St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann zur Spitalpolitik

Gesundheitswesen «Sind zu spät dran»: Der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann über den Bankrott von Spitälern, die Löhne in der Pflege und seine Zukunft Die St.Galler Spitäler müssen unternehmerischer werden, fordert Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Er kann sich vorstellen, dass öffentliche und private Spitäler künftig stärker kooperieren. Den Fachkräftemangel will er mit flexibleren Arbeitszeiten bekämpfen. Und er verrät, ob ihm die Arbeit trotz aller Brandherde noch Spass macht. Regula Weik und Michael Genova Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

«Es braucht dringend Tarifanpassungen», sagt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Bild: Arthur Gamsa (St.Gallen, 19. Dezember 2022)

Fehlendes Personal, übervolle Notfallstationen, bankrotte Spitäler: Fährt der Kanton St.Gallen das Gesundheitswesen an die Wand?

Bruno Damann: Nein. St.Gallen ist mit seinen Problemen im Gesundheitswesen nicht allein. Sie zeigen sich in der ganzen Schweiz. Und auch in vielen andern Branchen. Die Schweiz hat nicht nur in der Pflege einen Fachkräftemangel.

Was unternimmt der Kanton, um das Pflegepersonal zu halten?

Da muss ich etwas klarstellen: Die Spitäler sind selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten, damit sind sie auch für das Personal und die Löhne zuständig.

Das ist doch illusorisch: Wie sollen die maroden Spitäler Verbesserungen für das Personal beschliessen? Der Kanton dagegen hat Geld.

Wir sind deshalb auch im Gespräch mit den Spitalverbunden. So werden Verbesserungen bei der Entschädigung für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste diskutiert. Die Krux bleibt: Die Spitäler sind öffentlich-rechtliche Anstalten und trotzdem dem Personalgesetz des Kantons unterstellt. Beim Kanton sind noch andere Schicht- und Nachtarbeiter angestellt. Wir benötigen daher differenzierte Bestimmungen in der Gesetzgebung.

Können Sie bei den Spitälern keine Ausnahme machen?

Ich bin im Austausch mit dem Finanzdepartement, um genau diese Fragen zu klären. Es hapert jedoch auch anderswo.

Wo denn?

Es wählen zwar genügend Personen den Beruf der FaGe, der Fachfrau oder des Fachmanns Gesundheit. Aber es absolvieren danach zu wenige die Fachhochschule oder weiterführende Ausbildungen.

Wie erklären Sie sich das?

Heute müssen Pflegende während der weiteren Ausbildung von einem Stiftenlohn von 1300 Franken leben, obwohl sie während der Praktika vollwertige Arbeit leisten. Das geht nicht. Da müssen Bund und Kanton Geld in die Hand nehmen. Und: Die Absolventinnen und Absolventen einer höheren Fachschule verdienen nur wenig mehr als zuvor. Ihr Zusatzeffort muss sich stärker auszahlen.

Warum drängen Sie als Gesundheitschef die Spitäler nicht zu Lohnverbesserungen?

Es ergibt wenig Sinn, wenn wir auf Kantonsebene Gesetzesanpassungen vornehmen, während der Bund an den Vorgaben zur Umsetzung der Pflege-Initiative arbeitet. Wichtig ist, dass es nun vorwärtsgeht und die Änderungen auf Anfang 2024 greifen.

Das Volk nahm die Pflege-Initiative vor einem Jahr an. Warum dauert die Umsetzung so lange?

Ein solcher Prozess braucht in unserem politischen System einfach Zeit. Wenn das Bundesgesetz auf 2024 bereit ist, dann wäre es sehr schnell gegangen. Bei der Mutterschaftsversicherung dauerte es deutlich mehr als 20 Jahre von der Initiative bis zur Gesetzesvorlage.

Warum ergreift der Kanton keine Sofortmassnahmen?

Wir haben ein grosses Projekt gestartet. Es wurden auch frühere Bemühungen wieder aktiviert, etwa Wiedereinsteigerkurse. Die Nachfrage ist wie bis anhin bescheiden.

Anpassungen bei den Arbeitszeiten sind kein Thema?

Doch. In Personalumfragen stehen flexiblere Arbeitszeiten und gute Angebote für die Kinderbetreuung zuoberst. Da müssen wir ansetzen, Kanton, Gemeinden und Arbeitgeber. Pflege wird aber weiterhin ein 24-Stunden-Job an sieben Tagen pro Woche mit Schicht-, Nacht- und Sonntagsdienst sein.

Zurück zu den Finanzen: Ohne Staatshilfe wären mehrere St.Galler Spitäler bankrott. Was läuft da schief?

Wir sind schlicht zu spät dran. Der Thurgau etwa zog die Spitalreform in den 90er-Jahren durch, gründete eine AG, gab den Spitälern viele unternehmerische Freiheiten und investierte. Unser jahrelanges Baumoratorium rächt sich nun, hinzu kommen die ungenügenden Tarife.

Müssen nun neu die Tarife als Erklärung herhalten, weshalb sich die Spitalschliessungen bislang nicht auszahlen?

Keineswegs. Ohne Reform, ohne Schliessungen und ohne Investitionen stünden die Spitäler heute noch schlechter da.

Aktuell sind also die Tarife das grösste Problem?

Sie sind schon länger ungenügend und müssen auf nationaler Ebene zwingend angepasst werden. Hinzu kommt nun die Teuerung. Das Kantonsspital Aarau musste um 240 Millionen Staatshilfe bitten.

Sollte sich St.Gallen nicht an erfolgreichen Spitälern orientieren?

Tatsache ist: Heute schreibt nur noch ein Drittel aller Schweizer Spitäler schwarze Zahlen. Es braucht dringend Tarifanpassungen.

Bruno Damann: «Es ist sicher keine sehr grosszügige Ausfinanzierung.» Bild: Arthur Gamsa

2020 versprachen Sie den Turnaround für 2023. War die Prognose falsch oder ist Corona schuld?

Beides. St.Gallen war rasch bei der Corona-Entschädigung, aber wir waren auch restriktiv. Andere Kantone unterstützten die Spitäler mehr. Das wollen wir nun bei der Ausfinanzierung ausgleichen. Daher die kürzlich beschlossene Finanzspritze von 160 Millionen.

Können die Spitäler selber auch noch sparen?

Davon bin ich überzeugt. Im Pflegebereich gibt es ganz klar weniger Möglichkeiten als in der Verwaltung. Da müssen bei einer Zusammenlegung der vier Spitalverbunde die Prozesse optimiert und Stellen gestrichen werden. Die Vorlage kommt nächsten Sommer ins Parlament. Wir können zudem auch von den Privatkliniken lernen.

Nämlich?

Wir müssen das Ambulante stärker vom Stationären trennen. Das sind ganz andere Prozesse. Die Abläufe bei ambulanten Eingriffen lassen sich bei einer klaren Trennung effizienter gestalten.

Wenn schon lernen: Wäre auch eine Zusammenarbeit etwa von Kantonsspital und Hirslanden-Klinik Stephanshorn denkbar?

Die Uniklinik Genf und die Privatklinikgruppe Hirslanden bauen gemeinsam ein ambulantes Zentrum, ein 50:50-Joint-Venture. Ein solches gemeinsames ambulantes Zentrum könnte ich mir vorstellen, aber dafür brauchen die Spitäler erst mehr unternehmerische Freiheiten.

Weshalb ist das so wichtig?

Nehmen wir die Radiologie Nordost, welche über die Thurmed Holding dem Kanton Thurgau gehört. Sie ist mit ihren Niederlassungen in St.Gallen, Heerbrugg und Wattwil eine starke Konkurrenz. Wenn nun Thurgauer vor der Haustür des Kantonsspitals röntgen, führt dies dazu, dass Patienten auch eher in den Thurgau ins Spital gehen. Unsere Spitalverbunde könnten heute einen solchen Expansionsschritt nicht machen.

Wäre es nicht schlauer, die Ostschweizer Spitäler würden stärker kooperieren, statt sich gegenseitig Patienten abzujagen?

Kooperationen werden die Zukunft sein. Es braucht aber immer ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Heute operiert zum Beispiel der Chefarzt Chirurgie vom Spital Herisau vier Tage in Herisau und an einem Tag kompliziertere Fälle am Kantonsspital St.Gallen. Solche Kooperationen führen schliesslich zu einer engeren Zusammenarbeit in allen andern Bereichen.

Apropos Kooperation: Wo steht eigentlich die Spitalplanung Ostschweiz?

Dazu wird in wenigen Wochen informiert. Mehr kann ich nicht sagen.

Ist der Kanton St.Gallen bereit, auf gewisse Leistungen zu verzichten, wenn die Fallzahlen nicht stimmen?

Das machen wir bereits heute, wie übrigens auch Appenzell Ausserrhoden. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren mehrere Leistungsvereinbarungen gekündigt. Bei den Mindestfallzahlen braucht es eine gewisse Härte, nur so können wir Qualität garantieren.

«Ich weiss es noch nicht», Bruno Damann auf die Frage, wie lange er noch St.Galler Gesundheitschef sein wird. Bild: Arthur Gamsa

Immer neue Löcher und Brandherde: Macht Ihnen die Arbeit als Gesundheitsdirektor noch Spass?

Ja. Es ist ein spannendes Gebiet, eines, in dem sich einiges bewegen lässt. Ich bin motiviert, den Job noch etwas auszuüben.

Über die Wahlen 2024 hinaus?

Möglich, aber ich weiss es noch nicht. Das hängt von mehreren Faktoren ab. Von persönlichen: Will ich mit 67 noch weiterarbeiten, bleibe ich gesund? Aber auch von den Geschäften: Es stehen etwa die Umsetzung der Pflege-Initiative und die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes an.

Sie stehen regelmässig in Kontakt mit Regierungskollege Fredy Fässler. Wie geht es ihm?

Wenn ich als Mediziner seinen Genesungsverlauf anschaue, bin ich überrascht, welche Fortschritte er gemacht hat. Zum weiteren Verlauf kann ich jedoch keine Prognose machen.

