Gesundheit Mit dem Frühling beginnt das grosse Niesen: Die Pollen sind in der Ostschweiz im Anflug – so kommen Sie gut durch die Saison Nicht jedes Niesen hat mit Corona zu tun: Denn die Pollensaison kommt langsam in Fahrt. Bald beginnt bei der Esche und der Birke der Pollenflug. Text: Siri Würzer und Bruno Knellwolf, Infografik: Stefan Bogner 25.03.2021, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hatschi! Heuschnupfen hat Saison. Bild: Getty Images

So sehen Pollen aus. Grafik: Stefan Bogner

Schnäuzt sich einer in die Nase, denken viele an Corona. Doch Coronavirus hin oder her, es ist Frühling und deshalb liegt noch etwas anderes in der Luft. Der Blütenstaub der Pflanzen, den der Wind überall hinträgt. Zum Leidwesen der Allergiker, die vom Heuschnupfen geplagt sind. Sie konnten nun für ein paar Tage buchstäblich aufatmen. Doch damit ist es bald vorbei.

Denn die Vegetation in der Ostschweiz befinde sich hinsichtlich des Pollenflugs zurzeit in einer Zwischenlage, sagt Regula Gehrig, Biometeorologin bei Meteo Schweiz. Die Pollensaison von Hasel und Erlen sei so gut wie vorbei. Am Wochenende sollen aber bereits die nächsten Laubbäume blühen. Auf Ende März rechnen die Messgeräte mit dem definitiven Beginn des Pollenflugs von Birken und Eschen.

Regula Gehrig sagt:

Regula Gehrig, Biometeorologin Meteo Schweiz

«Bei Birke und Esche bestimmen die Temperaturen im Februar und März, an welchem Zeitpunkt sie später blühen werden.»

Dank des warmen Februars hätte sich der Pflanzenwuchs schon früh entwickeln können. Mit den kalten Temperaturen im März wurde dieses Wachstum allerdings wieder gebremst, sodass die Blütezeit von Birke und Esche dieses Jahr im Durchschnitt liegt, sagt Gehrig.

Wegen des Klimawandels beginnt die Pollensaison früher und wird länger

Der Mensch beeinflusst den Pollenflug auf verschiedene Weise. So komme es etwa immer häufiger vor, dass Pollen schon im Januar auftreten, sagt Gehrig. Beim Hasel wird die Blütendauer und somit die Zeitspanne, in der die Pollen fliegen, immer länger. Auch die Pollenkonzentration habe in den letzten Jahren zugenommen. Anders sieht es hingegen bei der Birke und der Esche aus. Auch dort würde die Blütezeit zwar immer früher im Jahr stattfinden, dafür aber auch früher wieder enden.

Allgemein könne man beobachten, dass die Anzahl der Baumpollen langfristig zunehme. Dies sei den wärmeren Temperaturen und der Zunahme an CO 2 zuzuschreiben, sagt Regula Gehrig. «Die Bäume treiben unter diesen Bedingungen mehr Blüten.» Weiter konnte beobachtet werden, dass der Pollenflug der Kräuter abgenommen hat. Diese werden durch die Siedlungstätigkeit immer mehr verdrängt. Beim Pollenflug der Gräser gibt es keine abnormalen Schwankungen, sagt Gehrig. Dieser sei ohnehin stark von der Landwirtschaft abhängig.

Fakten zum Thema

Was ist Heuschnupfen?

Heuschnupfen ist eine Überreaktion des Immunsystems auf den Kontakt mit Allergenen. Denn Pollen enthalten Eiweissverbindungen, die vom Körper als fremde Eindringlinge angesehen und darum bekämpft werden. Nicht alle Pollen besitzen solch aggressive Allergene. Und von jenen mit Allergenen müssen genug in der Luft sein, um für Allergiker zur Belastung zu werden. Das gelingt nur den windblütigen Pflanzen, zu denen die Gräser und viele Bäume gehören.

Die Blüten eines einzelnen Grashalms enthalten ungefähr vier Millionen Blütenpollen. Gräserpollen sind es denn auch, die bei Schweizerinnen und Schweizern am häufigsten Allergien auslösen. Blüten, deren Pollen nicht über den Wind verbreitet werden, sondern durch Insekten, erzeugen nur wenige Pollen. Deshalb sind die meisten Pflanzen mit bunten und angenehm duftenden Blüten für den Heuschnupfen eher unbedeutend.

Welche Pflanzen sind für die meisten Pollenallergien verantwortlich?

In der Schweiz sind gemäss dem Schweizer Pollenführer des Schweizerischen Zentrums für Allergie, Haut und Asthma (AHA) sechs Pollenarten für rund 95 Prozent der Pollenallergien verantwortlich: Gräser-, Birken-, Eschen-, Hasel-, Erlen- und Beifusspollen.

Die meisten Allergiker reagieren nicht nur auf eine Pollenart, sondern auch auf jene von verwandten Pflanzenarten. Birken- und Haselgewächse besitzen ähnliche Allergene, deshalb zeigen Betroffene Kreuzreaktionen. Solche kann es übrigens auch zwischen Pollen- und Nahrungsmittelallergien geben.

Die Pollenallergie kommt häufig vor: Viele Allergikerinnen und Allergiker reagieren ausserdem auf mehrere Pollenarten. Grafik: Stefan Bogner

Was können betroffene Personen tun, um die Symptome ihrer Allergie zu minimieren? Wir haben zehn Tipps:

Goldene Regeln für Pollenallergiker Wäsche nicht im Freien trocknen. Im Frühling oder Sommer eher auf Jogging und Velofahren verzichten. Wassersportarten sind in der Regel eine gute Alternative. Tragen Sie im Freien eine Sonnenbrille. Abendliches Haareduschen hilft, damit Pollen in der Nacht nicht in die Augen gelangen. Das Pollenbulletin beachten. Beim Autofahren die Fenster geschlossen halten. Die Wohnung während der Pollenflugzeit nur kurzzeitig lüften oder Pollenschutzgitter montieren. Rasen im Garten regelmässig mähen. Ferien sind für Allergiker besser im Gebirge oder am Meer. Am besten informiert man sich vor der Abreise über die Pollensituation am Ferienort. In der Lüftungsanlage allenfalls einen Pollenfilter einsetzen.

Das Wetter beeinflusst die Pollenkonzentration

Wenn die Pollenkonzentrationen in der Luft einen bestimmten Schwellenwert übersteigen, kommt es bei Allergikern zu einem Heuschnupfenanfall. Bei Roggenpollen reichen bereits zehn Pollen pro Kubikmeter Luft.

Die Heuschnupfensymptome sind wetterabhängig – Temperatur, Sonnenschein, Luftfeuchtigkeit und Wind spielen eine wichtige Rolle. Die Pflanzen geben ihre Pollen nur bei trockenem und relativ warmem Wetter ab. Eine Saisonübersicht bietet dieser Kalender: