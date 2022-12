Glaube «Die Kirche ist für mich eine riesige Firma, zu der ich nicht gehören möchte»: Ein Bazenheider, der aus der Kirche ausgetreten ist, erzählt Über 9000 Ostschweizerinnen und Ostschweizer sind 2021 aus der Kirche ausgetreten. In diesem Jahr wird auch Fabio Noll* aus Bazenheid zu den Austretenden gehören. Er erzählt, weshalb er der Katholischen Kirche den Rücken kehrte, obwohl er katholisch aufwuchs. Seine Geschichte steht exemplarisch für viele Austretende. Aylin Erol Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Fabio Noll vor der katholischen Kirche Bazenheid, aus deren Gemeinde er in diesem Jahr ausgetreten ist. Bild: Donato Caspari

Die Glocken läuten. Autos fahren an diesem Samstagnachmittag auf den Parkplatz der katholischen Kirche Bazenheid. Menschentrauben finden sich nach und nach im prunkvollen Gotteshaus ein. Nur Fabio Noll (Name geändert) bleibt draussen. Und das, obwohl er selbst jahrelang in ebendieser Kirche Mitglied war. Der 26-Jährige ist vor wenigen Monaten ausgetreten.

Kirche antwortet mit anklagendem Brief

«Der Austritt war mühsamer, als ich gedacht hätte», sagt Noll. Ein Austrittbrief, in dem er auch darum bat, nicht mehr weiter kontaktiert zu werden, genügte nicht. Das Schreiben musste zusätzlich auf der Gemeinde beglaubigt werden.

Kurze Zeit nach seinem Austritt flatterte dann doch eine Antwort der Kirchgemeinde ins Haus. «Darin stand, dass man enttäuscht sei und ich mir bewusst sein müsse, dass ich nun nicht mehr in der Kirche heiraten und kirchlich bestattet werden könnte», sagt Noll kopfschüttelnd. Er findet den Brief daneben. Seiner Meinung nach sollte die Kirche seine Entscheidung einfach akzeptieren. «Aber immerhin stand nicht plötzlich der Dorfpfarrer vor der Tür.» Ihm sei zu Ohren gekommen, das passiere bei manchen Austretenden.

Er passt in die Statistik

Die Person, die am häufigsten aus der Kirche austritt, ist jung, männlich, gebildet, lebt meist im Konkubinat und in einer Stadt. Zu diesem Schluss kamen verschiedene Studien im deutschen Sprachraum. Fabio Noll wohnt zwar nicht in der Stadt, sondern nach wie vor in Bazenheid. Ansonsten passt er aber genau in die Statistik.

Dabei wurde Noll durchaus katholisch erzogen. Schon als Kind ging es für ihn in den Religionsunterricht, in den Kirchenchor und zu Feiertagen oder seltenen Sonntagsgottesdiensten in die Kirche. Gezwungen wurde er dazu nie. Trotzdem habe er immer das Gefühl gehabt, dass man das eben so machen müsse. Der Mutter war es wichtig, dass er den katholischen Glauben kennen lernte. Noll entwickelte diesen jedoch nie.

«Als Kind habe ich höchstens so an Gott geglaubt, wie Kinder eben auch an die Zahnfee und den Osterhasen glauben.»

Kritische Auseinandersetzung mit 19 Jahren

Dass sich Noll schon als Jugendlicher nicht mit dem christlichen Glauben identifizieren konnte, hätte nicht zwangsläufig zum Austritt führen müssen. Selbst nachdem er sich mit 18 Jahren nicht firmen liess, blieb er Teil der Kirchgemeinde. Schliesslich waren all seine Freunde Mitglieder.

Mit 19 Jahren veränderte sich seine Haltung jedoch, als er in der Mittelschule erstmals von Missbräuchen innerhalb der Kirche hörte. «Ich war schockiert und begann mich deshalb kritisch mit der Kirche als Institution auseinanderzusetzen.»

Fabio Noll steht auf dem Friedhof der katholischen Kirche Bazenheid. Bild: Donato Caspari

Sieben Jahre später kann Noll eine ganze Liste an Dingen, die ihn an der Kirche stören, wiedergeben. Angefangen von den stetig aufgedeckten Missbräuchen von Kindern oder Frauen durch Priester über politische und homophobe Äusserungen und Werthaltungen der Kirche, die christliche Mission, die ihm widerstrebt, bis hin zur Stellung der Frau innerhalb der Institution. Noll sagt:

«Die Kirche ist für mich einfach eine riesige Firma, zu der ich nicht gehören möchte.»

Vielen geht es ähnlich

Zum Thema Kirche kann sich Noll regelrecht in Rage reden. Vor der katholischen Kirche Bazenheid hält er es deshalb nicht lange aus. Er möchte das Gespräch lieber bei sich zu Hause fortführen.

Es drängt sich die Frage auf, weshalb dennoch so viele Jahre verstrichen, bis Noll austrat? «Pure Trägheit», gibt er zu. Bis vor kurzem habe er als Student keine Steuern zahlen müssen. Ob er Mitglied der Kirche war oder nicht, tangierte sein Leben nicht. Als im vergangenen Jahr dann aber die Kirchensteuer anstand, habe er sich ein Mal mehr gefragt: Möchte ich eine Institution unterstützen, deren Werte und Handlungen ich nicht vertretbar finde? «Nein», lautete die Antwort.

So wie Noll geht es gemäss Urs Winter, Theologe am Schweizerischen Pastoralsoziologischen Institut in St.Gallen, vielen Austretenden. Ein Kirchenaustritt sei ein Prozess, bei dem viele Faktoren hineinspielten, sagt Winter.

«Doch da die meisten im Alltag keine Berührungspunkte mehr mit der Kirche haben, kann am Ende so etwas wie die Kirchensteuer der letzte Auslöser sein.»

Auszutreten fiel Noll dennoch nicht leicht. Er wusste, dass es seine Mutter traurig stimmen würde und seine Grosseltern ihn gar verstossen könnten. Während die Mutter den Entscheid akzeptiert hat, sollen die Grosseltern deshalb nichts davon wissen.

