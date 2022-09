Gesundheitskosten Die Pandemie als Kostentreiber – oder Schreckgespenst? Die Ostschweizer Gesundheitsdirektoren reagieren auf den Prämienschock Die Schweizer Krankenkassenprämien steigen 2023 nach vier Jahren Stabilität wieder deutlich – in den Ostschweizer Kantonen prozentual sogar überdurchschnittlich. Dennoch bleiben die mittleren Prämien in St.Gallen, Appenzell Inner- und Ausserrhoden sowie im Thurgau im landesweiten Vergleich erschwinglich. Seraina Hess Jetzt kommentieren 27.09.2022, 20.39 Uhr

Abgesehen von der Innerschweiz, Graubünden und Glarus sind die Krankenkassenprämien in der Ostschweiz schweizweit noch immer am günstigsten. Bild: Christian Beutler, Keystone

Die mittlere Krankenkassenprämie wird im kommenden Jahr gesamtschweizerisch 334.70 Franken betragen, was im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg um 6,6 Prozent entspricht. Obschon die durchschnittliche Prämie überall in die Höhe schiesst, gibt es von Kanton zu Kanton grosse Unterschiede: Prozentual steigen sie in Neuenburg mit 9,5 Prozent am stärksten, in absoluten Zahlen um rund 33.70 Franken, am schwächsten in Basel-Stadt um 3,9 Prozent respektive 16.20 Franken.

In der Ostschweiz steigen die mittleren Krankenkassenprämien über alle Altersklassen etwas stärker als im landesweiten Schnitt – am moderatesten im Kanton St.Gallen mit 6,8 Prozent oder 18.80 Franken, dicht gefolgt vom Kanton Thurgau mit 7,1 Prozent oder 19.70 Franken. In Appenzell Ausserrhoden beträgt der Anstieg 8,1 Prozent oder 21.60 Franken und in Appenzell Innerrhoden 9,3 Prozent respektive 19.90 Franken.

Obschon der Anstieg prozentual über dem Landesschnitt liegt, sind die mittleren Prämien in der Ostschweiz im Vergleich deutlich tiefer als in den meisten Kantonen. Ausserdem beträgt der Anstieg in absoluten Zahlen weniger als die durchschnittlichen 21.70 Franken.

In Appenzell zahlen die Versicherten am wenigsten

Landesweit am tiefsten sind die Prämien in Appenzell Innerrhoden, wo Versicherte im Schnitt 233.20 Franken zahlen – und somit rund 30 Prozent weniger als im Schweizer Schnitt. In Appenzell Ausserrhoden beträgt die mittlere Prämie derweil 287.40 Franken, im Kanton St.Gallen 294.30 Franken und im Kanton Thurgau 297.40 Franken. Zum Vergleich: Am tiefsten ins Portemonnaie greift man für die Krankenkasse in Basel-Stadt: Die mittlere Prämie über alle Altersklassen hinweg kostet dort 426.40 Franken.

Monika Rüegg Bless, Vorsteherin des Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartements. Bild: Tobias Garcia

In Innerrhoden bedaure man den hohen Anstieg, obschon die Prämien im Kanton schweizweit nach wie vor mit Abstand am tiefsten sind, hält die Innerrhoder Gesundheitschefin Monika Rüegg Bless fest. «Der Anstieg hängt zu einem grossen Teil mit den vergangenen und erwarteten Gesundheitskosten zusammen, die durch die Versicherungen gedeckt werden. Ein Prämienanstieg kann besonders mit der höheren Inanspruchnahme der Gesundheitsleistungen erklärt werden.»

Dank des Prämienverbilligungssystems werde die Mehrbelastung für Innerrhoder Einzelpersonen und Familien mit mittleren und unteren Einkommen im Kanton aber abgefedert, betont Rüegg. Das Prämienverbilligungssystem sei so ausgestaltet, dass die Bevölkerung je nach Einkommens- und Vermögensverhältnissen maximal zwischen sieben und zwölf Prozent des massgebenden Gesamteinkommens für die Krankenversicherungsprämien aufwenden müsse. Die anspruchsberechtigten Personen und Familien erhalten automatisch, also ohne Antragsgesuch, ein Formular auf Prämienverbilligung, sobald die nötigen Steuerdaten vorliegen. «Somit übernimmt der Kanton für die betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner die Bringschuld», sagt Monika Rüegg Bless.

Nachholbedarf und Corona als Kostentreiber

Bruno Damann, Gesundheitsminister des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Wie der Bundesrat begründet auch Bruno Damann, Vorsteher des St.Galler Gesundheitsdepartementes, den Prämienanstieg einerseits mit einem Nachholbedarf aufgrund der aktuell nicht kostendeckenden – also zu tiefen – Prämien; andererseits mit dem 2023 zu erwartenden Kostenwachstum. Damann sagt:

«Im Jahr 2020 war das Kostenwachstum tiefer, weil Behandlungen aufgeschoben wurden. Diese wurden dann in den Folgejahren mindestens teilweise nachgeholt.»

Auch Impfungen und die Behandlung von Covid-Patientinnen und -Patienten hätten sich als Kostentreiber offenbart.

Anders sieht es Urs Martin, Vorsteher des Thurgauer Departementes für Finanzen und Soziales:

«Die Krankenversicherer verwenden die Pandemie als Schreckgespenst, um angebliche Kosten zu prognostizieren, obwohl in der Pandemie tatsächlich weniger Leistungen konsumiert wurden.»

Urs Martin, Gesundheitschef des Kantons Thurgau. Bild: Donato Caspari

Corona habe im letzten Jahr stark kostendämpfend gewirkt – für dieses Jahr sei jedoch kein Effekt erkennbar.

Der Kanton Thurgau besitzt gemäss Martin im ambulanten Bereich schweizweit einen der tiefsten Taxpunktwerte und im stationären Bereich eine wohl strukturierte Spitallandschaft. «Dennoch ist auch in unserem Kanton eine zunehmende Konsumneigung der Bevölkerung zu spüren, was sich als Folge in den Prämien niederschlägt.» Den Hauptgrund für die aktuelle Erhöhung verortet Martin in den versicherungstechnischen Verlusten der Krankenversicherer, die über höhere Prämien im nächsten Jahr kompensiert werden müssten.

Auch in Appenzell Ausserrhoden seien die ambulanten Leistungen in Spitälern und Arztpraxen stark gestiegen, sagt Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Die kostenintensiven spitalstationären Leistungen seien zwar leicht gesunken, die Hospitalisationsrate verharre aber noch immer auf vergleichsweise hohem Niveau.

Stagnieren die Prämien 2024?

Während die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless davon ausgeht, dass der Prämienanstieg in den folgenden Jahren wieder gemässigter ausfallen wird, gibt der St.Galler Gesundheitschef keine genaue Prognose ab – dies, weil neben der Entwicklung der Gesundheitskosten auch die Entwicklung der Kapitalerträge der Versicherer eine Rolle spielten. Damann sagt dennoch:

«Es wäre jedoch illusorisch, davon auszugehen, dass die Gesundheitskosten und damit auch die Prämien in den kommenden Jahren nicht weiter zunehmen werden.»

Es sei wichtig, die Bestrebungen, die Kostenentwicklung auf das medizinisch begründbare Mass einzudämmen, auf Bundesebene weiter voranzutreiben. «Auch die St.Galler Regierung nimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Einfluss auf die Kostenentwicklung im Gesundheitswesen», sagt der Gesundheitsminister. Beispiele seien die Ausweitung der Liste ambulant durchzuführender Eingriffe oder die Umsetzung der Strategie der Spitalverbunde mit den einhergehenden effizienteren Behandlungsstrukturen.

Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer. Bild: Michel Canonica

Auch der Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden hat sich in seinem Regierungsprogramm zum Ziel gesetzt, den Anstieg der Gesundheitskosten zu dämpfen – «dort, wo er überhaupt Handlungsmöglichkeiten hat», präzisiert Gesundheitschef Yves Noël Balmer. Derzeit werde eine Auslegeordnung erarbeitet, die nächstes Jahr vorliegen und als Basis für Massnahmen dienen soll. Die Arbeiten hätten sich aufgrund der Pandemie zeitlich etwas verzögert.

Auf eine Einschätzung der künftigen Entwicklung verzichtet auch der Thurgauer Gesundheitsdirektor Urs Martin:

«Prognosen sind nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es aber, in einem Punkt genauer hinzuschauen – nämlich beim Risikoausgleich.»

Die Verfeinerung des Risikoausgleichs führe dazu, dass gesündere Personen für Personen mit mehr Leistungen bezahlen müssten. «Da westlich des Napfs mehr konsumiert wird als in der Ostschweiz, findet in der Tendenz eine Umverteilung über den Risikoausgleich statt. Ich werde diesen Punkt genau analysieren und im Rahmen der Ostschweizer Gesundheitsdirektoren thematisieren.»

