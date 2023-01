Gesundheitswesen Keine schnelle Heilung in Sicht: Was die Ostschweizer Kantone gegen den Pflegepersonalmangel unternehmen Pflegepersonal ist rar. Betten werden geschlossen. Einnahmen fehlen. «Unsere Gesundheitsversorgung ist am Wackeln», sagt der Schweizer Berufsverband der Pflege. Sofortmassnahmen gegen den akuten Personalmangel schicken manche Ostschweizer Kantone aber trotzdem nicht auf den Weg. Nur ein Kanton fällt positiv auf. Jesko Calderara, Aylin Erol und Hans Suter Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fachkräftemangel in der Pflege hat ein Ausmass erreicht, das zuweilen temporäre Bettenschliessungen nötig macht. Bild: Arthur Gamsa

«In der ganzen Ostschweiz werden wegen Personalmangels Betten geschlossen», sagt Edith Wohlfender. Die Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbandes der Pflege (SBK) in der Sektion St.Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden spricht von einer Abwärtsspirale, die schon seit längerem im Gange ist.

Edith Wohlfender, Geschäftsführerin des SBK für die Kantone St.Gallen, Thurgau und beide Appenzell. Bild: Ralph Ribi

Der Personalmangel habe zu Bettenschliessungen geführt, die Bettenschliessungen zu Einnahmen-Einbussen und diese wiederum hätten grosse Sprünge bei der Wertschätzung der Arbeitnehmenden verunmöglicht. Ergo würden im Endeffekt noch mehr Pflegende ihren Beruf an den Nagel hängen. «Das grösste Problem ist derzeit, dass Studierende und Auszubildende vor Ende ihrer Ausbildung erschöpft und frustriert sind.»

Wohlfender ist aber überzeugt, dass die Kantone einiges zur lang- und kurzfristigen Verbesserung der Situation tun können. Wie eine Nachfrage bei den Gesundheitsdirektoren in der Ostschweiz zeigt, gehen die Kantone St.Gallen, Thurgau und Appenzell Ausserrhoden dabei aber unterschiedlich vor.

Plant der Kanton St.Gallen Sofortmassnahmen gegen den akuten Pflegepersonalmangel in den Spitälern? Auf diese Frage reagiert Gesundheitsdirektor Damann ausweichend. Er verweist auf die Organisation der selbstständigen, öffentlich-rechtlichen Spitäler im Kanton. Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen – etwa bei der Entschädigung für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsdienste – liegt offiziell in deren Verantwortung.

Tatsache ist aber, dass der Spielraum der Spitäler bei der Gestaltung dieser Sofortmassnahmen sehr klein ist. Denn ihre Angestellten sind dem Personalgesetz des Kantons unterstellt, genauso wie etwa die Polizei. Um den Forderungen der Pflegenden nach höherem Lohn und besseren Zulagen gerecht zu werden, müsste eine Ausnahmeregelung eingeführt werden.

Gesundheitsdirektor des Kantons St.Gallen, Bruno Damann. Bild: Arthur Gamsa (19. Dezember 2022)

Womit wir gleich beim nächsten Punkt wären: «Es ist rechtlich schwierig, Arbeitsbedingungen nur einer Berufsgruppe zu ändern, denn vom Fachkräftemangel und schwierigen Arbeitsbedingungen sind zahlreiche Branchen betroffen», sagt Damann. Ein Teufelskreis, der nach einem runden Tisch ruft.

Der wurde im Dezember 2022 auch einberufen. Gemäss Damann ist das Gesundheitsdepartement seither mit den Spitalverbunden und dem Finanzdepartement in Diskussionen darüber, wie etwa die Entschädigung für das Pflegepersonal verbessert werden kann.

«Wir gehen davon aus, dass es allenfalls Anpassungen im Gesetz und/oder den Verordnungen braucht. Solche Prozesse nehmen einige Monate in Anspruch», sagt Damann. Mit baldigen Verbesserungen ist also eher nicht zu rechnen. Die Mühlen der Politik könnten für eine Gesundheitsversorgungskrise, die so schnell an Fahrt gewinnt, zu langsam mahlen. Edith Wohlfender lässt diese Aussicht unbefriedigt zurück:

«Unsere Gesundheitsversorgung ist am Wackeln.»

Ihrer Meinung nach sollte die St.Galler Regierung in dieser Notsituation Mittel und Kompetenzen haben, um sofortige Massnahmen umzusetzen, wie etwa im Kanton Graubünden. «Dort haben sich die Arbeitgeberverbände dafür eingesetzt, dass die Pflegestudierendenlöhne verdoppelt werden und altersabhängig auf über 3600 Franken steigen.» Der Kanton Graubünden finanziere diesen Mehrlohn mittels Tarifen.

Nimmt sich die St.Galler Regierung aus der Verantwortung? Damann widerspricht: «Es sollte nicht vergessen werden, dass wir Massnahmen nicht erst seit Annahme der Pflegeinitiative ergreifen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.» Ausserdem seien die Projektarbeiten für die Umsetzung der Pflegeinitiative im vollen Gang.

Immerhin langfristig kann der St.Galler Gesundheitsdirektor ein Licht am Horizont aufgehen lassen: «Der Gesetzgeber möchte den unternehmerischen Spielraum der Spitalverbunde erweitern, damit künftig bei Bedarf kurzfristige Änderungen schnell umgesetzt werden können.» Eine entsprechende Vorlage will die Regierung dem Kantonsrat noch in diesem Jahr unterbreiten.

Regierungsrat Urs Martin, Gesundheits- und Finanzdirektor des Kantons Thurgau. Bild: Donato Caspari

Im Kanton Thurgau ist die Situation einiges entspannter. In der Spital Thurgau AG arbeiteten per 31. Dezember 2022 rund 3900 Personen, davon etwa 3200 Personen in Gesundheitsberufen. «Dass es bei einer solch hohen Anzahl von Mitarbeitenden immer offene Stellen gibt, ist normal», heisst es aus dem Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin. Trotzdem:

«Die Spital Thurgau AG kann ihre offenen Stellen nach wie vor mit guten Mitarbeitenden besetzen.»

Am 31. Dezember 2022 seien knapp 200 Stellen mehr besetzt gewesen als noch am 1. Januar 2022.

Bezüglich des Pflegefachkraftmangels in den Heimen habe eine Erhebung vor rund acht Monaten einen Mangel von durchschnittlich drei Pflegekräften pro Institution ergeben.

Mit der Umsetzung der Pflegeinitiative will man im Thurgau nicht warten, bis alle Details bekannt sind. Zwar wird die Umsetzung der eidgenössischen Volksinitiative «Für eine starke Pflege» primär auf Bundesebene vorangetrieben. Dennoch hat das Departement für Finanzen und Soziales des Kantons Thurgau bereits ein Vorgehenskonzept bis 25. Februar in die Vernehmlassung gegeben, damit die Initiative im Thurgau rasch umgesetzt werden kann.

Einige Massnahmen haben die Praxis bereits erreicht. «Der Kanton Thurgau setzt erste Elemente um, indem für Spitexorganisationen eine Ausbildungsverpflichtung geschaffen und die bestehende Ausbildungsverpflichtung für Listenspitäler ergänzt wird. Für Pflegeheime besteht eine Ausbildungsverpflichtung seit 2020.» Bei der Förderung der Ausbildung gilt der Kanton Thurgau dank verschiedener Förder- und Wiedereinstiegsprogramme als Pionierkanton.

Die Bestimmungen zur Ausbildungsverpflichtung seien zwar nicht Gegenstand einer Vernehmlassung gewesen. «Nach der klaren Annahme der Pflegeinitiative am 28. November 2021 und dem sich akzentuierenden Personalmangel in der Pflege ist die rasche Ausweitung der Ausbildungsverpflichtung aber ein notwendiger Schritt zur unverzüglichen Umsetzung der Initiative», heisst es beim Kanton.

Auch in Appenzell Ausserrhoden macht sich der Fachkräftemangel in der Pflege bemerkbar. So suchten Spitäler, Pflegeheime und andere Institutionen aus dem Gesundheitsbereich im Oktober 2022 doppelt so viele Pflegekräfte wie zum gleichen Zeitpunkt vor drei Jahren. Allerdings musste der Spitalverbund AR (Svar) wegen personeller Engpässe noch keine Eingriffe verschieben oder Betten schliessen, wie Alain Kohler, Leiter Marketing und Kommunikation des Svar, im November 2022 gegenüber dieser Zeitung sagte.

Yves Noël Balmer ist Ausserrhoder Gesundheitsdirektor. Bild: Michel Canonica

Dennoch beschäftigt sich auch Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer mit der Frage, wie dem Mangel in der Langzeitpflege entgegengewirkt werden kann. Der SP-Regierungsrat verweist in diesem Zusammenhang auf die Prognose im 2021 erschienen nationalen Versorgungsbericht «Gesundheitspersonal in der Schweiz» von Obsan. Demnach ist davon auszugehen, dass sich die Situation auch in Appenzell Ausserrhoden verschärfen wird.

Balmer hat sich deshalb kürzlich mit Vertreterinnen und Vertretern der Branchenverbände Curaviva Appenzellerland des Spitexverbandes SG/TG/AR/AI, des Berufsverbandes der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner sowie des Verbandes des Personals öffentlicher Dienste an einem runden Tisch über dieses Thema ausgetauscht. «Sofortmassnahmen seitens des Kantons sind jedoch keine vorgesehen», sagt er. Vielmehr setzt Ausserrhoden auf die Umsetzung der Pflegeinitiative. Der Fokus liegt dabei gemäss Balmer auf dem ersten Teil, der Ausbildungsoffensive.

«Dafür ist der Regierungsrat auch bereit, finanzielle Mittel bereitzustellen.»

In einem ersten Schritt müssten allerdings zuerst die Grundlagen geschaffen werden.

Bei der Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Pflegemitarbeitenden sieht der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor dagegen in erster Linie die Arbeitgebenden in der Verantwortung. Seitens des Kantons sei es schwierig, hier Einfluss zu nehmen. «So könnte das Gleichbehandlungsgebot verletzt werden, wenn für einzelne Berufsgruppen abweichende Regelungen gelten», sagt Balmer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen