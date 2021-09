Ostschweizer Patienten seit Beginn der Pandemie teils aggressiver

Gesundheitswesen Aggressives Verhalten, Beschimpfungen, körperliche Gewalt: Patienten entladen Frust bei Ostschweizer Gesundheitspersonal Die Pandemie brachte das Gesundheitswesen wiederholt an seine Grenzen. Doch nicht immer begegnen Patienten und Angehörige dem Personal mit Wertschätzung. Dabei kommt es zu Beschimpfungen oder gar Gewalt. Im Thurgau zum Beispiel zeichnet sich mittlerweile eine beunruhigende Tendenz ab. Gabriela Schmid Jetzt kommentieren 17.09.2021, 21.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nicht selten ist das Gesundheitspersonal mit aggressivem Verhalten von Patienten und Begleitpersonen konfrontiert. Bild: Alamy

Konflikte im Umgang mit Patienten oder Angehörigen seien im Gesundheitswesen gewissermassen Teil des Arbeitsalltags, sagt Barbara Dätwyler-Weber, Präsidentin des Berufsverbands Pflege der Region St.Gallen, Thurgau und Appenzell. Besonders in psychiatrischen Anstalten und auf der Notfallstation komme es zu Situationen mit Eskalationspotenzial. Um diesen Situationen korrekt entgegenzutreten, werde das gesamte Pflegepersonal umfassend geschult.

Zudem gelten für Patientinnen und Patienten Verhaltensregeln. So können Unruhestifter auf eine andere Station verlegt oder mit Hausverbot bestraft werden. Ferner sei es die Pflicht des Arbeitgebers, die Sicherheit des Personals zu gewährleisten. Die entsprechenden Auflagen wurden in den vergangenen Jahren verschärft:

«Die Toleranzschwelle bezüglich verbaler und körperlicher Gewalt ist definitiv gesunken.»

Ob diese Entwicklung mit der Pandemie zusammenhängt, könne Dätwyler-Weber nicht beurteilen.

Verbale Angriffe nehmen im Thurgau zu

Eine Umfrage bei Ostschweizer Spitälern offenbart jedoch teils beunruhigende Tendenzen. In den Kantonsspitälern Frauenfeld und Münsterlingen wurde im Zuge der Pandemie eine deutliche Zunahme an aggressivem Verhalten gegenüber dem Gesundheitspersonal beobachtet, sagt Marc Kohler, Geschäftsführer der Spital Thurgau AG.

Seit einigen Monaten stehe die Mehrheit der Konflikte im Zusammenhang mit coronabedingten Einschränkungen. Die meisten Erkrankten und Angehörigen seien freundlich und dankbar im Umgang mit dem Personal. Aber:

«Eine Minderheit verhält sich äusserst aggressiv und will keinerlei Restriktionen und Schutzmassnahmen akzeptieren. Diese Personen belasten unsere Mitarbeitenden ausserordentlich.»

Insbesondere die Anzahl verbaler Entgleisungen sei gestiegen. Eine Besserung ist laut Kohler nicht in Sicht. «Dazu kommt, dass unsere Mitarbeitenden nach so langer, physisch und psychisch extrem beanspruchender Zeit auch immer weniger Verständnis für solches Verhalten haben», ergänzt Kohler. Gesamthaft wirke sich dies negativ auf die Attraktivität der Berufe im Gesundheitswesen aus.

Lage in St.Gallen und Ausserrhoden unverändert

Wegen des sprunghaften Anstiegs der Fallzahlen wurde im Kantonsspital St.Gallen vor knapp einem Monat erneut ein Besuchsverbot verhängt. Das habe sich bewährt, sagt Mediensprecher Philipp Lutz. Verbale Aggressionen im Spital kämen auch ausserhalb der Pandemie immer wieder vor, vereinzelt auch physische Angriffe. Von einer Verschärfung könne man nicht sprechen.

Zudem habe das Personal bei ausserordentlichen Situationen jederzeit die Möglichkeit, den internen Sicherheitsdienst beizuziehen. Die Abläufe seien klar geregelt, Ziel sei immer die Deeskalation. Aggressionen würden dort vermehrt auftreten, wo Alkohol oder Drogen im Spiel seien. Gerade in der Notfallaufnahme sei deshalb der eingeschränkte Zutritt für Begleitpersonen eine Entlastung.

Friedlich scheinen die Arbeitsbedingungen in Appenzell Ausserrhoden zu sein. Gemäss Alain Kohler, Leiter Marketing & Kommunikation des Spitalverbunds, kommt es im Spital Herisau auch in Zeiten von Corona äusserst selten zu Auseinandersetzungen zwischen Patienten und Mitarbeitern. Oft wenden sich Personen zur Vereinbarung von Test- oder Impfterminen allerdings fälschlicherweise an das Spital:

«Dabei stellen wir in den vergangenen Tagen eine Zunahme an verärgerten Anrufenden fest, die dann teilweise eine unangenehme und unangebrachte Wortwahl verwenden.»

Über alles gesehen stiessen die Massnahmen des Spitals jedoch auf Verständnis, so Kohler. Auch die neu eingeführte Zertifikatspflicht für Besucherinnen und Besucher habe bis anhin zu keiner Problemsituation geführt.