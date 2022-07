Glosse Wer kauft die Vincenz-Villa in Teufen? Drei fiktive Szenarien mit einem Augenzwinkern Der verurteilte Ex-Banker Pierin Vincenz braucht Geld und will deshalb seine Luxusliegenschaft loswerden. Ein paar nicht ganz ernst gemeinte Vorschläge, wer künftig das Haus bewohnen könnte. Renato Schatz Jetzt kommentieren 21.07.2022, 05.00 Uhr

In der Luxusvilla mit Hallenbad, Degustationslounge und Weinkeller lässt es sich leben. Bild: PD

Rund 23 Millionen Franken soll der Schuldenberg des ehemaligen Raiffeisenchefs Pierin Vincenz betragen. Kein Wunder, will er seine Villa in Teufen verkaufen. So einfach wird das aber nicht. Der Preis ist mit über zwölf Millionen Franken hoch. Überdies gehen die Reichen lieber woanders hin als in die Ostschweiz.

Wir helfen deshalb nach. Mit drei frei erfundenen und nicht ganz ironiefreien Szenarien, wer die Luxusimmobilie kaufen könnte.

Szenario 1: Schweizer Salinen AG

Das ging schneller als gedacht. Die Schweizer Salinen AG kauft die Villa von Ex-Raiffeisenchef Pierin Vincenz in Teufen. Der Staatsbetrieb war erst vor wenigen Wochen in den Schlagzeilen, als publik wurde, dass der Verwaltungsrat Luxusreisen auf Geschäfts- und somit Staatskosten unternahm. In einem Communiqué schreibt die Schweizer Salinen AG, der Kauf der Liegenschaft sei eine «Reaktion auf die unverhältnismässigen Weiterbildungsreisen». Und weiter: «Wir werden die unternehmerisch wichtigen Seminare künftig nur noch in Teufen durchführen.»

Den Kontakt in die Ostschweiz stellten die St.Galler Politiker Marc Mächler und Benedikt Würth her, die auch schon bei den kostenintensiven Weiterbildungsreisen dabei waren. Ein Mitglied des Verwaltungsrates erklärt: «Im Keller hat es ein paar Säcke Streusalz. Wir wollen aus nächster Nähe prüfen, wie lange diese gelagert werden können.»

Hierfür baut die Schweizer Saline AG das Anwesen um, das geht aus den Bauplänen hervor, die seit Anfang dieser Woche im Gemeindehaus in Teufen aufliegen. Auf der freien Wiesenfläche vor der Villa soll ein Helikopterlandeplatz entstehen. Auch soll die Parkgarage erweitert und ein Billard- und Zigarrenraum gebaut werden, der laut Geschäftsführer Urs Hofmeier «das Salz in der Suppe» sei.

Szenario 2: Alain Berset

André Simonazzi, der Sprecher der Landesregierung, weiss zunächst von nichts. Er lässt lediglich ausrichten: «Der restliche Bundesrat hat keine Kenntnis davon, dass Alain Berset einen Wohnortwechsel vorgenommen hat.» Doch in der Ostschweiz ist man sich sicher: Berset hält sich gegenwärtig in Teufen auf. Anwohner berichten von einem glatzköpfigen Mann mit französischem Akzent, der sich fortwährend nach dem schnellsten Weg zum Flughafen Altenrhein erkundigt. Ein Vertrauter des skandalträchtigen Magistrats sagt dieser Zeitung: «Er braucht Abstand zu den Diskussionen rund um seine Person.» Schliesslich bestätigt die «Tüüfner Poscht» den prominenten neuen Einwohner.

Dem Vernehmen nach soll sich Berset in der Villa des ehemaligen Raiffeisenchefs Pierin Vincenz eingemietet haben. In Bern heisst es, Bersets Bundesratskolleginnen und -kollegen hätten erst aus der «Tüüfner Poscht» vom Umzug des Innenministers erfahren. Angeblich soll Aussenminister Ignazio Cassis an der obligaten Mittwochssitzung nach Luft geschnappt und gerufen haben: «Merda, ich will den österreichischen Kanzler Sebastian Kurz nicht auch noch verärgern!» Viola Amherd, die dem Verteidigungsdepartement vorsteht, habe daraufhin geantwortet: «Wenn nötig, holen wir Alain mit dem F-35 runter.»

Szenario 3: Berit Klinik AG

Die Berit Klinik AG unterhält bisher vier Standorte in der Ostschweiz; einen in Teufen, einen in Speicher, einen in Wattwil und einen in Goldach, wobei Letzterer bis jetzt keine stationären Behandlungen durchführen darf. Ein Insider sagt: «Wenn der Kanton St.Gallen Leistungsaufträge verweigert, dann gehen die Privatkliniken halt woanders hin.» Die Lösung der Berit Klinik: ein zweiter Stützpunkt in Teufen. Hierfür wurde nun die Villa des verurteilten Ex-Bankers Pierin Vincenz gekauft.

Natürlich sind umfassende Umbauarbeiten geplant. Das Hallenbad im Bauch der Liegenschaft bleibt jedoch bestehen. Offenbar sollen dort künftig Delfintherapien angeboten werden. Auch munkelt man in der Branche, dass ein Trakt für «Nonnecessologie» entstehen soll.

Recherchen dieser Zeitung haben zudem ergeben, dass die Privatklinik den neuen Standort im örtlichen Gemeinderat als «gesunde Mischung aus Tradition und Moderne» beworben habe. Beispielhaft dafür sei die neue Pierin-Vincenz-Station, wo Patientinnen und Patienten gegen Geld- und Sexsucht behandelt werden könnten. Mit ihr trage man der Geschichte des Hauses Rechnung.

