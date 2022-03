Nur durch Zufall erfuhren Behörden vom Umweltskandal in Goldach

Giftiger Schaum Fischereiaufseher alarmierte Behörden: Verschmutzung durch Goldacher Grosskonzern wurde nur durch Zufall entdeckt Die Firma Amcor in Goldach hat tonnenweise giftige Chemikalien in den Bodensee fliessen lassen. Die Behörden kamen nur durch Zufall dahinter. Die Firma hält an ihrer Version fest. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 05.03.2022, 05.00 Uhr

Nur durch einen Zufall wurde der Umweltskandal bei der Firma Amcor entdeckt. Bild: Raphael Rohner

«Unfälle können immer und überall passieren. Dabei ist eine schnelle Information der Behörden enorm wichtig», sagt Mirjam Näf, Leiterin Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen. Der Vorfall in Goldach, bei dem beim Grosskonzern Amcor mehrere Tonnen giftige und verbotene Chemikalien ausgelaufen sind, hat Näf überrascht. Dabei gelangten 88,5 Tonnen kontaminiertes Wasser über die Kläranlage in den See. Im Wasser war PFOS-Schaum aus einer defekten Brandschutzanlage. Das Mittel ist seit mehreren Jahren verboten. Das Unternehmen schrieb, dass man die Behörden umgehend über den Vorfall und den Austritt der giftigen Chemikalien informiert habe.

Seltsamen Schaum entdeckt und Behörden alarmiert

Nun stellt sich heraus, gar nicht das Unternehmen hat die Behörden alarmiert, sondern der Fischereiaufseher, der an diesem Tag im Januar – also zwei Wochen nach der ersten Havarie – an der Goldach unterwegs war. «Der Fischereiaufseher hat uns angerufen, dass er an der Goldach seltsamen Schaum entdeckt hat. Er fragte nach, ob wir davon Kenntnis haben», sagt Näf. Der Umweltschadendienst schickte umgehend ihr Einsatzpikett los, um herauszufinden, was für den Schaum verantwortlich sein könnte.

Niemand wusste von den giftigen Chemikalien im Wasser

«Im Normalfall melden sich Leute bei uns, wenn sie irgendwas Verdächtiges entdecken oder etwas Ungewöhnliches riechen», erklärt Näf. Im Fall der Amcor sei es genau so gewesen. Man habe schnell festgestellt, dass der Schaum in der Goldach aus der Fabrik kommt und Spuren der giftigen Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) enthalte.

Die Kläranlagen waren zu diesem Zeitpunkt schon dabei, das Havariewasser dem Bodensee zuzuführen – ohne zu wissen, dass sich im Wasser Perfluoroctansulfonsäure befindet. «Wir mussten die Anlagen sofort stoppen und konnten einen noch grösseren Schaden verhindern. PFOS muss als Sondermüll über eine Hochtemperaturanlage verbrannt werden, um sie zu entsorgen.» Der Umweltschadendienst sei auf Meldungen von aufmerksamen Passanten angewiesen, sagt Näf:

«Schnelles Handeln kann oft einen grösseren Schaden verhindern. Wir sind um jede Meldung aus der Bevölkerung froh.»

Andernfalls gelangen beispielsweise gefährliche Stoffe in Gewässer oder die Erde und können der Umwelt und den Menschen Schaden zufügen. Es gehe dabei auch um die Trinkwasserversorgung, das Grundwasser oder Tiere, die in der jeweiligen Gegend leben. Der Umweltschadendienst steht rund um die Uhr mit einem Pikettfahrzeug und Analysegeräten bereit für schnelle Massnahmen und Beratungen aller Art. «Ob nun der Swimmingpool mit Chlor ein Leck bekommt, oder irgendwo eine Abwasserleitung bricht, oder gar Chemie aus einer Fabrik läuft – wir finden Lösungen. Ebenso können wir die nötigen Mittel aufbieten – sofern man uns alarmiert.»

Amcor bleibt bei ihrer Version

Die Unternehmenskommunikation der Amcor will von der fehlenden Alarmierung der Behörden nichts wissen: «Wir haben die lokalen Behörden sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls informiert und mit ihnen eng zusammengearbeitet», schreibt die Mediensprecherin aus England. Zudem habe das Unternehmen Massnahmen getroffen, um künftig solche Zwischenfälle zu vermeiden.

