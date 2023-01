Abstimmung: Werden Spielbanken in Liechtenstein bald verboten?

Glücksspiel Endet der Boom im «Las Vegas der Alpen»? Liechtensteiner Bevölkerung entscheidet über die Zukunft der Spielhöllen Moratorium oder Verbot via Verfassungsänderung: Liechtenstein stimmt am 29. Januar über den Ausstieg aus dem Casino-Geschäft ab. Die Argumente der Casinogegner und der -befürworter. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gäste spielen an einem Roulette-Tisch im Casino Schaanwald. Bild: KEY/Peter Klaunzer

Knapp 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner in elf Gemeinden, aber bald zehn Spielcasinos? Mit dem revidierten Geldspielgesetz vom 7. April 2016 setzte in Liechtenstein eine Entwicklung ein, die nicht vorauszusehen war. Das Nachbarland, das inzwischen als «Las Vegas der Alpen» bezeichnet wird, weist mit einer Spielhölle pro 8'000 Einwohner die weltweit höchste Dichte auf. Und damit noch nicht genug: Heute sind fünf Casinos in Betrieb, für drei zusätzliche läuft ein Bewilligungsverfahren und weitere zwei Unternehmen sollen sich in den Startlöchern befinden. Für die IG Volksmeinung sind das «viel zu viele Spielbanken» – die Glückspielgegner fordern nun den Ausstieg aus dem Casino-Geschäft. Der Landtag hat die Volksinitiative im November 2022 abgelehnt: Daher kommt es nun am 29. Januar zu einer Volksabstimmung.

Hansjörg Frick. Bild: PD

Der Verein IG Volksmeinung hat alles ins Rollen gebracht. Die Bürgerinitiative umfasst nur gerade sieben Mitglieder, es sind Rentner und Pensionierte: Keine Querulanten, sondern alteingesessene Liechtensteiner. Präsident Hansjörg Frick, bald 80 Jahre alt, will vor allem eines – das kleine, verletzliche Land schützen: «Unsere Reputation leidet unter dem Spielhöllen-Boom. Wir sind nicht auf die Casino-Abgaben angewiesen. Das passt nicht zum Bemühen, den Ruf als Paradies für Geldwäscher und Steuerbetrüger loszuwerden», sagt der Ex-Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitsminister des Landes. Sein gewichtigster Vorwurf: Die Politik schätze die Situation falsch ein. Sie sei nicht bereit, die 2016 gemachten Fehler zu korrigieren – das gelte für Regierung und Landtag. «Nur ein oder zwei Casinos zu betreiben, wie von vielen propagiert, ist heute rechtlich nicht mehr möglich.» Das sei nach dem vor sieben Jahren vollzogenen Übergang vom Konzessions- zum Gewerbebewilligungssystem – «ein weltweit einmaliges Bewilligungsverfahren» – ausgeschlossen. Nun lasse sich der Casinomarkt mit einfachen gesetzlichen Massnahmen nicht mehr regulieren. «Fünf Casinos sind zu viel. Acht Casinos sind viel zu viel.»

Stimmt das Volk am Wochenende der Verbotsinitiative zu, würde das Casino-Verbot in der Liechtensteiner Verfassung verankert. Die bestehenden Casinos wären binnen fünf Jahren zu schliessen. Auch ein Sitz von Online-Casinos wäre fortan in Liechtenstein unmöglich.

Für die aus den beiden grössten Parteien Vaterländische Union und Fortschrittliche Bürgerpartei gebildete Landesregierung schiesst die Verbotsinitiative übers Ziel hinaus, auch wenn sie selber über die hohe Nachfrage nach Spielbank-Bewilligungen überrascht ist. Noch 2019 wollte sie nichts von einem Casino-Moratorium wissen, jetzt will sie die Zahl der Spielbanken bis 2025 doch einfrieren. Eine direkte Antwort auf die Casino-Initiative sei das aber nicht, hält die Regierung fest. Die noch hängigen Gesuche sind vom Bewilligungsstopp ausgenommen. Dass die Casinos ab 2025 deutlich mehr Abgaben an den Staat abliefern müssen, helfe zusätzlich, die «Casinoflut» einzudämmen. Der Landtag hat der Vorlage im November 2022 zugestimmt.

Bei der Liberalisierung des Glücksspielmarkts vor sieben Jahren rechneten Experten mit einem Potenzial von ein bis zwei Casinos – der jährliche Bruttospielertrag wurde auf 21 Millionen Franken geschätzt. Mit dieser Prognose liegen sie deutlich daneben: Die Regierung schätzt den 2022 erzielten Bruttospielertrag inzwischen auf rund 130 Millionen Franken. Über die aktuelle Geldspielabgabe würde das rund 50 Millionen Franken in die Liechtensteiner Staatskasse spülen.

Erbprinz Alois muss als Staatsoberhaupt jede Gesetzesänderung unterzeichnen: Das gilt auch für das in der Verfassung zu verankernde Casinoverbot. Das Staatsoberhaupt ist zwar kein Freund der Casinoflut, hat sich aber für die Verschlechterung der Wettbewerbsbedingungen im Casinomarkt ausgesprochen. Bei Verfassungsänderungen – die letzte war vor 20 Jahren – ist das Fürstenhaus sehr zurückhaltend.

Die IG Volksmeinung will den «Spuk mit einem Ja zum Casinoverbot zwar endgültig beenden», sieht aber angesichts des Widerstandes von Regierung und Casinoverband nur «geringe Chancen», dass die Verbotsinitiative angenommen wird. Auch in Umfragen schneidet die Bürgerinitiative schlecht ab: Präsident und Ex-Minister Hansjörg Frick spricht von einem Verhältnis von 30 zu 70. Er sagt: «Unser Ziel ist aber erreicht: Wir wollten, dass die Bürger Stellung nehmen und sich in der Casinofrage zu einer Position bekennen müssen. Zum ersten Mal wird breit über das Thema diskutiert. Wir können mit einem Nein leben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen