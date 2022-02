St.Gallen: Mann trotz Vergewaltigungsvorwürfen freigesprochen

GEWALT- UND SEXUALDELIKTE Aussage gegen Aussage: Das Kreisgericht St.Gallen spricht einen Mann trotz Vergewaltigungsvorwürfen frei Ein junger Mann sah sich mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Freundin geschändet zu haben. Vom Kreisgericht St.Gallen erhielt er einen Freispruch. Denn gemäss Gericht «bleibe unklar, ob sie ihm tatsächlich deutlich gesagt habe, dass sie den Geschlechtsverkehr nicht wolle». Claudia Schmid 04.02.2022, 12.00 Uhr

Die Beziehung zwischen dem Beschuldigten und der jungen Frau galt als toxisch und ungesund. Bild: Getty

Dem Beschuldigten wurde vorgeworfen, er habe im Jahre 2019 seine damalige Freundin am Hals gepackt und kurz an die Wand gedrückt. Der Auslöser für den Vorfall soll gewesen sein, dass die junge Frau ihn wiederholt aufgefordert hatte, einen Streit zu klären. Während der Auseinandersetzung habe sie stark den Kopf angeschlagen, erklärte sie an der Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Ihr Freund habe ihr danach ins Bett geholfen und gegen ihren Willen den Geschlechtsverkehr vollzogen. Sie habe sich nicht wehren können, Angst vor ihm gehabt und ihn schliesslich machen lassen.

Eine toxische, ungesunde Beziehung

Die Privatklägerin beschrieb die Beziehung als toxisch und ungesund. Sie hätten immer wieder heftig gestritten und seien gegenseitig sehr besitzergreifend gewesen. Beide befanden sich in jener Zeit in einer Lehre und besuchten gemeinsam die Berufsschule. Ein weiterer Vorwurf lautete, der Beschuldigte sei bei sechs oder sieben gemeinsamen Übernachtungen in sie eingedrungen, während sie bereits geschlafen habe. Dabei sei er vom nicht ausgesprochenen Einverständnis der Frau ausgegangen.

Auch bei diesen Vorfällen sagte die junge Frau, sie habe es geschehen lassen, obwohl es unangenehm gewesen sei. Sie könne sich vorstellen, dass er nicht gewusst habe, dass er etwas Falsches mache. Angezeigt habe sie ihn nur, weil er sie auch nach der Trennung nicht ihn Ruhe gelassen und sie damit in Angst versetzt habe. Sie wolle nicht, dass er ins Gefängnis gehe, sondern nur, dass er sie in Frieden lasse.

Streit mit heftigen emotionalen Reaktionen

Der 20-jährige Schweizer bezeichnete die knapp zweijährige Beziehung ebenfalls als toxisch und ungesund. Er bestätigte, dass sie oft gestritten und sich gegenseitig beleidigt hätten, jedoch sei er nie handgreiflich gegen sie geworden. Seine ehemalige Freundin beschrieb er als sehr emotional. Während des einen Streites habe sie einen Heulkrampf gehabt und sei am Boden zusammengesackt.

Er sei total überfordert gewesen von ihrer heftigen emotionalen Reaktion. Nachdem er sich telefonisch Rat beim Lehrmeister geholt habe, habe er sie ins Bett getragen und sonst sei gar nichts passiert. Auch alle anderen Vorwürfe stimmten nicht. Nicht er habe sie nach dem Ende der Beziehung nicht in Ruhe gelassen, sondern sie habe ihn überall mit Lügen diskreditiert.

Anklage grundsätzlich in Frage gestellt

Die Staatsanwältin beantragte eine Verurteilung wegen mehrfacher Schändung und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes und als Sanktion eine Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren sowie eine Busse von 1000 Franken. Die Rechtsvertreterin der Privatklägerin erklärte, die Beziehung der beiden jungen Menschen sei von einer grossen emotionalen Abhängigkeit ihrerseits und von grenzüberschreitenden Handlungen seinerseits geprägt gewesen. Aus einem Chattverlauf werde ersichtlich, dass die Eltern wegen seines aggressiven Verhaltens in jener Zeit entsprechende Therapien für ihren Sohn diskutiert hätten.

Der Verteidiger verlangte, sein Mandant sei lediglich wegen Marihuanakonsums zu einer Busse von 300 Franken zu verurteilen, ansonsten von allen Vorwürfen freizusprechen. Der junge Mann habe sich in dieser Teenagerliebe zwar nicht immer korrekt verhalten, sich jedoch keiner Straftat schuldig gemacht. Die Beweislage für einen Schuldspruch sei in keiner Weise gegeben. Er sei erstaunt, dass die Staatsanwaltschaft überhaupt Anklage erhoben habe, betonte der Verteidiger.

Mit einem blauen Auge davongekommen

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der Schändung frei. Es verurteilte ihn wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes zu einer Busse von 500 Franken. Sowohl die Aussagen der Privatklägerin und des Beschuldigten seien dem Gericht über weite Teile glaubhaft erschienen, erklärte die vorsitzende Richterin zum Urteil. Besonders aufgefallen sei, dass die junge Frau ihren ehemaligen Freund nicht übermässig belastet und auch sie Fehler eingestanden habe.

Demgegenüber habe der Beschuldigte zeitweise versucht, sie in ein schlechtes und sich selbst in ein gutes Licht zu rücken. Unklar bleibe jedoch, ob sie ihm tatsächlich deutlich gesagt habe, dass sie in den angeklagten Fällen den Geschlechtsverkehr nicht wolle. So stehe in diesem Fall Aussage gegen Aussage und es müsse der Grundsatz «Im Zweifel für den Angeklagten» zur Anwendung kommen.

An den Beschuldigten gewandt betonte die Richterin, er sei mit einem blauen Auge davongekommen. Ihm sei geraten, in künftigen Beziehungen keinerlei Aggressionen zuzulassen und darüber zu reden, was beim Sex gegenseitig gewollt sei und was nicht. Die Parteien regte sie an, gegenseitig Desinteresseerklärungen an weiteren rechtlichen Schritten in diesem Fall zu unterzeichnen. Sie erachte es als wichtig, dass die beiden jungen Menschen die Vorfälle in dieser problematischen Teenagerliebe hinter sich lassen und je ihren eigenen Weg gehen könnten.