Ostschweizerin, die in die Kirche eingetreten ist, erzählt

Glaube «Grundvertrauen, dass am Ende alles gut wird, schadet nicht»: Eine Lichtensteigerin, die in die Kirche eingetreten ist, erzählt Immer mehr Menschen treten in der Schweiz aus der Kirche aus. Doch auch das Gegenteil kommt vor: So ist Sandra Mai etwa in die Evangelische Kirche eingetreten. Die Lichtensteigerin erzählt, was sie zu diesem Schritt bewegte und warum sie die Kirchensteuer gern bezahlt. Aylin Erol Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Sandra Mai trat in die Kirchgemeinde Lichtensteig ein. Bild: Aylin Erol

Ja, es gibt sie: Menschen, die in die Kirche eintreten. Die Zahl der Eintretenden ist in der Ostschweiz seit Jahren sogar relativ stabil, wenn auch auf tiefem Niveau – vor allem verglichen mit der Anzahl Austretenden. So verliessen 2021 in der Ostschweiz pro Eintritt 61 Personen die Katholische und 16 Personen die Evangelische Kirche.

Sandra Mai (Name geändert) ist eine der wenigen, die ihren Weg in eine Kirchengemeinde gefunden hat. Ihr Eintritt in die Evangelische Kirchgemeinde Lichtensteig vor sechs Jahren war gleichzeitig ein Austritt aus der Katholischen Kirche.

Eine Kirche wie ein Gemeindesaal

Mai steht am Eingang der evangelischen Kirche Lichtensteig. Abgesehen vom prasselnden Regen ist nichts zu hören. An einem gewöhnlichen Nachmittag unter der Woche ist hier nicht viel los. Die Tür aber ist offen. «Wollen wir gleich reingehen?», fragt Mai.

Wie selbstverständlich tritt die 33-Jährige ein, sucht die Lichtschalter und macht es sich dann auf einem gepolsterten Stuhl bequem. Hinter ihr fällt Tageslicht durch kleine bunte Fenster. Nur ein kleines Gesteck zeigt an, dass bald Weihnachten ist. Abgesehen davon ist der Raum schlicht in Holz und Weiss gehalten.

«Ja, die pompösen, feierlichen Räumlichkeiten der katholischen Kirche fehlen mir schon ein bisschen», gibt Mai zu. Die evangelische Kirche fühle sich eher wie ein Gemeindesaal an. «Aber am Ende ist doch wichtiger, was im Saal passiert, als wie er aussieht, oder?»

Was im Saal passiert, war Mai vor sechs Jahren so wichtig, dass sie vom Katholizismus ins Evangelium konvertierte. Der Übertritt war gleichzeitig ein Wiedereintritt. Getauft wurde die Ostschweizerin als Kind evangelisch, so wie der Vater. Als sich ihre Eltern scheiden liessen, blieben Mai und ihre Geschwister bei der Mutter, die sie katholisch umtaufen liess. «Das waren reine Rachegefühle gegenüber meinem Vater. Meine Mutter war nie gläubig», sagt Mai.

Glaube gibt ihr Kraft

Mit vielen Bräuchen der Katholiken kann sie als Heranwachsende wie auch heute wenig anfangen, etwa dem Aufbahren der Toten oder dem Verehren und Ausstellen von heiligen Gebeinen. Auch die Gottesdienste sind ihr als Jugendliche oft zu starr, der Religionsunterricht zu langweilig. Trotzdem wächst Mai dank der Grossmutter mit dem Glauben an Gott auf. Viele Jahre ministriert sie in ihrer Gemeinde. Sie sagt:

«Mein Glaube gab mir immer Halt, auch in den schwersten Zeiten.»

Die schwere Zeit kam mit 18 Jahren, als ihre Mutter sie vor die Tür setzte. Mittellos, überfordert und alleingelassen, fand Mai daraufhin Hilfe in der Katholischen Kirche. «Sie unterstützten mich nicht nur seelsorgerisch, sondern auch praktisch, etwa beim Finden einer Bleibe», sagt Mai. Noch heute sei sie der Kirche sehr dankbar dafür. Ausgereicht hat diese positive Erfahrung aber leider nicht, um der Institution treu zu bleiben.

«Theoretisch brauche ich für meinen Glauben eben gar keine Kirche», sagt Mai. In Gottesdienste geht sie selten. Beten tut sie vor allem allein zu Hause. Doch die seelsorgerischen Angebote und die sozialen Engagements der Kirche, von denen sie einst selbst profitierte, findet Mai nach wie vor wichtig für die Gesellschaft. «So etwas unterstütze ich gerne mit ein paar Franken Kirchensteuer, wenn dafür jemandem geholfen werden kann, so wie mir einst.»

Evangelische Kirche passt besser zu ihren Werten

Zur Konversion kam es schliesslich, als sich Mai mit der Familienplanung auseinandersetzte. Sie fragte sich ob, und wenn ja, wie sie ihren Kindern den Glauben an Gott vermitteln könnte. «Schliesslich passte die Evangelische Kirche besser zu mir, meinen Überzeugungen und Werten, die ich auch meinen Kindern weitergeben möchte.» Heute ist Mai zweifache Mutter und ihre beiden Söhne evangelisch getauft. Sie werden in einigen Jahren den Religionsunterricht besuchen.

Ob die Buben eines Tages an Gott glauben werden oder nicht, spielt für Mai keine grosse Rolle. Zwingen werde sie ihre Kinder zu nichts. Sie dürften natürlich selbst entscheiden, ob die Kirche und der Glaube etwas für sie ist. «Aber es schadet nicht, wenn man mit dem Grundvertrauen aufwächst, dass am Ende immer alles gut wird.»

