"Lächerliche Busse": Bundespolitiker zum Umweltskandal in Goldach

Gift im Bodensee «Lächerliche Busse» trotz scharfer Gesetze: Was Ostschweizer Bundespolitikerinnen und -politiker zum Umweltskandal in Goldach sagen Ein Grosskonzern lässt giftigen Löschschaum in den Bodensee fliessen und wird mit einer Busse von nur 5000 Franken bestraft. An laschen Gesetzen liege es nicht, sagen Ostschweizer Mitglieder des Bundesparlaments – und spielen den Ball an die Kantone zurück. Adrian Vögele aus Bern 16.03.2022, 17.00 Uhr

Durch einen Unfall auf dem Firmengelände des Konzerns Amcor in Goldach geriet verbotenes Gift in den Bodensee. Bild: Raphael Rohner

Der Fall wirft hohe Wellen – weil der Bodensee als Trinkwasserspeicher für Millionen Menschen betroffen ist: Vom Goldacher Firmenareal des Verpackungskonzerns Amcor ist vor rund einem Jahr tonnenweise giftiger Löschschaum in den See geflossen. Nur durch Zufall erhielten die Behörden Kenntnis davon. Die Staatsanwaltschaft St.Gallen hat das Unternehmen zu 5000 Franken Busse und einer Ersatzforderung von rund 28’000 Franken für die ersparten Entsorgungskosten verurteilt.

Erledigt ist die Sache damit nicht. Die Politik verlangt Antworten. Hat der Kanton seine Hausaufgaben gemacht? Reichen die Sanktionsinstrumente bei solchen Umweltdelikten überhaupt aus, gerade wenn es um Grosskonzerne geht? SP und Grüne haben im Kantonsrat Vorstösse hierzu eingereicht.

Für die Verschärfung der Gesetze wäre das Bundesparlament zuständig. Was sagen Ostschweizer Mitglieder der Umweltkommission zum Vorfall? Nationalrat Kurt Egger (Grüne/TG):

Kurt Egger, Thurgauer Grünen-Nationalrat. Bild: PD

«Ich finde die Busse lächerlich im Vergleich zum Vergehen.»

Ganz bedenklich sei, dass weitere Vergehen begangen worden seien, die ebenfalls bestraft gehörten, sagt Egger: «der Einsatz einer verbotenen Substanz, die Nichtmeldung des Vorfalls und das Ganze im Wiederholungsfall».

Geldstrafen bis zu einer halben Million möglich

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Keystone

Auf bürgerlicher Seite ist die Ostschweiz in der Umweltkommission mit mehreren Juristen vertreten. Auch sie sind erstaunt über das Strafmass. Es sei zwar immer schwierig, ohne nähere Kenntnis eines Falles die darin gefällten Entscheide zu beurteilen, sagt Ständerat Daniel Fässler (Die Mitte/AI). Dennoch: «Ich finde die ausgesprochene Busse von 5000 Franken tief angesetzt.» Auch Nationalrat Nicolo Paganini (Die Mitte/SG) sagt: «Aufgrund des Sachverhalts, wie er mir aus den Medien bekannt ist, scheint mir die Busse in der Tat eher gering zu sein.»

Nicolo Paganini, St.Galler Mitte-Nationalrat. Bild: Keystone

Ebenfalls erstaunt sind Fässler und Paganini über die Aussage des kantonalen Rechtsdiensts in St.Gallen, man habe im vorliegenden Fall die höchstmögliche Busse ausgesprochen. Gemäss Gewässerschutzgesetz und Umweltschutzgesetz sind höhere Bussen und Strafen möglich. Fahrlässig begangene Vergehen etwa können gemäss Gewässerschutzgesetz mit Geldstrafen von bis zu 540'000 Franken bestraft werden, wie Fässler ausführt.

5000-Franken-Regel für Sonderfälle

Die Frage ist allerdings: Wer genau wird bestraft? Die verantwortlichen Einzelpersonen oder die Firma insgesamt? Der ominöse Betrag von 5000 Franken steht im Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht: Wenn es in einer Firma zu Verstössen kommt, die Behörde aber Untersuchungsmassnahmen gegen einzelne Personen für unverhältnismässig hält, kann sie auf die Verfolgung dieser Personen verzichten und stattdessen die Firma als Ganzes büssen. Dies jedoch nur, wenn angesichts des Delikts eine Busse von höchstens 5000 Franken in Betracht fällt. Der Gesetzesartikel nennt sich Sonder­ordnung bei Bussen bis zu 5000 Franken.

Genau dieser Punkt - dass auf ein ordentliches Strafverfahren verzichtet wurde - hat viel Ärger ausgelöst, besonders bei den Grünen. Egger sagt: «Die Begründung des Kantons, der Aufwand für ein Strafverfahren sei zu gross, ist gar billig.»

Den Justizbehörden fehlt nötiges Wissen

Susanne Vincenz-Stauffacher, St.Galler FDP-Nationalrätin. Bild: Keystone

Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher (FDP/SG) sagt: «Umweltdelikte werden oft milde bestraft. Dies zeigen Erhebungen.» Die Problematik liege aber nicht primär bei den vorhandenen Sanktionsinstrumenten, sondern im Vollzug. Die Umweltgesetzgebung sei stetig gewachsen, sie umfasse inzwischen verschiedenste Strafbestimmungen in verschiedenen Gesetzen:

«Strafverfolgerinnen und Strafverfolger verfügen selten über fundiertes Wissen im Umweltbereich, womit mögliche Anknüpfungspunkte für die Bestrafung für Umweltverstösse allenfalls aussen vor bleiben.»

Auch Fässler ist der Meinung, dass die Sanktionsmöglichkeiten eigentlich ausreichen. «Ob sie auch ausgenützt werden, ist eine andere Frage.» Er verweist auf eine Studie des Bundesamts für Umwelt mit dem vielsagenden Titel «Umweltdelikte in der Schweiz: Scharfe Gesetze, milde Strafen».

Ressourcen für Strafverfolgung erhöhen

Für Egger ist deshalb klar: Da die rechtlichen Grundlagen vorhanden seien, stünden die Kantone in der Pflicht: «Sie müssen allenfalls die personellen Ressourcen der Strafverfolgung aufstocken.» Auch Ständerat Jakob Stark (SVP/TG) sagt, man müsse die Staatsanwaltschaften «fachlich und personell in die Lage versetzen, solche Vergehen sachgerecht zu ahnden».

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Bild: Keystone

Aus Sicht von Stark zeigt der Fall Goldach aber durchaus auch, «dass die Sanktionsinstrumente und die Höhe der Bussen bezüglich Angemessenheit und Wirksamkeit überprüft werden müssen». Paganini zeigt sich ebenfalls offen, bei einer nächsten Gesetzesrevision über eine Erhöhung der Höchststrafe für einen solchen Fall zu diskutieren.

Neues Parteirecht für Umweltverbände?

Brauchen Umweltverbände in Strafverfahren künftig mehr Gewicht – mit einem sogenannten Parteirecht? Davon halten die bürgerlichen Mitglieder der Umweltkommission wenig. Vincenz sagt: «Ich befürchte, dass mit einer zusätzlichen Partei – sozusagen einer ‹Vertretung der Natur› – Verfahren nicht wirklich effizienter geführt werden können.» Paganini ist klar gegen eine solche Änderung: Schon die bestehenden Parteirechte von Umweltverbänden würden in der Schweiz Probleme bereiten, etwa bei Projekten für den Ausbau und Neubau von Wasserkraftwerken. «Ich möchte das nicht auf die Strafjustiz ausdehnen.» Einzig Egger würde dies begrüssen: «Den Umweltverbänden ein Parteirecht in Strafverfahren einzuräumen, wäre eine Verbesserung.» Die Erfahrungen mit dem Verbandsbeschwerderecht seien recht gut. «Die Umweltverbände erhalten in den meisten Fällen recht.»

