Nach Eskalation an Goldacher Schule: Fachpersonen nehmen Stellung

Gewalt Nach Eskalation an Goldacher Schule: Die Präsidentin des Lehrerverbandes und der oberste Schulleiter äussern sich zu Gewalt gegen Lehrpersonen Vorfall an Goldacher Schule: Nachdem ein Drittklässler eine Lehrerin physisch angegriffen hat, wurde die Kantonspolizei gerufen. Hat Gewalt gegenüber Lehrpersonen zugenommen? Der Präsident des Schulleiterverbandes und die Präsidentin des Lehrerinnenverbandes schätzen die Situation ein. David Grob Jetzt kommentieren 23.03.2022, 16.08 Uhr

«Hinter einer solchen Grenzüberschreitung steckt eine grosse Verzweiflung», sagt die Präsidentin des Lehrer- und Lehrerinnenverbandes. Bild: Getty

Es ist ein Vorfall, der schockiert: Die Kantonspolizei St. Gallen muss in eine Schule in Goldach ausrücken, weil ein Drittklässler aus der Unterstufe eine Lehrerin angegriffen hat. Die Lehrerin wollte einen Streit zwischen zwei Schülern schlichten – und wurde daraufhin selber geschlagen. Wie reagiert man als Lehrperson angemessen auf Tätlichkeiten von Schülerinnen und Schülern?

«Man muss im Moment sofort signalisieren, dass Gewalt nicht okay ist und dass dies nicht toleriert wird – als Institution und als Person», sagt Thomas Minder, Präsident des nationalen Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter. In einem zweiten Schritt gehe es darum, dass die Sicherheit wieder hergestellt werden muss. «Man muss sich die Frage stellen, ob sich eine solche Situation wiederholen könnte», sagt der oberste Schulleiter.

Je nach Einschätzung des Falles ergeben sich verschiedene Möglichkeiten: eine Lösung innerhalb der Schule, ein temporärer Ausschluss, eine Versetzung, eine Sonderschule? «Dies kommt natürlich auf den Einzelfall an», sagt Minder.

Thomas Minder, Schulleiter in Wallenwil im Thurgau, ist Präsident des nationalen Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter. Bild: Tobias Garcia

(16. Juni 2021)

«Dies kann man nicht dulden», sagt auch Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des schweizerischen Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Sie schätzt deshalb einen Einsatz der Polizei vor Ort bei wirklich schwerwiegenden Fällen durchaus als angemessen und zielorientiert ein. «Wenn eine Situation derart eskaliert, dann kann die Polizei der Schwere der Tat das nötige Gewicht geben und dem Kind und der Klasse zeigen, dass so etwas nicht geht.»

Für sie ist aber auch klar: «Dies ist auch ein Hilfeschrei des Kindes.» Sie vermutet schwierige Verhältnisse im Umfeld. Natürlich sei dies keine Entschuldigung, sagt Rösler. Aber Kinder im Alter von Drittklässlern wüssten, wie man erwachsenen Personen begegnet.

«Hinter einer solchen Grenzüberschreitung steckt eine grosse Verzweiflung.»

Dagmar Rösler ist Zentralpräsidentin des schweizerischen Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer (LCH). Bild: Gaetan Bally, Keystone (22. Mai 2019)

So wurde denn auch der Schulpsychologische Dienst im vorliegenden Fall hinzugezogen. Ebenso hat die Kantonspolizei den Vorfall der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) gemeldet.

Der oberste Schulleiter Thomas Minder verweist auf präventive Lösungen, um Gewalt an Schulen möglichst zu vermeiden. Es sei wichtig, eine Diskussionskultur zu schaffen, bei der Partizipation möglich ist. «Das Kind muss sich gehört und wahrgenommen fühlen», sagt Minder. Ebenso sei es zentral, mit den Kindern Strategien zu erlernen, die nicht in Gewalt münden: etwa seine Bedürfnisse verbal auszudrücken. Aber auch dies sei natürlich kein Allheilmittel.

«Die Schule ist kein gewaltfreier Ort. Wo Menschen zusammenkommen, wird es immer wieder zu Gewalt kommen.»

Studie zu Gewalt an Lehrpersonen in der Schweiz fehlt

Immer, wenn solche Vorfälle publik werden, steht die Frage im Raum: Nimmt Gewalt gegen Lehrpersonen zu? Die einzige fundierte Antwort, die man für die Schweiz darauf geben kann, lautet eigentlich: Man weiss es nicht. Gemäss der Lehrerzeitschrift «Bildung Schweiz» fehlen fundierte empirische Daten für die Schweiz. Zwar ging eine Studie der Professur für Soziologie an der ETH Zürich von 2014, die Gewalterfahrungen von Jugendlichen untersuchte, auch auf den Ort Schule ein. Die Studie beleuchtete aber nur einen kleinen Bestandteil des Bildungswesens, wurden doch gerade Mal rund hundert Lehrpersonen dritter Sekundarklassen aus dem Kanton Zürich befragt.

Der subjektive Eindruck einer Zunahme bestehe in der Gesellschaft, sagt Thomas Minder. Er führt dies auf eine stärkere Verbreitung in den sozialen Medien zurück. «Kommt es zu einem Vorfall von Gewalt oder Respektlosigkeit gegen Lehrpersonen, so wird dies oft gefilmt und geteilt. Ich glaube aber nicht, dass es tatsächlich zu einer Zunahme gekommen ist.»

Auch für die LCH-Zentralpräsidentin Dagmar Rösler ist der subjektive Vergleich mit früher schwierig. «Wir wissen nicht, in welchem Ausmass früher über derartige Vorfälle berichtet worden ist.» Sie verweist auf eine Umfrage aus Deutschland, gemäss der Vorfälle wie Bedrohungen, Beleidigungen und Tätlichkeiten gegenüber Lehrpersonen deutlich zugenommen haben. Sie vermutet durchaus, dass der Respekt gegenüber Autoritätspersonen abgenommen habe und die Hemmschwelle in der Tendenz wohl gesunken sei.

«Vieles bleibt aber im Dunkeln und ist schwierig zu erfassen.»

Gemäss der deutschen Studie von 2020, für die rund 1300 Schulleitungen befragt worden sind, tritt physische Gewalt häufiger an Grundschulen auf als an höheren Schulen, in denen es vermehrt auch zu psychischer Gewalt gegenüber Lehrpersonen kommt. «Jüngere Kinder können ihre Emotionen noch nicht so gut kontrollieren und wissen sich manchmal nicht anders zu helfen», lässt sich ein Verbandsvertreter, der die Studie in Auftrag gegeben hat, zitieren.

Der Schweizer Lehrerverband wollte seinerseits Klarheit und hat Anfang 2020 ebenfalls eine Studie zu Gewalt gegen Lehrpersonen in Auftrag gegeben. Im Herbst 2020 hätten erste Resultate vorliegen sollen. Hätten, Konjunktiv. Denn Corona hat die Durchführung der Studie verhindert. Aktuell sei man daran, die Wiederaufnahme der Studie vorzubereiten, sagt Rösler. Ein Zeithorizont ist derzeit noch nicht absehbar.

