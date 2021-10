In Ostschweizer Spitälern herrscht weitgehend Normalbetrieb

Gesundheitssystem In Ostschweizer Spitäler herrscht wieder weitgehend Normalbetrieb – aber das Personal ist noch immer knapp Die Ostschweizer Spitäler haben den Rückstand an Wahleingriffen aufgeholt. Doch haben wegen der harten Bedingungen viele Pflegefachpersonen ihren Job während der Pandemie an den Nagel gehängt. So herrscht weiterhin Unsicherheit, denn die Lücken sind noch nicht gefüllt. Enrico Kampmann, Silvan Meile Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

In den Ostschweizer Spitälern herrscht wieder weitgehend Normalbetrieb. Bild: Ralph Ribi

Corona hat das Gesundheitssystem an den Anschlag gebracht. Volle Intensivstationen, knappe Ressourcen, überlastetes Personal. Insbesondere während der zweiten Welle konnte die Betreuung von Covid-Patienten nur durch das Aufschieben von Wahleingriffen sichergestellt werden. Jetzt sind die entstandenen Rückstände aufgeholt und in den Spitälern herrscht wieder weitgehend Normalbetrieb.

«Die OP-Planung läuft wieder normal», sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen (KSSG). Zum Höhepunkt der vierten Welle, kurz nach Ende der Sommerferien, habe man noch einzelne nicht dringliche Eingriffe nach hinten verschoben, um ausreichend Ressourcen für Covid-Patienten freizuhalten. Doch mittlerweile gebe es keine Rückstände mehr.

Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen. Bild: PD

«Die Eingriffe, die man verschieben musste, sind vollständig aufgeholt.»

Lutz räumt ein, dass nicht alle Termine nachgeholt werden konnten, da sich einige Patienten anderswo behandeln liessen. Ob dies merkliche Auswirkungen auf die Finanzen des KSSG haben wird, ist unklar. Es sei noch zu früh, etwas über die Jahresrechnung zu sagen.

Auch im Thurgau sind die Wahleingriffe nachgeholt worden. Die meisten Behandlungen, die aufgrund der Pandemie verschoben wurden, hätten unterdessen stattgefunden, sagt Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG. Zahlen hat er aber keine. «Wie viele Zuweisungen verschoben wurden, ist schwierig zu beurteilen, sicher einige.»

Auslastung ist nach wie vor hoch

Das KSSG sei dennoch in allen Bereichen «gut bis sehr gut ausgelastet», sagt Lutz. Überlastet sei man jedoch nirgends. Seit Beginn der Pandemie gebe es eine Häufung von «Spitzentagen», an denen überdurchschnittlich viele Leute im Spital seien. An solchen Tagen könne es in der Notfallaufnahme nach wie vor vereinzelt zu Wartezeiten kommen, wie es bereits im Sommer der Fall gewesen war.

Für die Kumulation von Spitzentagen gebe es verschiedene Gründe. Einerseits Corona und andererseits seien die zahlreichen Spitalschliessungen in diesem Jahr, unter anderem in Rorschach und Flawil, ebenfalls spürbar. Aber dieser Anstieg entspreche bisher den Erwartungen. Vielmehr habe sich der Trend weiter verstärkt, dass immer weniger Personen einen Hausarzt hätten und viele auch bei Bagatellfällen direkt den Notfall aufsuchten. Hinzu komme der stetige Rückgang der hausärztlichen Grundversorgung im Kanton, sagt Lutz. Wartezeiten seien daher bis zu einem gewissen Punkt unvermeidbar. Gerade abends und an Wochenenden.

Marc Kohler, CEO der Spital Thurgau AG.

Bild: Andrea Stalder

Ähnlich zeigt sich die Lage im Kanton Thurgau. Derzeit seien die beiden Kantonsspitäler in Frauenfeld und Münsterlingen «gut ausgelastet», sagt Kohler. Die aktuelle Situation könne aber bewältigt werden. Damit hat sich die Lage im Thurgauer Gesundheitswesen offenbar entspannt. Vor zwei Monaten zeichneten dort die Spitalverantwortlichen bezüglich Auslastung ein alarmistisches Bild. Nach den Sommerferien Ende August verwies die Spital Thurgau AG aufgrund markantem Anstieg von Covid-Erkrankten auf eine «angespannte und besorgniserregende Lage».

Anhaltender Engpass beim Fachpersonal

Womit das KSSG jedoch immer noch zu kämpfen hat, ist der Mangel an Pflegepersonal. Ein Problem, das in der ganzen Schweiz zu spüren ist. Das KSSG habe im Pflegebereich momentan rund 50 Stellen zu füllen, sagt Lutz. Insbesondere Pflegefachleute mit spezialisierten Zusatzausbildungen in Bereichen wie Intensivpflege oder Notfallmedizin seien sehr gesucht, die Stellen entsprechend schwer zu besetzen. Dieses Personal sei schon zuvor knapp gewesen und die Pandemie habe die Situation noch merklich verschärft.

«Diese Menschen werden seit eineinhalb Jahren psychisch und mental extrem gefordert», sagt Lutz. Gerade im Intensivbereich habe es mehr Kündigungen und Reduktionen bei den Arbeitspensen gegeben als in anderen Bereichen. Diese Personallücken seien nicht leicht zu füllen. Die Fachkräfte müssten geschult werden und über eine gewisse Erfahrung verfügen. Das brauche Zeit.

«Ich wiederhole es seit Beginn dieser Pandemie immer wieder. Die knappe Ressource in dieser Pandemie sind nicht die Betten, sondern das Fachpersonal.»

Wegen der harten Arbeitsbedingungen, die seit Beginn der Pandemie herrschten, sei es noch schwieriger, neue Leute zu rekrutieren. Ausserdem sei die Ungewissheit, die Corona mit sich bringe, ein wichtiger Faktor. Lutz sagt:

«Niemand weiss, was noch kommen wird. Das beschäftigt das Personal sehr.»

Auch im Thurgau bleibt das grosse Durchatmen beim Pflegepersonal trotz einer Entspannung bei der Auslastung in den Spitälern aus. «Das Personal ist nach wie vor stark belastet», sagt Kohler. Die Fluktuation bewege sich aber «nach wie vor im üblichen Rahmen». Und wie würde das Personal eine erneute Pandemiewelle bewältigen? «Wir würden versuchen, auch das sportlich zu nehmen, wie bis dato.» Aber einfach würde das nicht werden.



Die Coronalage ist entspannt, aber die Unsicherheit bleibt

Was das Virus betreffe, sei die Lage im Moment ruhig. Man habe aktuell insgesamt 13 Coronapatienten im Spital, fünf davon auf der Intensivstation. Dennoch sei die Unsicherheit nach wie vor gross, sagt Lutz. «Man muss immer damit rechnen, dass es wieder zunehmen wird.»

Man könne immerhin sagen, dass die Impfquote bei der älteren Generation hoch sei. So seien zumindest die meisten Hochrisikopatienten geschützt. Doch gerade in der letzten Welle hätten auf der Intensivstation viele junge, zuvor gesunde Menschen gelegen. Und der weitaus grösste Teil der Patienten – jung und alt – sei ungeimpft gewesen.

So ist für Lutz der Fall eindeutig: «Der Schlüssel, aus dieser Pandemie zu kommen, ist ganz klar, dass sich doch noch mehr Leute impfen lassen.»