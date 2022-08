Glosse Übrigens: Der Blutte am Strassenrand In Abwesenheit unseres Kolumnisten Silvan Lüchinger schreibt Ostschweiz-Reporterin Regula Weik über eine umstrittene Skulptur, eine geplante Zügelaktion und was deren Ausgang aussagen kann – oder eben auch nicht. Regula Weik 29.08.2022, 05.00 Uhr

Regula Weik, Ostschweiz-Reporterin. Bild: Benjamin Manser

Das Toggenburg ist ländlich, die Städte sind fern – und öfter verhasst. Wer sich in dieser Gegend Städtli nennt, tickt anders. Lichtensteig tut es. Und tanzt in vielen Fragen aus der Reihe. Letztmals zeigte sich dies bei der Covid-Abstimmung. Das Städtchen nahm das Gesetz an, das übrige Toggenburg verwarf es. So war es schon früher, beim Verhüllungsverbot, bei der erleichterten Einbürgerung, beim Schengen-Dublin-Abkommen.

Lichtensteig sei links, monieren vereinzelt Einwohner. Damit ist schon viel gesagt – im Toggenburg.

Die Stadtregierung residiert im ehemaligen Bankgebäude, im alten Rathaus finden Konzerte, Ausstellungen, Lesungen statt. Bank, Kultur und Städtli vertragen sich nicht alle Tage. Viele Jahre tobte ein Streit um den Lichtensteiger Ötzi – wie «Der verlorene Schatten» des Thurgauer Bildhauers Stefan Kreier umgangssprachlich genannt wird. Ein Auftragswerk der UBS für ihren damaligen Standort im Städtchen. Doch der nackte Mann direkt an der Einfahrtskurve ins Städtli und die Hauptgasse sorgte für rote Köpfe. 12’000 Franken sammelten seine Kritiker, um ihn verschwinden zu lassen. Seither steht Ötzi etwas abseits des Geschehens.

Das könnte sich nun ändern. Nach 20 Jahren «Strafversetzung» soll der umstrittene Nackte an seinen Ursprungsplatz zurückkehren – temporär. Das Künstlerkollektiv freilich, das hinter der Aktion steht, will ihn dauerhaft zügeln. Der Ausgang der Geschichte ist offen. Die erneute Diskussion der Ötzi-Frage wird zeigen, ob Lichtensteig progressiver geworden ist – oder ob die Weltoffenheit im Städtli aufhört, wenn Blutte am Strassenrand stehen.