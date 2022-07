Berit Klinik auf Expansionskurs - es gibt nur einen Störenfried

Gesundheitsversorgung Klinikkauf in Goldach, Einstieg in Wattwil, Ausbau in Speicher: Die Privatklinik Berit ist im Expansionsfieber – doch es gibt einen Störenfried Neues Angebot, neues Zentrum, neue Spezialisten: Schier im Monatstakt hat die Berit Klinik über den Aufbau ihrer neuen Klinik in Goldach informiert. Heute ist das Gebäude voll – so voll, wie es derzeit möglich ist. Denn: Noch immer kann die Klinik in Goldach keine stationären Leistungen anbieten. Ihre Beschwerde ist hängig. Regula Weik Jetzt kommentieren 18.07.2022, 12.00 Uhr

Berit Klinik in Goldach: Blick in die Hand- und plastische Chirurgie am Tag der offenen Tür. Bild: Roman Jäger/PD

Sie sind in diametral anderer Richtung unterwegs: Die Kantone schliessen Spitäler. Die Berit Klinik AG baut neue Standorte auf und ihre Kapazitäten aus. So zuletzt in Wattwil und Goldach. Was macht die Ausserrhoder Privatklinik anders, was besser als die Kantone? CEO Peder Koch hält sich zurück. Er mische sich nicht in die Politik ein. Doch etwas will er loswerden:

«Es muss keiner mehr sagen, wir seien Rosinenpicker. Wir machen in Wattwil auch den Job als Grundversorger.»

Peder Koch, CEO Berit Klinik. Bild: Belinda Schmid

Die Privatklinik ist seit Frühling in Wattwil tätig. Sie hat sich in den dortigen Spitalgebäuden eingemietet – und ist erstmals auch in der Grund- und Notfallversorgung tätig. Sie betreibt im Auftrag des Kantons die Notfallstation. Ohne Unterbruch ging es mit dem Notfallzentrum, der Tagesklinik und der Alkoholkurzzeittherapie weiter, nachdem die Gemeinde das Spital vom Kanton zurückgekauft hatte. Regierung und Parlament hatten entschieden, das Toggenburger Spital zu schliessen.

Auf die Frage, wie der Betrieb angelaufen ist, antwortet Koch: «Die Patientinnen und Patienten sind dankbar, dass es in Wattwil weiterhin eine Gesundheitsversorgung gibt.» Anders als in anderen Regionen, wo die Gesundheits- und Notfallzentren nicht realisiert worden seien.

Ganz kurz blitzt da Kritik an der kantonalen Politik auf. Doch dann ist Koch bereits bei den nächsten Schritten, die in Wattwil geplant sind. Nach den Sommerferien würden auch Sprechstunden mit Spezialisten in Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie angeboten.

«Danach läutete das Telefon Sturm»

Ausbau war in den vergangenen Monaten auch das Thema am zweitjüngsten Berit-Standort, der Klinik in Goldach. Anfang März wurde die Radiologie ausgebaut und ein neues Gerät für MRI in Betrieb genommen, in der zweiten März-Hälfte wurde das Magen-Darm-Zentrum eröffnet und Anfang Juni startete die Klinik für Hand- und plastische Chirurgie – und vor zwei Wochen folgte ein Tag der offenen Tür. 1500 Besucherinnen und Besucher seien vorbeigekommen, sagt Koch und weiter: «Danach läutete das Telefon Sturm. Unsere Sprechstunden sind voll.»

Die Berit Klinik AG ist seit eineinhalb Jahren in Goldach tätig. Bereits am ersten Tag wurden Augenoperationen durchgeführt – ambulante Eingriffe. So ist es geblieben. Die Privatklinik betreibt bis heute in Goldach vorwiegend ein medizinisches Zentrum für ambulante Eingriffe. Mit Ausnahme einiger weniger, stationärer Selbstzahler.

Entscheid bis Ende Jahr?

Die Pläne waren und sind andere: Die Berit Klinik will in Goldach auch stationäre Leistungen anbieten, die zu Lasten der Grundversicherung abgerechnet werden können. Dafür braucht sie einen Leistungsauftrag des Kantons – und dieser fehlt bis heute. Hat es die Klinik verpasst, einen Antrag beim Kanton zu stellen? CEO Koch winkt ab. Er wurde gestellt – und in erster Instanz abgelehnt. Die Klinik akzeptierte den Entscheid nicht und erhob Beschwerde. Diese ist noch beim Bundesverwaltungsgericht hängig.

Koch hofft, dass bis Ende Jahr ein Entscheid vorliegt. Zur Ablehnung des Kantons und zu dessen Begründung mag er sich nicht äussern.

«Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Es ist ein laufendes Verfahren.»

Etwas fügt er doch noch an: «Wir gehen üblicherweise nicht vor Gericht. Dies ist das erste Mal.» Und das aus einer ganz bestimmten Überlegung: Die Berit Klinik hatte die ehemalige Privatklinik St.Georg in Goldach im Herbst 2020 gekauft. Zwei Jahre hatte diese zuvor leer gestanden. Doch von 2014 bis 2018 hatte sie auf der St.Galler Spitalliste für Akutsomatik gestanden. Da möchte Koch anknüpfen: Die Berit Klinik habe den Antrag angestellt, «diese alten Leistungsaufträge zu reaktivieren».

Der Kanton bestätigt das Gesuch der Berit Klinik und auch, dass dieses abgelehnt worden sei. Gefragt nach den Gründen für den negativen Entscheid, schweigt auch der Kanton. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könnten keine näheren Auskünfte erteilt werden.

Das Klinikgebäude in Goldach sei derzeit mit ärztlichen und diagnostischen Angeboten voll belegt – «so voll, wie es derzeit ohne stationäre Leistungen möglich ist», sagt Koch. «Wenn der gesamte Aufbau von 1 bis 10 reicht, sind wir heute bei 9, mit dem Leistungsauftrag wären wir bei 10.»

Was kommt als Nächstes?

Die Berit Klinik ist heute in Speicher, Niederteufen, Goldach, Arbon und Wattwil tätig. Auf die Frage, was als Nächstes kommt, antwortet Koch:

«Nun gilt es erst einmal, das Bestehende zu konsolidieren.»

Allein in den vergangenen drei Monaten hätten sie an den Standorten Wattwil, Goldach und Speicher (Eröffnung der neuen Sport-Clinic) über 120 neue Mitarbeitende angestellt.

Das führt zurück zur eingangs gemachten Feststellung: Die Privatklinik expandiert und erzielt Gewinne, öffentliche Spitäler werden geschlossen und die Verbleibenden schreiben weiter Verluste. Koch sagt: «Es ist ein Markt. Wir bieten an, die öffentlichen Spitäler bieten an.» Doch es gebe einen Unterschied: «Wenn wir defizitär arbeiten, müssen wir dafür geradestehen. Schreiben die öffentlichen Spitäler Verluste, müssen die Steuerzahlenden dafür aufkommen. Ohne Staatshilfe wären zahlreiche öffentlichen Spitäler längst bankrott.» Nach einer Pause fügt er an:

«Wenn ich über Jahre negative Abschlüsse vorlegen würde, wäre ich vermutlich nicht mehr CEO hier.»

