Gesundheitsversorgung «System beruht nur noch auf dem Goodwill der Angestellten»: Ostschweizer Pflegefachfrau erzählt, was der Personalmangel für ihren Alltag bedeutet Vor einem Jahr nahm das Schweizer Stimmvolk die Pflege-Initiative an. Geändert hat sich für Pflegende bisher aber nichts. Stattdessen leiden inzwischen nicht nur die Angestellten, sondern auch Patientinnen und Patienten unter dem Personalmangel. Das zeigt ein Blick in den Alltag einer Stationsleiterin in einem Ostschweizer Spital. Aylin Erol 07.12.2022, 05.00 Uhr

Mit dem Pflegepersonalmangel müssen sich Pflegekräfte immer öfters um mehr Patientinnen und Patienten kümmern. Bild: Simon Tanner

Es ist 7 Uhr morgens. Auf der Akutstation eines Ostschweizer Spitals beginnt die Frühschicht. Während sich die Pflegenden in die Krankenakte ihrer heutigen Patientinnen und Patienten einlesen, wird ihnen klar: Heute wird wieder ein anspruchsvoller Tag – vielleicht werden es aber auch anspruchsvolle Wochen.

Eine Kollegin fällt krankheitshalber für zwei Wochen aus. Ersatz konnte so kurzfristig noch nicht gefunden werden. Damit wird sich heute jede Pflegekraft um zwei bis drei Patientinnen oder Patienten mehr kümmern müssen. Und das bei einem ohnehin engen Zeitplan.

Personalmangel ständig spürbar

Nach der Vorbereitung und Verteilung der Medikamente, dem Austeilen des Frühstücks und der Kreislauf- und Blutkontrollen steht die körperliche Grundpflege der Patientinnen und Patienten auf dem Programm. «In diesem Bereich muss immer als Erstes gekürzt werden», sagt Ruth Meier (Name geändert). Statt die Patientinnen und Patienten beim Duschen zu unterstützen, würden dann eben einfach nur die Zähne geputzt.

«Das ist bedrückend für jede Pflegekraft. Wir wissen doch, dass eine schnelle Genesung mit dem allgemeinen Wohlbefinden verknüpft ist.»

Ruth Meier ist Teamleiterin einer Akutstation in einem Ostschweizer Spital und beschreibt ihren eigenen Alltag in der Pflege, wo der Personalmangel inzwischen ständig spürbar ist. Obwohl sie ihren Beruf seit bald dreissig Jahren mit Freude ausübt, schaut sie betrübt in die Zukunft.

Ihre grösste Sorge: dass nicht mehr genügend Leute in der Pflege nachkommen. «Denn ohne sie kann unsere Gesundheitsversorgung langfristig nicht mehr sichergestellt werden.» Und: Je weniger Pflegepersonal vorhanden ist, desto unattraktiver wird der Beruf für die übrigen Pflegenden.

Temporärarbeitende statt stabile Stammteams

«Heute beruht das ganze System nur noch auf dem Goodwill aller Angestellten», sagt Meier. Viele Pflegende springen an ihren freien Tagen dem Team zuliebe ein. Aber auch andere Fachkräfte des Spitals versuchen den Pflegenden so gut wie möglich Aufgaben abzunehmen. Etwa Physiotherapeutinnen, die ihre Lernenden rekrutierten, um mit den Patienten Übungen machen zu können, für die es zwei Personen bräuchte – Physiotherapeutin und Pfleger.

Doch dieser Goodwill steht auf der Kippe. Die Stammteams – also Teams aus Festangestellten – werden gemäss Meier in den Spitälern und Pflegeheimen immer kleiner. Stattdessen würden insbesondere junge Pflegefachpersonen nur noch temporär arbeiten. Damit sind sie in erster Linie über sogenannte «Zeitarbeitsfirmen» angestellt und arbeiten jeweils für eine begrenzte Zeit für unterschiedliche Spitäler und Pflegeheime. Der Vorteil der Temporärarbeit: Die Pflegenden können sich ihre Arbeitszeiten selbst aussuchen und so Arbeit und Freizeit besser unter einen Hut bekommen.

Planung wird komplexer

Für Spitäler und Pflegeheime birgt das allerdings mehrere Schwierigkeiten, weiss Meier. Erstens könnten die Temporärangestellten gewisse Arbeiten, wie etwa die Schichtverantwortung, nicht übernehmen und damit das Stammteam weniger stark entlasten. Zweitens leiden der Teamgeist und eben auch dieser «Goodwill», der in vielen Fällen das Unmögliche noch möglich mache. Und drittens werde die Schichtplanung noch komplexer. Meier sagt:

«Ich muss inzwischen fast jeden Monat von neuem abklären, ob die Temporärangestellten im nächsten Monat noch bei uns arbeiten werden oder nicht.»

Auch gebe es manchmal plötzliche Absagen von Temporärangestellten. Dann auf die Schnelle neues Personal zu organisieren, sei oft nicht mehr möglich. Ergo müsse das Team einen Monat lang mit einer Person weniger arbeiten.

In der Nachmittagsschicht auf ihrer Intensivstation bedeutet das etwa, dass die Mobilisierung und Grundpflege der Patientinnen und Patienten wegfallen oder auf ein Minimum beschränkt werden müssen. Beim Pflegepersonalmangel leiden am Ende also neben den Pflegenden vor allem die Patientinnen und Patienten.

«Früher waren die Arbeitsbedingungen besser»

Meier gibt besorgniserregende Einblicke in einen Beruf, der vor dreissig Jahren noch boomte – damals, als sie selbst ihre Lehre absolvierte. «Früher waren die Arbeitsbedingungen besser», sagt sie. Für eine Nachtschicht wurde zum Beispiel 20 Prozent zusätzliche Kompensationszeit gutgeschrieben. Und als Lernende habe man auch mal Zeit gehabt, um mit den Patienten den Alltag zu gestalten. Das bedeutete, Spiele zu spielen, ihnen Aufgaben zu geben oder Spaziergänge zu unternehmen.

Doch der Beruf hat sich gewandelt. Der Pflegeaufwand pro Patientin oder Patient ist heute grösser. Denn: «Die meisten brauchen in den ersten zwei Tagen viel medizinische Pflege, danach geht es oft nur noch um die Erholung von einem Eingriff.» Diese Erholungsphase findet heute allerdings nicht mehr im Spital statt, sondern entweder im Pflegeheim, in der Rehaklinik oder zu Hause mit Hilfe von Verwandten oder der Spitex.

Meier bringt das Beispiel der Blinddarmoperation. Blieb eine Patientin vor 20 Jahren noch fünf Tage im Spital, seien es heute noch zwei. «In diesen beiden Tagen muss alles Platz haben: Arztvisite, medizinische Kontrollen, Planung des Austritts, Austrittsgespräch.» Für Spaziergänge hat da niemand mehr Zeit.

Warnungen in den Wind geschlagen

Die Professionalisierung des Pflegeberufs sei schleichend vonstattengegangen. Betreuende Aufgaben fielen nach und nach weg, die medizinische Versorgung rückte ins Zentrum. Meier ist es deshalb wichtig zu betonen:

«Die Pflege ist ein anspruchsvoller, vollwertiger, professionalisierter Beruf. Wir sind nicht mehr einfach die Zudienerinnen der Ärzte.»

In den Arbeitsbedingungen, der Wertschätzung und der Vergütung sei dem allerdings viel zu lange nicht Rechnung getragen worden. Die Arbeitgeber hätten die Warnungen des Berufsverbandes jahrelang in den Wind geschlagen. «Und nun ist der Pflegefachpersonenmangel mit aller Deutlichkeit eingetreten.»

Berufsverband kritisiert St.Galler Regierung Weshalb ist es den Spitälern im Kanton St.Gallen trotz der Schliessungen von Landspitälern nicht gelungen, genügend Fachkräfte zu übernehmen? Das wollte im November die SP-Kantonsfraktion vom Regierungsrat wissen. Die Gründe dafür seien nicht bekannt, hielt die Regierung in ihrer Antwort fest. Der Schweizer Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) hat für diese Antwort kein Verständnis, wie es daraufhin in einer Stellungnahme heisst. Vor vier Jahren habe der SBK bereits auf den drohenden Fachkräftemangel aufmerksam gemacht. Schon damals hätten die Dienstzeitmodelle in vielen Institutionen nicht mehr den gesellschaftlichen Gegebenheiten entsprochen. Dennoch sei der Spardruck auf die Pflegeinstitutionen durch die politisch gewollten Finanzierungsmodelle gar noch erhöht worden. Das Ergebnis: Arbeitgeber brachten zunehmend ökonomisch geprägte Ablaufprozesse in den Pflegealltag ein. «Fliessbandmodelle lassen sich jedoch nicht in jedem Fall dem Pflegealltag überstülpen, weil der Mensch im Mittelpunkt steht, der bedarfs- und bedürfnisorientiert gepflegt werden muss», schreibt der SBK. Weiter hält er fest: «Wenn langjährige, treue Mitarbeitende deutlich weniger verdienen als neue Kolleginnen mit gleicher Erfahrung und identischen Kompetenzen, dann muss das System überprüft werden.» Der Verband fordert deshalb, dass der St.Galler Regierungs- und Kantonsrat genügend Mittel für strukturelle Lohnentwicklungen ins Budget 2023 aufnimmt. (aye)

Pflege-Initiative wurde noch nicht umgesetzt

In der Ostschweiz können derzeit aufgrund des Pflegepersonalmangels weniger Spitalbetten belegt werden. Das bedeutet auch Einnahmeeinbussen für die Arbeitgeber. Doch dass diese selbst etwas ändern müssten, darauf kämen viele erst jetzt, sagt Meier.

«Auf meiner Station gab es erst Lohnerhöhungen, als mehrere Pflegende von anderen Spitälern abgeworben wurden.»

Dabei habe sie bereits früher Lohnerhöhungen gefordert. Die Lohnfrage komme dann zum Tragen, wenn im Allgemeinen eine Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen auftrete.

Vor einem Jahr nahm das Schweizer Stimmvolk die Pflege-Initiative an, die daran etwas ändern sollte. «Die Wertschätzung durch die Patientinnen und Patienten hat sich seither verbessert», sagt Meier. Das sei bereits eine Entlastung. Schliesslich seien Patientinnen und Patienten – und auch ihre Angehörigen – heute anspruchsvoller als noch vor zwanzig Jahren.

«Mit dem Internet ist jeder gleich ein Experte. Damit muss man in diesem Beruf umgehen können.»

Ansonsten hat sich für Meier, ihr Team und wohl die meisten Pflegenden in der Schweiz im Berufsalltag allerdings nicht viel verändert. Die Mühlen der Politik mahlen langsam, wie auch Meier frustriert feststellt. Dabei seien eine schnelle Umsetzung der Pflege-Initiative und ein Wandel seitens der Arbeitgeber dringend nötig.

Die Vergütung sei eine Sache. «Vor allem braucht es mehr Flexibilität im Arbeitsplan für die Pflegenden.» Vielleicht müsse dafür das ganze Schichtsystem überarbeitet werden, gerade in Pflegeheimen, deren Schichten heute eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf fast unmöglich machten.

Meiers Forderungen sind nicht utopisch. Sie selbst versucht den Pflegenden ihrer Abteilung so viel Flexibilität im Arbeitsplan zu gewähren wie möglich. Angestellte, die nur an bestimmten Tagen in der Woche arbeiten können? Oder nur gewisse Schichten übernehmen möchten aufgrund der Kinderbetreuung? Das alles lasse sich durchaus in den meisten Fällen in einem Arbeitsplan berücksichtigen, weiss Meier aus eigener Erfahrung.

Wenn es ausnahmsweise nicht klappe, alle Wünsche zu berücksichtigen, werde nur schon der Versuch als ein Zeichen der Wertschätzung von ihren Mitarbeitenden wahrgenommen. «Und diese Wertschätzung geben die Pflegenden dann noch so gerne mit ihrem vollen Einsatz zurück.»

