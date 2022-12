Mumie Schepenese: St.Galler SVP-Kantonsrat Götte mit Anfrage

Der Streit um die ägyptische Mumie Schepenese in der St.Galler Stiftsbibliothek geht in die nächste Runde. SVP-Kantonsrat Michael Götte will mittels einer einfachen Anfrage von der St.Galler Regierung wissen, was sie über den Mumienstreit denkt.

