusset auf Anfrage bestätigt. Das bleibe auch so, nachdem der Bundesrat im April unter anderem die Aufteilung der Schweizer Casinolandschaft in 23 Zonen gutgeheissen hat. «Mit Lausanne und Winterthur werden zwei zusätzliche Zonen für die Erteilung zweier neuer Konzessionen des Typs A geschaffen, um das vorhandene Marktpotenzial besser zu erschliessen», hiess es im Frühling in einer Medienmitteilung.

An der Anzahl Konzessionen pro Gebiet ändert das nichts, sagt Perusset:

«Sofern für die Zone St.Gallen zwei Gesuche eingereicht werden, stehen diese in Konkurrenz.»

Die Zone St.Gallen umfasst geografisch das gleichnamige Kantonsgebiet – mit Ausnahme des Sarganserlandes –, beide Appenzell, Glarus und einen kleinen Teil des Thurgaus.

Für zwei Casinos ist der Markt zu klein

Ausnahmen bei der Konzessionsvergabe kann es geben. Der Bundesrat habe sich vorbehalten, in begründeten Fällen vom Entscheid abzuweichen, wenn es die Marktverhältnisse erlauben und die Ziele des Geldspielgesetzes trotz einer zweiten Konzession erreicht werden können.

Grundsätzlich wird eine Konzession des Typs A (kein Höchsteinsatz bei Automatenspielen) nur dann erteilt, wenn der Standort es der Gesuchstellerin ermöglicht, einen Bruttospielertrag von jährlich mehr als 30 Millionen Franken zu erwirtschaften. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn in dessen Einzugsgebiet in einer Fahrdistanz von 30 Minuten ungefähr 300'000 Personen leben.

Der Wert wird in St.Gallen mit rund 400'000 Personen zwar überschritten; für zwei Casinos dürfte der Markt dennoch zu klein sein. Dies auch, weil in der angrenzenden neuen Zone Winterthur ein weiteres Casino betrieben werden soll.

Richard Frehner, Direktor des Swiss Casinos St. Gallen. Bild: Tobias Garcia

Trotz der zweiten Bewerberin zittert das Swiss Casino St.Gallen nicht um die Konzession. Casino-Direktor Richard Frehner sagt:

«Nervosität bringt nichts. Wir haben ein hervorragendes Gesuch eingereicht. Nun liegt es in den Händen von Bundesbern, ob wir die Lizenz erneut bekommen.»

Für das Swiss Casino St.Gallen sieht er gute Chancen: «Wir sind ein Schweizer Unternehmen, das nur im Inland tätig ist und in St.Gallen einen ausgezeichneten, zentral gelegenen Standort betreibt. Wir pflegen ausserdem beste Beziehungen zur Stadt St.Gallen, zur Standortförderung, zu St.Gallen-Bodensee-Tourismus sowie zur Suchthilfe. Wir sind hier verankert.»

Ace Swiss Holding AG hat Mietverträge schon unterzeichnet

Was erstaunt: Auch die Ace Swiss Holding AG scheint sich der Konzession ziemlich sicher zu sein, zumal die Mietverträge mit der Shopping-Arena bereits unterzeichnet sind. «Der Mietvertrag tritt jedoch nur in Kraft, wenn die Konzession erteilt wird», präzisiert Dominik Racic auf Anfrage. Das Geschäftsleitungsmitglied der Ace Swiss Holding AG betont ausserdem, dass die Bemühungen um den neuen Standort kein Angriff auf das Swiss Casino St.Gallen darstellten: «Die Neuvergabe der Spielbankenkonzessionen ist ein offenes Verfahren - es wären durchaus weitere Bewerbungen möglich gewesen.»

Gewisse Vorteile bei der Neukonzessionierung räumt Racic der bestehenden St.Galler Spielbank zwar ein.

«Doch gibt es keinen Rechtsanspruch auf eine Konzession – und ein neues und innovatives Projekt kann unter Umständen das vorhandene Potenzial noch besser ausschöpfen.»

Ein zentrales Kriterium bei der Beurteilung durch die ESBK sei etwa das Erreichen des Bruttospielertrags von jährlich über 30 Millionen Franken. «Mit dem sehr gut erschlossenen und grosszügigen Standort in der Shopping-Arena, unserem Konzept, dem firmeninternen Know-how und der nationalen und internationalen Erfahrung haben wir dazu die beste Grundlage», sagt Racic.

Wer das Rennen in St.Gallen machen wird, zeigt sich in einem Jahr, wenn der Bundesrat über die Vergabe der Konzessionen entscheiden wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen