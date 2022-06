Gewässerverschmutzung in der Ostschweiz nimmt zu

Umweltverschmutzung «Solange es sich mehr lohnt, eine Busse zu bezahlen, als Sondermüll sachgerecht zu entsorgen, wird sich nichts ändern»: Gewässerverschmutzungen in der Ostschweiz nehmen zu In den letzten zehn Jahren hat die Zahl der Gewässerverschmutzungen in Ostschweizer Kantonen zugenommen. Dies zeigt eine Auswertung der Schadenfälle. Verschärft wird die Problematik durch die geringen Bussen für Umweltsünder. Enrico Kampmann und Ruben Schönenberger Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fälle von Gewässerverschmutzung mit Gülle, Baustellenabwasser oder Chemikalien können ganze Fisch- und Krebspopulationen schädigen oder vollständig auslöschen. Bild: Getty

Der idyllische Seealpsee lockt jedes Jahr Tausende Touristen an seine Ufer; die Wasser der Thur fliessen von ihrer Quelle im Toggenburg über den Rhein durch ganz Europa bis in die Nordsee; der majestätische Bodensee spendet Trinkwasser für viereinhalb Millionen Menschen: Die Ostschweiz, mit ihren zahlreichen Seen, Bächen, Flüssen und Auen, ist ein wahrhaftiges Wasserparadies.

Doch unsere vielfältigen Gewässer, die als Lebensgrundlage für alle Lebewesen in der Region dienen – inklusive uns –, sind zunehmend in Bedrängnis. Gewässerkorrekturen und Verbauungen, Düngemittel und Pestizide aus der Landwirtschaft sowie Rückstände von Chemikalien aus Haushalt und Industrie setzen die aquatischen Lebensräume massiv unter Druck.

Zunahme in allen Ostschweizer Kantonen

Zusätzlich zu den chronischen Belastungen der Gewässer kommt es regelmässig zu Fällen akuter Gewässerverunreinigungen. Eine Auswertung der gemeldeten Schadenfälle mit Gewässerverschmutzung der letzten zehn Jahre in der Ostschweiz zeigt, dass diese tendenziell zunehmen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Kanton St.Gallen wurden im letzten Jahr insgesamt 78 Verschmutzungen von Oberflächengewässern gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 70 Prozent gegenüber den 46 gemeldeten Fällen aus dem Jahr 2012. Der Kanton Thurgau verzeichnete 2020 mit insgesamt 63 Fällen einen Höhepunkt. 2012 waren es 30 – also weniger als halb so viele. 2021 wurden 46 Fälle gemeldet.

In Appenzell Ausserrhoden wurden 2017 mit insgesamt 23 Fällen die meisten Schadenfälle gemeldet, gegenüber 9 Fällen 2012. Seither nehmen die Fälle wieder langsam ab. 2021 waren es 15. Für Appenzell Innerrhoden werden Gewässerverschmutzungen nicht separat erfasst, weswegen es nicht möglich ist, die Anzahl Fälle hier wiederzugeben.

Baustellen sind die neuen Übeltäter

Was die Zahlen ebenfalls zeigen, ist eine tendenzielle Verlagerung der Schadensursachen von der Landwirtschaft in die Baubranche. Waren im Kanton St.Gallen 2012 noch zwei Gewässerverschmutzungen durch Baustellen verursacht (gegenüber neun in der Landwirtschaft) waren es 2021 bereits 14 (gegenüber 15 in der Landwirtschaft). In den Jahren 2018 und 2019 wurden sogar mehr Gewässerverschmutzungen durch Baustellen gemeldet als durch die Landwirtschaft.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Martin Anderegg, Leiter der Rechtsabteilung des Amts für Umwelt des Kantons St.Gallen, bestätigt diesen Trend.

Martin Anderegg, Leiter der Rechtsabteilung des Amts für Umwelt des Kantons St.Gallen Bild: Frederick Sams

«Baustellen haben die Landwirtschaft als Haupttäter im Bereich der Gewässerschutzdelikte abgelöst.»

Es komme immer öfter vor, dass verschmutztes Baustellenabwasser in ein Gewässer geleitet würde. Früher sei dies selten passiert.

Das komme hauptsächlich daher, dass immer mehr gebaut werde, sagt Anderegg. Für Industrie und Gewerbe würden im Kanton St.Gallen jährlich über 1000 Baugesuche eingereicht. 2019 wurden zudem knapp 3000 neue Wohnungen gebaut. Auf den Baustellen herrsche oft Zeitdruck, weswegen man bei der Entsorgung des Abwassers nicht die nötige Sorgfalt walten liesse. «Und manchen scheint es auch einfach egal zu sein.»

Direkteinleitungen von einer Baustelle in ein Gewässer können das ökologische Gleichgewicht schädigen und den Erstickungstod von Fischen zur Folge haben.

Jeden zweiten Tag ein Fischsterben

Die Unfälle mit Gülle, Baustellenabwasser oder Chemikalien können ganze Fisch- und Krebspopulationen schädigen oder vollständig auslöschen. Gemäss einem Bericht zu Fischsterben in Fliessgewässern des Bundesamts für Umwelt (Bafu) aus dem Jahr 2020, kommt es in der Schweiz jeden zweiten Tag zu einem Fischsterben. Im Kanton Thurgau wurden 2021 7 Fischsterben gemeldet, 2020 waren es 13, vor zehn Jahren noch 4. In Ausserrhoden gab es über die letzten zehn Jahre zwischen null und vier Fällen pro Jahr. In St.Gallen hingegen werden Fischsterben nicht gesondert erfasst.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Durch die vermehrten Fälle von Gewässerverschmutzung und die insgesamt abnehmende Wasserqualität sind die Fischbestände stark zurückgegangen. So stellten Forscher der ETH Zürich zwischen den 1970er-Jahren und dem Jahr 2000 ein Rückgang der Forellenpopulationen um 70 Prozent fest. Bis 2018 nahmen diese erneut um 40 Prozent ab.

74 Prozent der einheimischen Fischarten gelten heute in der Schweiz als ausgestorben oder gefährdet. Im Quervergleich zu anderen Naturräumen wie Wäldern oder Mooren, die ebenfalls unter der intensiven Landwirtschaft leiden, gelten die aquatischen Lebensräume und ihre Artengemeinschaften gemäss dem Bericht des Bafu «als überdurchschnittlich bedroht».

Rund 10’000 Fische verendeten im März im Mettlenbach bei Roggwil. Bild: Kantonspolizei Thurgau

Keine Forellen mehr in der Thur

Fritz Eggenberger, Präsident des Fischereiverbands des Kantons St.Gallen Bild: Andrea Häusler

Der Präsident des kantonalen Fischereiverbands bestätigt, dass dies auch in St.Gallen zutrifft. Fritz Eggenberger aus Degersheim ist seit 40 Jahren passionierter Fischer. Er sagt:

«Die Fangzahlen im Kanton sind in den letzten 15 bis 20 Jahren um etwa die Hälfte zurückgegangen, wenn nicht noch mehr.»

Genaue Angaben habe er keine, da die Fangzahlen nicht auf kantonaler Ebene erhoben würden. Doch die Lage sei eindeutig. «Die Thur war vor 30 Jahren ein Vorzeigefluss. Heute leben keine Forellen mehr darin.» Die schlechte Wasserqualität wirke sich auf die gesamte Nahrungskette aus, weswegen den Fischen die Nahrung fehle.

Das Hauptproblem sind für Eggenberger die Mikroverunreinigungen, die von Haushalten, Industrie und Gewerbe über die Kläranlagen in die Gewässer gelangen. Doch auch bei den Gewässerverschmutzungen sieht er Handlungsbedarf.

Die Bussen bei Umweltvergehen seien viel zu tief, so Eggenberger. Kürzlich habe ihm ein Bauer erzählt, dieser habe bereits drei Bussen wegen Umweltverschmutzungen erhalten. Doch lieber bezahle er diese, als die hohen Entsorgungskosten auf sich zu nehmen.

«Solange es sich mehr lohnt, eine Busse zu bezahlen, als Sondermüll sachgerecht zu entsorgen, wird sich nichts ändern.»

Strafen haben kaum abschreckende Wirkung

«Die Bussen sind zu tief, das ist klar», bestätigt Martin Anderegg vom Rechtsdienst des Amts für Umwelt. Dies habe auch der Fall «Amcor» gezeigt. Vom Goldacher Firmengelände des australischen Verpackungskonzerns waren im Dezember 2020 knapp drei Tonnen giftiger Löschschaum in den Bodensee geflossen. Trotz Versuchen, den Vorfall zu vertuschen, kam der Milliarden-Konzern mit einer Busse von 5000 Franken davon.

Allerdings bestreitet Anderegg, dass es sich lohne, Umweltdelikte zu begehen. Denn nebst der Busse müssten Umweltsünder im Kanton St.Gallen immer häufiger auch sogenannte Ausgleichseinziehungen bezahlen. Damit werde das durch das Umweltdelikt eingesparte Geld eingezogen. So auch im Fall «Amcor», wo das Unternehmen 28’000 Franken für die ersparten Entsorgungskosten des Löschschaums bezahlen musste.

Dennoch sagt Anderegg:

«Am effizientesten wäre es, wenn man die Bussen erhöhen würde, damit Umweltsünden keine Kavaliersdelikte mehr sind.»

Bauleiter, Firmen und Bauern würden es sich zwei Mal überlegen, Abfall illegal zu entsorgen, wenn sie mit drakonischen Bussen rechnen müssten.

Doch bei den bescheidenen Strafen lohne sich das Risiko, zumal einige Umweltdelikte gemäss Anderegg unentdeckt bleiben. Pro Jahr befasse sich das Amt für Umwelt mit 60 bis 80 Vergehen gegen Umweltschutzgesetze. «Doch ich vermute, dass es noch etliche Fälle gibt, von denen wir nichts wissen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen