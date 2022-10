Gewalt Nach Tötungsdelikt in Sirnach sagt die Polizei: «Im Thurgau führen junge Menschen zunehmend Messer mit» Am Sonntag verstarb ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Sirnach. Unter Tatverdacht steht ein 15-Jähriger. Es kommt die Frage auf: Was muss passieren, dass ein Jugendlicher bereits so gewalttätig handelt? Und nehmen solche Fälle im Thurgau zu? Aylin Erol Jetzt kommentieren 18.10.2022, 21.45 Uhr

Die Spurensicherung bei der Arbeit. Bild: BRK News

Es ist kurz nach 20 Uhr an der Feldstrasse in Sirnach, als die beiden aneinandergeraten. Dann geht wohl alles sehr schnell. «Wie in einem Krimi», lässt sich später eine Anwohnerin im «Blick» zitieren. Die Polizei kommt zu spät. Bei ihrem Eintreffen ist der 18-Jährige bereits seinen schweren Stichverletzungen erlegen. Reanimationsversuche scheitern.

Kurze Zeit nach der Tat wird ein Verdächtiger, ein 15-jähriger Schweizer, festgenommen. Nun befindet er sich in Untersuchungshaft, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Ob er wirklich eine Schuld am Tod des 18-Jährigen trägt, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungen laufen noch. Zeugen werden befragt. Auch die Suche nach der Tatwaffe geht weiter.

Verdächtiger ist noch fast ein Kind

Die Vorstellung, dass ein 15-Jähriger – ein Jugendlicher, ja fast noch ein Kind – zu einer solchen Tat fähig sein könnte, schockiert. Man fragt sich: Was muss passieren, dass eine so junge Person bereits so gewalttätig handelt?

Eine einfache Antwort hat auch Dieter Stösser nicht. Er ist Jugendpsychiater und -forensiker bei den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten der Spital Thurgau AG und untersucht damit regelmässig kriminelle Handlungen von Jugendlichen.

Ein einfaches Modell, das erklären könnte, wann und unter welchen Bedingungen eine junge Person «berechenbar» gewalttätig werde, gebe es nicht. «Bei Jugendlichen wie auch bei Erwachsenen kennt man jedoch einige familiäre und biografische Einflüsse, die eine Gewaltbereitschaft begünstigen», sagt Stösser und zählt drei Faktoren auf.

Da wäre einerseits das familiäre Umfeld. Erfahren Jugendliche in der Familie bereits Gewalt oder beobachten eine hohe Gewaltbereitschaft bei den Eltern, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass auch sie Konflikte auf diese Weise lösen. Auch Instabilität des Elternhauses, etwa durch Trennung oder Fluchterfahrungen können unter Umständen begünstigen, dass Jugendliche den falschen Weg einschlagen.

Andererseits beeinflusst auch die schulische Karriere die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. So etwa, wenn sie schulische oder soziale Misserfolge erfahren. «Empfinden sie sich in einer ungerechten Opferposition, kann diese Frustration auch zu allgemeiner Aggressivitätsbereitschaft führen», sagt Stösser.

Die Kantonspolizei Thurgau sicherte am Abend der Tat zusammen mit der Feuerwehr das Gelände und führte erste Untersuchungen durch. Bild: BRK News

Auch der Experte kann nur mutmassen

Über den Vorfall in Sirnach kann der Jugendforensiker keine Einschätzung abgeben. Noch immer weiss man zu wenig. Etwa, ob sich Opfer und Täter gekannt haben, eine Gruppen- oder Gangsituation bestanden oder es sich beim Getöteten um ein Zufallsopfer handelt.

Vielleicht waren aber auch Drogen und/oder Alkohol im Spiel. «All das kann Einfluss haben auf eine Auseinandersetzung wie jene in Sirnach», sagt Stösser. Das ist schliesslich der letzte, aber entscheidende Faktor: die Ausgangssituation vor dem Delikt. Doch Einflussfaktoren hin oder her:

«Letzten Endes ist es eine aktive Entscheidung, eine Waffe dabei zu haben und nochmals eine, diese auch zu benutzen.»

Einen unguten Beigeschmack hinterlässt deshalb folgendes Statement, das die Kantonspolizei Thurgau auf Nachfrage abgibt: «Auch im Thurgau hat die Kantonspolizei festgestellt, dass junge Menschen zunehmend gefährliche Gegenstände und Messer mitführen. Als Grund für das Mitführen wird fast immer Selbstverteidigung angegeben.» Es ist eine Nachricht, die die Kantonspolizei St.Gallen ähnlich bereits im Frühling vermeldet hat. Der Tatort in Sirnach befindet sich kaum vier Kilometer von Wil ennet der Kantonsgrenze entfernt.

Ängste und nicht Aggressivität nehmen zu

Auch ein Blick in die Kriminalstatistik des Kantons Thurgaus zeigt: Von 2014 bis 2021 sind die schweren Delikte von unter 18-Jährigen mit Schneid-, Stich-, Schlag- oder Hiebwaffen gestiegen. Zählte die Polizei im Jahr 2020 noch ein solch schweres Gewaltdelikt, waren es 2021 fünf. «Diese Deliktzahlen befinden sich im Thurgau aber auf einem tiefen Niveau, sodass jeder Einzelfall die Statistik signifikant verändern kann», sagt Stösser.

Trotz den Beobachtungen der Kantonspolizei glaubt er deshalb nicht, dass automatisch die These aufgestellt werden könnte, Jugendliche seien heutzutage gewalttätiger. Im Gegenteil. «Über die letzten Jahre konnte ich in der therapeutischen Arbeit beobachten, dass dissoziales Verhalten – also Aggressivität gegen aussen – bei männlichen Jugendlichen eher abnimmt.» Dafür aber würden Depressionen und Ängste zunehmen.

Video: CH Media Video Unit

