Glosse Übrigens: Der Berliner in St.Gallen In Abwesenheit unseres Kolumnisten Silvan Lüchinger schreibt Ostschweiz-Redaktor Renato Schatz über einen Berliner, den es wegen einer weiblichen Bekanntschaft nach St.Gallen verschlagen hat. Und sinniert über die Eigenheiten der Gallusstadt. Renato Schatz 22.08.2022

Ostschweiz-Redaktor Renato Schatz. Bild: Ralph Ribi

Manche behaupten ja, die Schweiz ende in Winterthur, und im Osten nichts Schönes. Und wer Friedrich Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» liest, kommt nicht umhin, sich zu fragen, ob mit Güllen nicht St.Gallen gemeint sei. Doch im Gegensatz zu Güllen halten die Züge noch in St.Gallen. Dass sie nicht so schnell fahren, wie sie sollten, ist eine andere Baustelle. Hoffentlich zumindest.