GLOSSE Sprüche wie «Wer nichts wird, wird Wirt» sind passé ResTZucker: Der Lockdown ist für die Wirte eine Katastrophe. Aber er hat auch eine gute Seite. David Angst 20.03.2021, 11.55 Uhr

Selbst die älteste Dorfbeiz würde man besuchen, wenn man dürfte. Bild: Bruno Kissling

Das gemeine Volk ist lockdownmüde. Es will mal wieder in einem Restaurant einkehren, in einem Pub oder einer Bar. Unfreundliches Personal, das eine Viertelstunde vor Schluss schon die Fenster aufreisst und mit Aufstuhlen beginnt, würde man in Kauf nehmen.