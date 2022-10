Gesperrte Schweizer Gambler bald auch in Liechtenstein gesperrt

Glücksspiel In den Liechtensteiner Casinos sollen künftig keine gesperrten Schweizerinnen und Schweizer mehr spielen dürfen Das Fürstentum gilt als «Las Vegas der Alpen» – auch für gesperrte Gambler aus der Schweiz. Ein Abkommen will das nun ändern. Nur: Braucht es das überhaupt? Liechtenstein spricht über ein Casinoverbot. Renato Schatz Jetzt kommentieren 05.10.2022, 05.00 Uhr

2017 zeigten schweizweit rund 192'000 Menschen ein exzessives Spielverhalten. Bild: Alessandro Crinari / Keystone / TI-Press

Am vergangenen Freitag informierte Bern darüber, dass der Bundesrat ein Abkommen mit dem Fürstentum Liechtenstein genehmigte. Dieses sieht vor, gesperrte Casinospielerinnen und -spieler im jeweils anderen Land künftig ebenfalls sperren zu können – mittels Datenaustausch. Bisher war das nicht so. Wer in der Schweiz gesperrt war, konnte über den Rhein fahren und in Liechtenstein weiter auf Schwarz oder Rot, auf diese oder jene Zahl setzen, verdoppeln oder splitten.

Vorderhand mag das Abkommen nicht besonders spektakulär wirken. Doch ein solches hat sowohl die Schweiz als auch Liechtenstein weder mit Deutschland noch mit Österreich, was mitunter an den sehr unterschiedlichen Verordnungen der Länder liegt. Bemerkenswert ist das Abkommen auch deshalb, weil Liechtenstein mittlerweile über fünf Casinos verfügt – bei nur gerade knapp 40'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Staat wird auch das «Las Vegas der Alpen» genannt.

Und das hat teils mehr zu bieten als die Casinos jenseits der Grenze. So gibt es in den Liechtensteiner Casinos kein Rauchverbot, dafür aber Spielautomaten, die in der Schweiz rar sind, da deren Bewilligung hierzulande deutlich aufwendiger ist.

Das zieht Leute aus den umliegenden Ländern an. Ein Liechtensteiner sagt: «Wenn man sich die Autonummern auf den Parkplätzen ansieht: Von Bern über Aargau, alles Mögliche, Süddeutschland, Österreich, die kommen von überall.» Jemand anderes sagt:

«Man sieht kaum eine Nummer mit dem Zusatz ‹FL›.»

Denkbar, dass die Schweizer Autonummern wegen des Abkommens bald weniger werden.

Gesperrt werden oder sperren lassen

Markus Meury verantwortet die Kommunikation bei Sucht Schweiz, dem nationalen Sucht-Kompetenzzentrum. Er sagt, es sei anzunehmen, «dass viele gesperrte Spielende aus der Ostschweiz nach Liechtenstein gehen, um weiterzuspielen». Deutlicher war Suzanne Lischer, die an der Hochschule Luzern Massnahmen gegen Spielsucht erforscht. Sie beschrieb die Liechtensteiner Casinoklientel in der WOZ einmal folgendermassen: «Sicherlich Touristen. Aber auch Spieler, die in der Schweiz wegen Spielsucht gesperrt sind.»

Zur Erklärung: Man kann entweder gesperrt werden oder sich sperren lassen. Ersteres passiert, wenn Casinos merken, «dass eine Person über ihren finanziellen Verhältnissen spielt», wie Meury sagt. In diesem Fall könne das Casino einen Lohn- oder Vermögensnachweis verlangen. «Aber wenn jemand merkt, dass er Probleme mit dem Spielen hat, kann er sich auch selber sperren lassen – vor Ort oder übers Internet.»

Laut der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) lagen Ende 2021 schweizweit 79'917 Spielsperren vor, wobei die Zahl nicht auf Todesfälle bereinigt ist. Auch werden jene mitgezählt, die längst nicht mehr spielen. Wer die Sperre nämlich aufheben will, muss mit einem Antrag aktiv darum bitten. Ein ungesundes Spielverhalten legen indes weit mehr an den Tag. Meury sagt: «Im Jahr 2017 zeigten gut drei Prozent der Schweizer Bevölkerung, also rund 192’000 Personen, ein exzessives Spielverhalten.» Neue Zahlen werden in diesem Jahr erhoben und 2023 veröffentlicht.

Kommt das Casinoverbot?

Es dürfte aber noch dauern, bis die Sperren im einen Land auch im anderen gelten. Das Abkommen muss in beiden Ländern erst den üblichen politischen Prozess durchlaufen und wird deshalb voraussichtlich nicht vor 2024 in Kraft treten. Sofern Parlamente und Volk nichts dagegen haben.

Und womöglich ist das Abkommen dann schon obsolet. Denn Liechtenstein diskutiert derzeit über eine Volksinitiative, die ein Casinoverbot beabsichtigt. Die 1500 Unterschriften, die dafür nötig sind, dürften alsbald gesammelt sein, sodass einer Abstimmung nichts mehr im Wege stünde. Den Initianten geht es dabei nicht nur um suchtkranke Menschen, sondern auch «um die Reputation unseres Landes».

Diese hat gelitten, als um die Jahrtausendwende Vorwürfe laut wurden, das Fürstentum sei ein Paradies für Geldwäsche. Nun ist Liechtenstein ein Land mit einer höheren Casinodichte als Las Vegas. In diesem Jahr sollen die Casinos durch die Geldspielabgabe 40 Millionen Franken in die Landeskassen spülen, das wurde im «Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein» vorausgesagt. Ein ordentlicher Batzen. Damit liesse sich gut spielen.

