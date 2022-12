Nach «Fall Amcor»: Kanton startet Projekt für Gewässerschutz

Gewässerschutz Nach «Fall Amcor»: Kanton St.Gallen startet Projekt zum Schutz vor Chemikalien Die zunehmende Belastung von Chemikalien veranlasste die St.Galler Kantonsregierung, zu prüfen, wie die Umwelt künftig besser vor Chemikalien geschützt werden kann. 05.12.2022, 12.16 Uhr

In rund drei Viertel der 55 untersuchten Bäche und Flüsse fand man PFOS in relevanten Konzentrationen. Bild: SK

Wie die St.Galler Staatskanzlei mitteilt, sollen mit dem Projekt zum Schutz vor Chemikalien unter anderem Ereignisse wie die Havarien im Betrieb Amcor in Goldach vor zwei Jahren verhindert werden. Damals gelangten rund zehn Kilogramm Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) mit Löschschaum in den Bodensee. Die Kantonsregierung hat nun den Auftrag zum Projekt «Umweltchemikalien in Gewässern» erteilt.

Der «Fall Amcor» sei dafür mit ein Anstoss gewesen, aber nicht nur, sagt Michael Eugster, Leiter des kantonalen Amtes für Wasser und Energie, auf Anfrage: «Wir haben das Problem generell auf dem Schirm.»

Eigenverantwortung und Kontrolle stärken

Die Regierung will anhand des Projektes aufzeigen, wie man die Umwelt besser vor Chemikalien schützen kann. Dazu zählt unter anderem, wie eine angemessene Ahndung bei einem Umweltdelikt aussehen sollte. Der Projektausschuss und das Projektteam sind gemäss Kanton durch Mitarbeitende mehrerer Dienststellen besetzt. Die Vielfalt der Beteiligten ergibt sich aus der thematischen Bandbreite, unterschiedlichen Zuständigkeiten und den technisch und politisch anspruchsvollen Fragestellungen, heisst es im Communiqué. Die interne Projektleitung obliegt einer Co-Leitung mit je einer Vertreterin des Amtes für Umwelt und einer Vertreterin des Amtes für Wasser und Energie. Unterstützt wird die interne Projektleitung durch ein externes Unternehmen. Das Projekt soll im Sommer 2024 abgeschlossen sein.

Gemäss Michael Eugster legt das Projekt den Fokus auf fünf Schwerpunkte, um letztlich herauszufinden, wo es Handlungsbedarf gibt. Im Zentrum steht einerseits die Stärkung der Eigenverantwortung von Industriebetrieben in Bezug aufs Abwasser, andererseits die verstärkte Kontrolle und der Vollzug gesetzlicher Grundlagen. Weiter soll die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fachstellen und Ämtern optimiert werden. Das Monitoring und gegebenenfalls strafrechtliche Anpassungen komplettieren die Schwerpunkte.

PFOS in rund drei Viertel der untersuchten Flüsse

Der Kanton untersucht gemäss Mitteilung seit 15 Jahren die St.Galler Fliessgewässer und Abwässer auf PFAS (per- und polyfluorierte Alkylverbindungen), zu denen auch PFOS gehört. Seit 2018 analysiert er PFOS und weitere PFAS-Verbindungen an ausgewählten Flüssen verstärkt und untersuchte auch regelmässig den Ablauf von Kläranlagen. Darauf aufbauend, ergriff der Kanton erste Massnahmen, damit aus Industriebetrieben weniger PFAS in die Gewässer gelangen.

Anfang 2021 hat das Amt für Wasser und Energie zusammen mit dem Amt für Natur, Jagd und Fischerei ein Untersuchungsprogramm in St.Galler Fliessgewässern, Fischen und kommunalem Abwasser gestartet. In rund drei Viertel der 55 untersuchten Bäche und Flüsse fand man PFOS in relevanten Konzentrationen. Wie kommt es dazu?

«Der Ursprung der mittlerweile fast vollständig verbotenen PFOS ist schwierig auszumachen, zumal es auch in Gewässern vorkommt, die nicht mit Abwasser gespeist werden», sagt Michael Eugster. Rückstände des schwer zu beseitigenden Stoffes könne es beispielsweise an einstigen Brandlöschplätzen geben. Im Projekt gehe es demnach auch darum, Hotspots zu finden und betroffene Flächen, wenn möglich, zu sanieren.

Auch in Fischen und im Abwasser lässt sich PFOS nachweisen. Die Untersuchungen bestätigen die weite Verbreitung der problematischen Substanzen in der Umwelt. Im nun gestarteten Projekt stellt der Umgang mit den PFAS-Problemen einen wichtigen Teilaspekt dar.

Stoff häufig in Schaumlöschmitteln eingesetzt

Der Stoff PFOS ist schwer abbaubar, verbleibt lange in der Umwelt und reichert sich in Tieren und auch im menschlichen Körper an. PFOS gehört zu einer Gruppe von Industriechemikalien, die mehr als 4700 Substanzen umfasst, und ist bereits in sehr tiefen Konzentrationen schädlich für Umwelt und Mensch. Die Substanz wurde beispielsweise häufig in Schaumlöschmitteln eingesetzt. In der Schweiz wurde das Inverkehrbringen von PFOS 2011 weitgehend verboten. Der Ausstieg aus der Verwendung ist gemäss Angaben des Kantons inzwischen fast abgeschlossen. (SK/arc/seh)