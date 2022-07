Nur vier St.Galler Gemeinden werden von Frauenmehrheit geführt

Gleichberechtigung «Männer fragen tendenziell wieder Männer an»: Nur vier St.Galler Gemeinden werden von einer Frauenmehrheit geführt Neu publizierte Zahlen des Kanton St.Gallen zeigen, dass Frauen in gewählten politischen Gremien in den meisten Gemeinden in der Minderheit sind. Warum? Eine Spurensuche. Rossella Blattmann und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

In der St.Galler Kommunalpolitik sind Frauen fast überall in der Unterzahl. Zu diesem Schluss kommt die Abteilung Integration und Gleichstellung des Amts für Soziales des Kantons St.Gallen, das gemeinsam mit der Fachhochschule Graubünden (FHGR) die Geschlechterverteilung in politischen Gremien der 77 St.Galler Gemeinden erhoben hat (Stand nach den Gemeindewahlen im Herbst 2020).

Unter die Lupe genommen wurden vier Kategorien: die Gemeindeexekutiven – sprich der Stadt- oder Gemeinderat – Geschäftsprüfungskommissionen (GPK), Schulräte/Bildungskommissionen sowie die drei kommunalen Parlamente des Kantons (Stadt St.Gallen, Gossau und Wil).

Die Zahlen zeigen, dass der Frauenanteil in den politischen Gremien von Gemeinde zu Gemeinde stark variiert. Zudem gibt es auch Unterschiede zwischen den Gremien. So herrscht in Schulräten und Bildungskommissionen fast Gleichstand zwischen den Geschlechtern, während in den Geschäftsprüfungskommissionen am wenigsten Frauen vertreten sind.

Auch ein Blick auf die Exekutiven der 77 Gemeinden im Kanton zeigt: Frauen sind weitgehend in der Minderheit.

Nur jedes vierte Gemeinde- oder Stadtratsmitglied ist weiblich. In den Regierungen der 77 Gemeinden politisieren 355 Männer, aber lediglich 120 Frauen.

Zudem haben lediglich vier Gemeinden eine Frauenmehrheit in der Exekutive: Gossau, Benken, Uzwil und Degersheim. Sechs Gemeinden haben gar keine Frau in der Exekutive vertreten: Eichberg, Amden, Walenstadt, Vilters-Wangs, Bad Ragaz und Mosnang.

Ein Blick auf die sieben Wahlkreise im Kanton zeigt, dass das Rheintal (22,47 Prozent) und das Sarganserland (13,64 Prozent) den tiefsten Frauenanteil in der Exekutive haben. Derweil weisen die Gemeinden im Wahlkreis Wil mit 32,26 Prozent den grössten Frauenanteil in ihren Stadt- und Gemeinderäten auf.

Mangelndes Selbstbewusstsein als mögliche Ursache

Ruth Nieffer, Dozentin Fachhochschule Graubünden. Bild: PD

Ruth Nieffer ist Projektleiterin am Zentrum für Verwaltungsmanagement der Fachhochschule Graubünden. Sie ist Teil des Teams von «Promo Femina» – dem Forschungsprojekt, das in Zusammenarbeit mit den Kantonen St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Graubünden, Wallis und Zürich via Onlineplattform den Frauenanteil in der Gemeindepolitik steigern will.

Was sind mögliche Gründe dafür, dass die Frauen in den St.Galler Gemeinden weitgehend in der Unterzahl sind? Vielerorts gäbe es qualifizierte Frauen, die sich für ein politisches Amt eigneten, doch sie würden nicht aktiv angegangen.

«Männer fragen tendenziell wieder Männer an, obwohl in vielen Gemeinden – etwa in Vereinsvorständen oder Schulbehörden – durchaus engagierte Frauen da wären, welche auch die Fähigkeiten mitbringen.»

Nieffer nennt Kommunikations- und Kompromissfähigkeit sowie Sozialkompetenzen als Beispiele. Diese würden sich auf den Umgangston und die Dynamik in gemischtgeschlechtlichen Gremien positiv auswirken. Nieffer sagt:

«Frauen sind Multitaskerinnen, die eher mal eine pragmatische Lösung anstreben statt den Sieg aus der Debatte.»

Laut der Dozentin arbeiten Frauen oftmals in anderen Branchen als Männer – «zum Beispiel in der Pflege, dem pädagogischen Bereich oder im Dienstleistungssektor». Nieffer fügt hinzu: «Sie sammeln andere Erfahrungen und bringen damit neue, andere Impulse in männergeprägte Gemeindegremien.»

Doch Nieffer nimmt auch die Frauen selbst in die Pflicht.

«Unsere Forschungsarbeit hat gezeigt, dass viele Frauen sich selbst zu wenig zutrauen oder zu hohe Ansprüche an sich und ihre Fähigkeiten haben.»

Sie fügt hinzu: «Frauen dürfen in einer Gemeindeexekutive selbstbewusst Einsitz nehmen.» Bei Männern mit politischen Ambitionen sei mangelndes Selbstbewusstsein oft weniger das Problem.

Parteien sollen mehr Kandidatinnen stellen

Alex Arnold, Gemeindepräsident von Eichberg (Die Mitte). Bild: Gert Bruderer

Eichberg, Rheintal. In der Gemeinde von Gemeindepräsident Alex Arnold sitzt im Gemeinderat und in der Geschäftsprüfungskommission keine einzige Frau. «Der primäre Grund dafür, dass Rat und GPK nur aus Männern bestehen, ist sicher erst einmal, dass sich nur Männer dafür zur Verfügung gestellt haben», so der Gemeindepräsident.

«Bei den Wahlen gab es also diesbezüglich keine wirkliche Auswahl.»

Das habe auch damit zu tun, dass sich die Kommunikation verschärft habe. Sehr rasch werde direkt «auf die Person gespielt». Arnold sagt: «In einer kleinen Gemeinde wie Eichberg ist dies dann wohl persönlicher als in grösseren Gemeinden mit mehr Distanz.» Und:

«Bei aller Freude, die vor allem die Rolle als Ratsmitglied mit sich bringt, stellen sich wahrscheinlich Frauen noch öfter die Frage, ob man sich dies wirklich antun möchte.»

Ein «angemessener Anteil an Frauen im Rat» wäre laut Arnold zu begrüssen und anzustreben. Er sagt:

«Ein Rat und die Entscheidungen, die er trifft, leben von verschiedenen Sichten, die von den Mitgliedern eingebracht werden.»

Diese Perspektiven sollten möglichst divers sein und möglichst viele Personengruppen abdecken.

Hierbei sei auch die Rolle der Parteien nicht zu unterschätzen, so Arnold. «Sind es doch meist sie – und dort wenige Einzelpersonen –, die sich in der Bevölkerung auf die Suche nach geeigneten Kandidatinnen machen.» Er ergänzt:

«Sie können den Kandidatinnen im Wahlkampf und bei der Arbeit hilfreiche Unterstützung und zumindest ein bisschen Sicherheit bieten.»

Schlussendlich brauche es aber einfach mutige «oder weniger ängstliche» Frauen, die sich die Mitarbeit zutrauten und sich zur Wahl stellten, so Arnold.

Eine reine Frauenregierung?

Die Gossauer Stadträtin Helen Alder Frey (Die Mitte). Bild: Michel Canonica

Gossau hingegen ist eine von vier Gemeinden im Kanton St.Gallen, die eine Frauenmehrheit in der Exekutive haben. Drei von fünf Stadtratsmitgliedern sind weiblich: Gaby Krapf-Gubser (FDP), Claudia Martin (SVP) sowie Helen Alder Frey (Die Mitte).

Weshalb schlägt gerade Gossau oben aus? Einerseits hätten sich mit den drei aktuellen Stadträtinnen drei qualifizierte Frauen zur Wahl gestellt, welche die Wählerschaft überzeugten, hält Alder Frey fest. Doch sie sagt auch, dass mit dem Frauennetz Gossau gezielte Frauenförderung betrieben werde, in der Politik, aber nicht nur. «Damit wird den Frauen der Rücken gestärkt.» Inzwischen sei eine Frau in einer politischen Machtposition für viele Gossauerinnen und Gossauer normal, vermutet Alder Frey.

Nur ein Viertel der Exekutivmitglieder im Kanton sind weiblich. Alder Frey hält fest, dass sich bezüglich des tiefen Frauenanteils in den politischen Gremien der Gemeinden in den vergangenen Jahren wenig verändert habe. Sie sagt:

«Es ist heute wie damals sehr schwierig, Frauen zu motivieren.»

Zudem sei leider die Skepsis in der Bevölkerung gegenüber einer Frauenmehrheit noch gross. Alder Frey erinnert an die Wahl des amtierenden Gossauer Schulpräsidenten Stefan Rindlisbacher (FDP) in den Stadtrat. Rindlisbacher hatte bei den Gemeindewahlen im September 2020 eine Kandidatin – Mitte-Frau Ruth Lehner – hinter sich gelassen. Eine Wahl Lehners hätte bedeutet, dass Stadtpräsident Wolfgang Giella der einzige Mann in der Regierung Gossaus gewesen wäre. Alder Frey:

«Viele Leute sagten damals: ‹Nein, nicht nochmals eine Frau.›»

Entscheidend sollten vielfältige Kompetenzen und eine breite Interessenvertretung sein. Dass es damals zu diesen heftigen Diskussionen gekommen sei, habe sie sehr bedauert, so Alder Frey. Denn:

«Eine Frauenmehrheit ist eine sehr schöne Sache. Ich wünsche mir, dass das Geschlecht dereinst keine Rolle mehr spielt und auch eine rein weibliche Exekutive möglich und normal ist.»

