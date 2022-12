Glaube Über 9000 Austritte: Den Ostschweizer Kirchen laufen die Schäfchen im Rekordtempo davon 2021 traten in der Ostschweiz so viele Menschen aus der Katholischen und Evangelischen Kirche aus wie noch nie. Es ist ein schweizweiter Trend, den die Ostschweizer Kirchen gar nicht glauben aufheben zu können. Dennoch befassen sie sich mit den Gründen der Austritte und bemühen sich, ihre Schäfchen beisammenzuhalten. Aylin Erol Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Vereinzelte Menschen verfolgen die Messe in der Stiftskirche St.Gallen am Sonntag, 15. März 2020. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone

2021 verliessen in der Schweiz so viele Menschen die Katholische und Evangelische Kirche wie noch nie. Auch die Ostschweiz bleibt von dieser Welle nicht verschont und erreichte im vergangenen Jahr einen neuen Rekord.

9175 Personen traten in den Kantonen St.Gallen, Thurgau und den beiden Appenzell aus der Katholischen und Evangelischen Kirche aus. Das sind mehr als doppelt so viele Austritte als zehn Jahre zuvor. Das zeigen Zahlen, die das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut (SPI) im Oktober veröffentlichte.

Missbrauchsskandale haben grossen Einfluss

An Fahrt gewonnen hat die Entwicklung 2019. Es war ein Jahr, in dem sowohl frühere Missbrauchsskandale im Thurgauer Kinderheim und der Sekundarschule des Klosters Fischingen als auch im Bistum St.Gallen in Altstätten durch einen Priester ans Licht kamen.

Doch erklären diese Skandale die hohen Austrittszahlen in den beiden Kirchen? Unter anderem – ja. Das können zumindest die kantonalen Stellen der beiden Kirchen in der Ostschweiz, allen voran Erich Fässler vom Kirchenrat der Katholischen Kirche St.Mauritius Appenzell bestätigen:

«Bei uns treten die meisten Menschen dann aus, wenn wieder ein Skandal an die Öffentlichkeit gekommen ist.»

Dabei spiele es oft keine Rolle, ob dieser in der Evangelischen oder Katholischen Kirche, regional, national oder international stattgefunden habe. «Das Bild der Kirche ist eben stark geprägt vom Bild der Weltkirche», sagt Roger Fuchs, Kommunikationsverantwortlicher des Katholischen Konfessionsteils des Kantons St.Gallen. Dass deshalb einige austreten, müsse man zu einem gewissen Grad einfach akzeptieren. «Trotzdem tut natürlich jeder einzelne Austritt weh.»

Tradition und Glaube gehen verloren

Doch auch aus einem weiteren Grund gelingt es der Kirche nicht mehr, ihre Schäfchen beisammenzuhalten. «Glaube und Tradition gehen in der heutigen Gesellschaft zunehmend verloren», sagt Ernst Ritzi, Kirchenratsaktuar der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau. Die Gesellschaft sei zunehmend individualisierter, die Menschen weniger stark lokal verankert. Zu spüren bekämen das nicht nur die Kirchen, sondern beispielsweise auch Vereine.

Meist würden Standardaustrittsschreiben aus dem Internet heruntergeladen und verschickt. Im kirchlichen Alltag sind die vielen Austritte derzeit aber kaum zu spüren, heisst es sowohl seitens Katholischer als auch Evangelischer Kirche in der Ostschweiz. Der Grund: Wer austritt, hat ohnehin schon seit längerem nicht mehr am kirchlichen Leben teilgenommen.

Die Ostschweiz verliert leicht weniger Mitglieder als der Rest der Schweiz

Nichtsdestotrotz muss festgehalten werden: Proportional zur Mitgliederzahl traten in den letzten zehn Jahren in der Ostschweiz im Schnitt dennoch leicht weniger Menschen aus der Kirche aus als im Rest der Schweiz – und zwar in beiden Kirchen. Auch das zeigen die Zahlen des SPI. Urs Winter, Theologe am SPI, findet eine Erklärung dafür im Stadt-Land-Graben. Die Ostschweiz sei tendenziell noch sehr ländlich geprägt.

«Auf dem Land ist die Bevölkerung lokal und eben auch in der Kirche stärker verankert als in der Stadt oder Agglomeration.»

Daneben kommen auch historische Begebenheiten in der leicht niedrigeren Austrittshäufigkeit in der Ostschweiz zum Tragen, meint Erich Fässler von der Katholischen Kirche St.Mauritius Appenzell: «Gerade in Innerrhoden war die Religion über Jahrhunderte identitätsstiftend.» Die Kirche spiele deshalb für viele Teile der Innerrhoder Bevölkerung nach wie vor eine wichtige Rolle.

Seitens des Bistums St.Gallen hofft man aber auch, dass der progressive Kurs von Bischof Markus Büchel einen positiven Einfluss hat. Er kann sich ebenso ein Frauenpriestertum vorstellen wie auch die Abschaffung des Pflichtzölibats. Daneben können im Bistum St.Gallen inzwischen auch Frauen oder nicht geweihte Männer predigen, taufen oder Beerdigungen vorstehen. «Doch auch der Bischof kann nur sehr begrenzt Einfluss darauf nehmen, wie sich die Weltkirche – und damit das Bild der Institution in den Köpfen der Menschen – entwickelt», sagt Roger Fuchs von der Katholischen Kirche des Kantons St.Gallen.

Fehlt schon bald das Geld?

Bei über 9000 Austritten in einem Jahr stellt sich aber die Frage: Geht der Katholischen und Evangelischen Kirche bald das Geld aus? «Noch nicht», sagt Ritzi von der Evangelischen Landeskirche Thurgau. Die finanziellen Konsequenzen der zunehmend wegfallenden Kirchensteuern könne man nur mit einiger Verzögerung feststellen.

Dies, weil vorwiegend junge Menschen, die noch keine hohen Beträge beisteuerten, austreten. Ältere Menschen mit tendenziell gutem Einkommen und daher grösserem Beitrag zum Kirchenbudget blieben der Kirche hingegen immer noch treu. Doch: «In zwanzig, dreissig Jahren könnte es kritisch werden.»

Ritzi ist mit dieser Einschätzung nicht allein. Auch in den Kantonen St.Gallen und den beiden Appenzell beschäftigen sich die beiden Kirchen mit der Frage, was zunehmende Einnahmeeinbussen für ihre zukünftigen sozialen und kulturellen Leistungen bedeuten.

Roger Fuchs von der Katholischen Kirche des Kantons St.Gallen sagt dazu: «Sollte es dereinst so weit kommen, dass sich die Kirche zwischen Menschen und Gebäuden entscheiden muss, ist völlig klar, dass die Menschen an oberster Stelle stehen.» Allerdings stelle sich dann die Frage, wer sich um ein Weltkulturerbe wie die Stiftsbibliothek kümmere. «Die öffentliche Hand dürfte dann wohl stark gefordert sein.»

Unaufhaltsamer Trend

Es sind düstere, aber scheinbar realistische Zukunftsszenarien, von denen die Ostschweizer Kirchen ausgehen. Keine der kantonalen Institutionen glaubt, dass der schweizweite Trend noch aufzuhalten ist. Man versucht stattdessen, ihn zu entschleunigen.

Die Massnahmen dazu sehen kantons- und religionsübergreifend ähnlich aus: weiterhin gute Arbeit in den Gemeinden leisten, den Kontakt zu den Jungen aufrechterhalten, indem man etwa neue Gottesdienstmodelle ausprobiert, und immer wieder aufzeigen, dass die Kirche Gutes leistet.

Das Bistum St.Gallen bemüht sich ausserdem darum, aufzuklären, dass das Geld aus der Kirchensteuer in der Region bleibt und nicht nach Rom fliesst, beispielsweise mit der Website sg.kirchensteuern-sei-dank.ch. Ob diese Massnahmen ein Tropfen auf dem heissen Stein sind oder nicht, wird sich wohl erst in einigen Jahren zeigen.

