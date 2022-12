St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann zur Spitalpolitik

Ich kann es kaum mehr lesen, diese faulen Ausreden andauernd. Viele der Antworten kommen im Konjunktiv daher andere wiederum sind auf die Zukunft hinausgeschoben und nach Bundesbern delegiert. In Tat und Wahrheit hat dieser Regierungsrat, sowie das Parlament nichts aber auch gar nichts getan, um endlich diesen Missstand in St. Gallen Spitalverbund massiv entgegen zu treten. Im Gegenteil, was das Spital Grabs betrifft, wurden sogar massiv Leistungsausweitung durch diesen Regierungsrat gutgeheissen was angesichts des miserablen finanziellen Zustandes der SRRWS in akzeptabel ist. Die Erträge, die in diesem Bereichen erzielt werden können, decken die Vorhaltekosten bei weitem nicht. Anstatt hier endlich die Notbremse zu ziehen, wird einfach mit billigen Entschuldigung das Ganze geduldet. Dazu kommt, dass man das einzige Spital in diesem Kanton das keine roten Zahlen schreibt, noch schliessen will und wieder eine Verschuldung von über 100 Millionen Fr. in dieser Spitalregion RWS in Kauf nimmt. Das nennt man im juristischen Misswirtschaft und ungetreue Geschäftsbesorgung. Ein solches katastrophales Gebaren kann und darf der Souverän niemals hinnehmen. Deshalb ist in der Volksabstimmung zum 100 Millionen Kredit für diese Spitalregion ein klares Nein unabdingbar.