Amcor gesteht nach Umweltskandal in Goldach Fehler ein

Gift im Bodensee Amcor: Grosskonzern nimmt erstmals Stellung zum Umweltskandal von Goldach Der australische Verpackungskonzern Amcor hat zum ersten Mal seit Bekanntwerden zweier Fälle von Gewässerverschmutzung ausführlich Stellung genommen. Bei einem Besuch auf dem Firmengelände in Goldach zeigt der Grosskonzern Bedauern – verstrickt sich aber auch in Widersprüche. Enrico Kampmann und Sandro Büchler Jetzt kommentieren 06.07.2022, 20.15 Uhr

Vom Firmengelände der Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach flossen im Dezember 2020 und Januar 2021 insgesamt fast drei Tonnen giftiger und längst verbotener Löschschaum in den Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Vier Monate wartete der Verpackungskonzern Amcor, um sich den Fragen dieser Zeitung zu stellen. Nur einige spärliche und schwammige Stellungnahmen gab das Unternehmen heraus, Kontaktaufnahmen mit Betriebsverantwortlichen blieben erfolglos. Am Mittwoch hat der Grosskonzern nun zum «Informationsaustausch» auf das Firmengelände in Goldach eingeladen. Von dort waren im Dezember 2020 und Januar 2021 insgesamt fast drei Tonnen Löschschaum in den Bodensee geflossen, der den giftigen und längst verbotenen Schadstoff PFOS enthielt. Nach langem Schweigen fuhr der australische Verpackungsriese nun schwere Geschütze auf.

Als zwei Journalisten dieser Zeitung und einer des SRF an diesem heissen Sommermorgen das angenehm kühle Sitzungszimmer betreten, warten dort acht Personen – einige sind extra aus Italien oder Grossbritannien eingeflogen. Zwei Übersetzerinnen, zwei Kommunikationsexpertinnen, zwei Fachexperten, der Betriebsverantwortliche und ein Vertreter der PR-Agentur Farner.

Farner ist Stand 2021 die ertragsstärkste PR-Agentur der Schweiz und bietet unter anderem «Strategische Rechtskommunikation» und «Krisenkommunikation» an. Zu ihren Klienten gehören die SBB, McDonalds Schweiz, Coop und Allianz Suisse. Seit zwei Monaten gehört auch Amcor dazu.

Alexander Filz, Senior Consultant bei der PR- und Kommunikationsagentur Farner. Bild: PD

Alexander Filz von Farner entschuldigt sich als Erstes ausführlich für die lange Dauer bis zur Kontaktaufnahme Amcors. Die Firma habe zuerst intern abklären müssen, was im Winter vor eineinhalb Jahren genau vorgefallen sei.

Handys aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt

Nachdem auch Werksleiter Laurent Mangnan «sein tiefstes Bedauern» ausgedrückt hat, folgt ein ausführliches Sicherheitsbriefing für den Geländerundgang. Den Journalisten soll im Detail gezeigt werden, wo was schiefgelaufen ist. Handys, Kameras und Aufnahmegeräte sind nicht erlaubt, aus Sicherheitsgründen, wie es heisst. Bilder der anwesenden Personen dürfen übrigens ebenfalls nicht für den Artikel verwendet werden. Und besonders wichtig: beim Treppensteigen immer eine Hand am Geländer – auch im Bürogebäude.

Mit Sicherheitsschuhen, Helm, Schutzbrille, Handschuhen und Leuchtweste ausgestattet, geht es unter der prallen Sonne auf den einstündigen Rundgang über das Gelände. Vorbei an haushohen Metalltanks, LKW-Umschlagplätzen und Dutzenden grossen Kunststoffbehältern, versehen mit Warnaufklebern, die auf feuergefährliche Stoffe hinweisen. Auch an Türen und Wänden kleben überall Sicherheitshinweise.

Blick von aussen auf das Amcor-Firmengelände: Am hinteren Ende dieses Korridors steht das Feuerlöschsystem, aus dem zweimal mit PFOS-kontaminierter Löschschaum austrat und über die Goldach in den Bodensee floss. Bild: Raphael Rohner (18.06.2022)

Amcor ist sich der Brandrisiken offensichtlich bewusst. Umso bemerkenswerter daher, dass während des Rundgangs offensichtlich wird, dass die Löschanlage zur Zeit der beiden Vorfälle defekt und veraltet war. Gleich mehrere technische Defekte führten dazu, dass der giftige Löschschaum überhaupt in die Umwelt entweichen konnte.

«Nicht repräsentativ für die Werte von Amcor»

Zurück im kühlen Sitzungszimmer ist Werksleiter Mangnan verschwunden. Stattdessen ergreift Nigel Summers auf Englisch das Wort. Er ist Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsdirektor für Amcor in Europa, Afrika und im Mittleren Osten. Summers sagt, dass die Vorfälle dem Unternehmen wie auch ihm persönlich sehr leidtäten.

«Wir übernehmen die volle Verantwortung und erkennen Versäumnisse auf technischer und Managementebene an.»

Es folgt eine ausführliche Präsentation der Präventionsmassnahmen, die Amcor in der Folge getroffen hat, um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern. Unter anderem sei die Sprinkleranlage in Goldach nun PFOS-frei, alle Sprinklerköpfe, Alarme und Drucksensoren seien ersetzt worden, ein neues, noch strengeres Testregime sei in Kraft und ausserdem fänden im ganzen Unternehmen zusätzliche regelmässige Übungen und Schulungen statt.

Blick in den Raum mit der Sprinklerkontrollanlage: Wegen eines defekten Ventils wurde hier der automatische Alarm an die Goldacher Feuerwehr nicht ausgelöst. Bild: PD

Die Vorfälle würden «den hohen Standards des Unternehmens» nicht entsprechen und seien «nicht repräsentativ für die Werte von Amcor, für die Umweltbemühungen und die Art und Weise, wie gearbeitet wird», wiederholt Summers mehrmals. Ebenfalls erkenne das Unternehmen ganz allgemein Mängel bei der Information der diversen Beteiligten an und dass «teilweise falsche Annahmen getroffen» wurden.

«Schwierig, rückwirkend Informationsflüsse zu rekonstruieren»

Kurz nach Bekanntwerden der Vorfälle im März durch Recherchen dieser Zeitung stellte sich Amcor auf den Standpunkt, dass sie nie versucht habe, die Vorfälle zu vertuschen, sondern «sofort» die örtlichen Behörden informiert und mit ihnen zusammengearbeitet habe, «um das Problem zu lösen». Aus dem Strafbefehl geht allerdings hervor, dass die Behörden in beiden Fällen nicht über den giftigen Löschschaum informiert wurden.

Das Empfangs- und Verwaltungsgebäude der Amcor Flexibles Rorschach AG in Goldach. Bild: Raphael Rohner (18.06.2022)

Am Mittwoch sagte Summers nun, dass «die falsche Behörde», nämlich die Fischereibehörde, informiert worden sei. Auf Nachfrage, ob die Fischereiaufsicht auch über den zu diesem Zeitpunkt bereits verbotenen Schadstoff PFOS im Löschschaum informiert wurde, antwortet Summers, dass er dies intern abklären müsse. Einige Stunden später informiert Alexander Filz von der PR-Agentur Farner per E-Mail, es sei für das Unternehmen «heute schwierig, rückwirkend alle Informationsflüsse zu rekonstruieren».

Das verwundert aufgrund der Tatsache, dass Amcor gemäss eigenen Angaben eine ausgiebige interne Untersuchung der Vorfälle durchgeführt hat. Der Kanton St.Gallen konnte den Eingang einer entsprechenden Nachricht bei der Fischereiaufsicht zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigen.

Warum die Feuerwehr, die aufgebotene Kanalreinigungsfirma und die Mitarbeitenden der Kläranlage nicht über das PFOS informiert worden seien?

«Wir müssen zugeben, dass auch in Bezug auf Kommunikation und Benachrichtigung Fehler gemacht wurden.»

Gemeindepräsident: Kanton trägt Mitschuld am Kommunikationsdefizit

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Tobias Garcia (7.4.2022)

Am Tisch sitzt nun auch der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli, der sich im März «schockiert» und «sehr hässig» über die Kommunikation rund um die Vorfälle zeigte – zumal er erst aus der Zeitung davon erfuhr.

Gemperli vertritt weiterhin den Standpunkt, dass die Kommunikation seitens des Unternehmens äusserst schlecht gewesen sei, weist jedoch auch darauf hin, dass das Informieren der Öffentlichkeit beim Kanton gelegen hätte. Er wolle dem Kanton zwar nicht den «Schwarzen Peter» zuschieben, dieser habe jedoch bereits im Januar 2021 – kurz nach den folgenschweren Havarien – vom Fall gewusst und nicht kommuniziert. Selbst die Trinkwasserversorger hätten erst aus den Medienberichten von den Vorfällen erfahren.

Auf die Forderung von Regierungsrätin Susanne Hartmann nach einer «freiwilligen finanziellen Wiedergutmachung zu Gunsten eines Umweltprojekts» angesprochen, sagt Amcor-Kommunikationschefin Mara Escalante, man treffe sich gleichentags mit den kantonalen Behörden, um über mögliche Projekte zu sprechen. Genaueres könne sie dazu momentan noch nicht sagen.

Was bisher geschah:

Am Goldacher Produktionsstandort des Verpackungskonzerns Amcor Flexibles Rorschach AG treten im Jahr 2020 und 2021 grosse Mengen von Löschschaum aus. Vom Firmengelände gelangt dieser über die Goldach in den Bodensee. Das Problem: Im Löschmittel ist die seit 2018 verbotene Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) enthalten. Die krebserregende Chemikalie wird in der Umwelt nicht abgebaut und lagert sich etwa im Gewebe von Fischen ab.

29. Dezember 2020: Bei Wartungsarbeiten wird der Strom eines Betriebsteils abgeschaltet. Innerhalb einer Schaumlöschanlage sackt der Druck ab – diese löst automatisch aus. 2,7 Tonnen Löschschaum ergiessen sich auf einen Umschlagplatz. 850 Kilogramm gelangen direkt ins Gewässer, weil ein Sicherheitsschieber undicht ist. Die restlichen 1850 Kilogramm Schaum können zwar aufgefangen werden. Da die aufgebotene Kanalreinigungsfirma nicht über den PFOS-Anteil informiert wird, gelangt der Schaum jedoch ungefiltert von der Abwasserreinigungsanlage in den Bodensee.

Bei Wartungsarbeiten wird der Strom eines Betriebsteils abgeschaltet. Innerhalb einer Schaumlöschanlage sackt der Druck ab – diese löst automatisch aus. 2,7 Tonnen Löschschaum ergiessen sich auf einen Umschlagplatz. 850 Kilogramm gelangen direkt ins Gewässer, weil ein Sicherheitsschieber undicht ist. Die restlichen 1850 Kilogramm Schaum können zwar aufgefangen werden. Da die aufgebotene Kanalreinigungsfirma nicht über den PFOS-Anteil informiert wird, gelangt der Schaum jedoch ungefiltert von der Abwasserreinigungsanlage in den Bodensee. 13. Januar 2021: Das Restwasser in den Düsen der Löschanlage gefriert bei Minustemperaturen. Drei Düsen bersten, wieder fällt der Druck ab und wieder tritt bedenklicher Schaum aus. 60 Kilogramm gelangen in den Bodensee, weil der Meteorschieber noch nicht repariert wurde. Ein Alarm bei der Feuerwehr Goldach und beim Amt für Umwelt bleibt wie schon zwei Wochen zuvor aus – wegen eines weiteren Defekts. Der Fischereiaufseher bemerkt den Schaum zufällig bei einem Spaziergang.

Das Restwasser in den Düsen der Löschanlage gefriert bei Minustemperaturen. Drei Düsen bersten, wieder fällt der Druck ab und wieder tritt bedenklicher Schaum aus. 60 Kilogramm gelangen in den Bodensee, weil der Meteorschieber noch nicht repariert wurde. Ein Alarm bei der Feuerwehr Goldach und beim Amt für Umwelt bleibt wie schon zwei Wochen zuvor aus – wegen eines weiteren Defekts. Der Fischereiaufseher bemerkt den Schaum zufällig bei einem Spaziergang. 21. Februar 2022: Per Strafbefehl wird der Grosskonzern für Vergehen gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und gegen das Gesetz über den Umweltschutz zur per Gesetz maximal möglichen Busse von 5000 Franken bestraft. Zudem muss die Firma 28'260 Franken für die eingesparte Entsorgung bezahlen.

Per Strafbefehl wird der Grosskonzern für Vergehen gegen das Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer und gegen das Gesetz über den Umweltschutz zur per Gesetz maximal möglichen Busse von 5000 Franken bestraft. Zudem muss die Firma 28'260 Franken für die eingesparte Entsorgung bezahlen. 4. März 2022: Das «Tagblatt» deckt die Umweltverschmutzung auf. Medien in Österreich und Süddeutschland greifen den Fall auf. Politik und Gesellschaft reagieren empört.

Das «Tagblatt» deckt die Umweltverschmutzung auf. Medien in Österreich und Süddeutschland greifen den Fall auf. Politik und Gesellschaft reagieren empört. 25. April 2022: Im Kantonsrat fordert die Grünen-Fraktion mit einer Standesinitiative höhere Bussen und ein Machtwort aus Bern.

Im Kantonsrat fordert die Grünen-Fraktion mit einer Standesinitiative höhere Bussen und ein Machtwort aus Bern. 20. Juni 2022: Drei Mitglieder der St.Galler Regierung treten vor die Medien und fordern ebenfalls höhere Bussen für Umweltdelikte und lancieren ein Projekt, um Umweltdelikte künftig besser zu verhindern. (sab)

