Unia kritisiert Arbeitsbedingungen durch Rutsch Bau AG Die Gewerkschaft Unia wirft einem Ausserrhoder Unternehmen bei einem Grossprojekt in Neuenburg Lohndumping vor. Die Firma Rutsch Bau AG aus Stein ist inzwischen Konkurs. Nun wehrt sich der Geschäftsführer gegen die Vorwürfe. Selina Schmid 18.03.2023

Blick über die Stadt Neuenburg: Hier soll ein Steiner Unternehmer gegen Arbeitsrecht verstossen haben. Bild: Keystone

Offene Grundrisse, moderne Küchen und grosse Fensterfronten, die den Blick auf den Neuenburgersee freigeben. An bester Lage entstehen derzeit achtzig luxuriöse Wohnungen im Grossprojekt Bella Vista in Neuenburg. Es ist die grösste Baustelle im Kanton. Doch das Projekt wird von Vorwürfen überschattet. Auch die Rutsch Bau AG aus Stein AR war beteiligt.

Die Gewerkschaft Unia wirft den Unternehmern vor, sie hätten grösstmögliche Rendite aus dem Projekt schlagen wollen. Man habe die maximale Arbeitszeit von fünfzig Stunden pro Woche wiederholt überschritten, bei den Reiseentschädigung getrickst, die Löhne zu spät ausbezahlt, sagt der Neuenburger Unia-Sekretär Alexandre Martins. «Die Situation schien besorgniserregend und war eine Folge des Geschäftsmodells und der Organisation.» Im Herbst machte die Unia die Vorwürfe publik.

Fünfzehn Subunternehmen auf einer Baustelle

Beim «Bella Vista» waren zahlreiche Unternehmen involviert. Der Genfer Bauherr vergab das Projekt an die Österreicher Totalunternehmerin Porr. Sie habe laut Martins die Aufträge zu derart unrealistischen Bedingungen ausgeschrieben, dass sich sämtliche Neuenburger Firmen zurückzogen. Schliesslich bekam die Steiner Rutsch Bau AG den Auftrag.

Martins sagt, dass die Ressourcen des Steiner Unternehmens es verunmöglicht hätten, die Arbeiten innerhalb der Termine zu erledigen. «Es wurde massiv auf Leiharbeit und Subunternehmer zurückgegriffen.» Die Rutsch Bau AG habe fünfzehn Subunternehmen aus zehn Kantonen angestellt.

Philipp Rutsch, Geschäftsführer der Rutsch Bau AG, sagt, dass es eine gängige Praxis sei, Aufträge an Subunternehmen oder Akkordanten zu delegieren. Er habe mit ihnen die Arbeitsbedingungen nach dem Generalarbeitsvertrag vereinbart. Damit sie eingehalten wurden, habe er unter anderem mehrere Angestellte sowie einen Sicherheitsberater auf Platz gehabt. Er selbst sei etwa zwei Tage pro Woche vor Ort gewesen. «Die Vorwürfe sind völlig verzerrt und masslos übertrieben.»

Alexandre Martins bestätigt, dass dieses Geschäftsmodell mit vielen Subunternehmern in den vergangenen zwanzig Jahren gewachsen sei. Outsourcing und verstärkter Wettbewerb sollen die Kosten senken. «In einem solchen Ausmass wie auf dieser Baustelle habe ich das noch nie erlebt.»

Rutsch Bau AG war zwei Jahre alt

Die Rutsch Bau AG wurde im März 2020 in das Handelsregister eingetragen. Laut der archivierten Website war die Firma für ihre Kunden in der gesamten Nordostschweiz im Einsatz. Sie bot Hochbau, Umbauten und Sanierungen an und arbeitete in Kooperation mit anderen Unternehmen.

Wie kam das junge Unternehmen aus Stein zur grössten Neuenburger Baustelle? Philipp Rutsch sagt, Porr habe ihn angefragt. Anfangs sei er ob der Distanz und Grösse skeptisch gewesen. In der Hoffnung, in Zukunft weitere Projekte mit dem Österreicher Riesen zu realisieren, rechnete er eine Offerte zu «gut kalkulierten und vollauf ausreichenden» Preisen. Porr sagt, dass man die Arbeiten anhand branchenüblicher Kriterien vergeben habe.

Rutsch sagt, es sei eine grossartige Sache gewesen, ein solches Referenzobjekt zu bekommen. Er habe den Widerstand in Neuenburg unterschätzt.

Machte Unia Druck auf Politik?

Die Unia beobachtete die Baustelle wegen ihrer Grösse bereits, als sich eines der Subunternehmen meldete, sagt Unia-Sekretär Martins. Es konnte den Lohn an seine Angestellten nicht zahlen, da die Rutsch Bau AG die Oktober-Arbeiten nicht bezahlt hatte. Zudem hätten Stichproben einer Kontrollstelle weitere Verstösse gegen die Arbeitsverträge ergeben.

Martins sagt, für die Unia sei wichtig gewesen, die Rechte und die Löhne der Arbeitnehmer zu verteidigen und hatte darum die Situation öffentlich gemacht. Es sei Zufall gewesen, dass zeitgleich nationale Protesttage stattfanden. Die Unia war mitten in den Verhandlungen über einen neuen Gesamtarbeitsvertrag im Bauhauptgewerbe.

Philipp Rutsch sagt, die Unia wollte den Druck auf die Verhandlungen erhöhen und habe die Vorwürfe an sein Unternehmen «teilweise masslos übertrieben». Die Unia habe die Arbeiten durch ihre Interventionen über Wochen verzögert und manche Subunternehmer gesperrt, da sie nicht aus Neuenburg kamen. Rutsch suchte Ersatz. Die Anzahl Akkordanten erhöhte sich.

Porr und Rutsch beschuldigen sich gegenseitig

«Durch die Bauleitung von Porr und die Interventionen der Unia wurden die Arbeiten verzögert», so Rutsch. Porr habe sich gesperrt und Anzahlungen und Nachträge nicht überwiesen. Darum konnte Rutsch die Akkordanten nicht bezahlen. Er informierte sie und handelte eine Vereinbarung aus, wonach Porr die Subunternehmen direkt bezahlt. Porr habe sich nur bei jenen Subunternehmen daran gehalten, welche zur Vollendung von «Bella Vista» notwendig waren, so Rutsch.

Porr sagt, die Vorwürfe würden ausschliesslich die Rutsch Bau AG betreffen. Porr habe regelmässig kontrolliert, dass Standards eingehalten werden.

Die Rutsch Bau AG meldete Mitte November den Konkurs an. Das Verfahren läuft. Juristische Konsequenzen für die mutmasslichen Verstösse gegen Arbeitsbedingungen muss Philipp Rutsch nicht befürchten. Er sagt, er habe auf die eigene AG lange hingearbeitet. Der Konkurs sei schlimm gewesen und mit einem Imageschaden verbunden. «Ich muss aber auf meinem Beruf weiterarbeiten, um meine Familie zu ernähren.»

Inzwischen hat Porr die Arbeiten an lokale Bauunternehmen vergeben und arbeitet nicht mehr mit Rutsch zusammen. Die Unia sagt, sie bleibe auf der Baustelle präsent. Vor zwei Wochen veröffentliche Porr ein Video, das die Roharbeiten zeigt. Im Hintergrund schimmert der Neuenburgersee.

