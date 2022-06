Gesundheit Die Blutreserven sind in Deutschland und Österreich knapp: Droht der Ostschweiz ebenfalls ein Mangel? Sowohl das deutsche als auch das österreichische Rote Kreuz riefen erst kürzlich zur Blutspende auf. Dies, weil die Reserven langsam knapp werden. Auch in der Zentralschweiz herrscht ein Mangel. Die Ostschweiz ist momentan noch ausreichend versorgt. Das kann sich aber sehr schnell ändern. Luca Hochreutener Jetzt kommentieren 06.06.2022, 05.00 Uhr

Im Ausland und der Zentralschweiz herrscht bereits Knappheit. Werden wir in der Ostschweiz auch bald davon betroffen sein? Bild: Severin Bigler

Niemand will, dass man es braucht. Braucht man es, ist man froh, dass es da ist. Die Rede ist von Spenderblut. Bei Unfällen und Operationen ist es lebenswichtig. In unseren Nachbarländern Deutschland und Österreich wird es aber allmählich knapp. Daher hat das Rote Kreuz beider Länder erst kürzlich an die Bevölkerung appelliert, ein Spenderzentrum zu besuchen. Seit Anfang Jahr klagen auch Zentralschweizer Kantone über niedrige Blutreserven.

Sollte uns das in der Ostschweiz ebenfalls Sorgen bereiten? Nein, meint Petra Reiter. Sie ist Marketingverantwortliche des St.Galler Blutspendezentrums «Blutspende SRK Ostschweiz». «Bei uns gibt es diesen Notstand noch nicht.» Mit Betonung auf «noch».

«Wir wissen nämlich nicht, wie es in den Sommerferien aussehen wird.»

Die Befürchtung des Ostschweizer Blutspendezentrums: Wenn im Sommer viele Leute in den Ferien sind, könnte sich die Spenderquote drastisch verringern. «Wir haben es bereits an Ostern und Auffahrt bemerkt», sagt Reiter. «Wenn auch im Sommer viele potenzielle Spenderinnen und Spender verreisen, könnte das wieder passieren.» Während dieser Zeit seien nämlich schlicht weniger Leute fürs Spenden verfügbar.

Zudem werde man nach einer Reise in bestimmte Länder um ein paar Wochen für die Blutspende zurückgestellt. Dies, um Infektionen mit zum Beispiel Tropenkrankheiten zu verhindern.

Zusätzlich zur niedrigen Spenderquote im Sommer ist auch ausgerechnet in der Zeit der Bedarf hoch. «Wenn die Sonne scheint und es warm ist, sind die Leute vermehrt draussen aktiv», sagt Reiter. Dann könne es natürlich auch zu mehr Unfällen kommen. Dann sei besonders Blut der Gruppe 0 negativ vonnöten. Dieses werde bei Notfällen als sogenanntes «Schockblut» eingesetzt, weil es die meisten Menschen gut vertragen. Das Problem: Nur wenige Menschen haben die Blutgruppe 0 negativ.

«Auf eine solche Knappheit versuchen wir uns rechtzeitig vorzubereiten.»

Doch wie sieht diese Vorbereitung aus? «Zum einen wären das Social-Media-Aufrufe», sagt Reiter. «Zum anderen helfen Aussenwerbungen auf Plakaten. Beides jeweils kurz vor den Sommerferien.» Weil es jedem frei steht, sein Blut zu spenden, müssten die Leute auf solche Weise daran erinnert werden.

«Wir müssen die Menschen zum Blutspenden motivieren.»

Auch werden für Spenderinnen und Spender immer wieder Anreize geschaffen wie zum Beispiel ein Gutschein für eine Bratwurst von der Olma. «Neben der Verpflegung am Buffet gibt es im Sommer auch immer eine Glace nach dem Spenden», sagt Reiter. Diese Anreize hätten aber eher eine unterstützende Wirkung und seien als Dankeschön gedacht.

Warum es besser ist, mit dem Spenden noch etwas zu warten Blutreserven sind nur sieben Wochen lang haltbar. Würde man jetzt direkt spenden, wäre das Blut bis zum Anfang der Sommerferien bereits nicht mehr zu gebrauchen. Das Blutspendezentrum Ostschweiz ist daher darauf angewiesen, dass es möglichst viele Spenden kurz vor den Sommerferien erhält. «Die Crème de la Crème wäre es natürlich, wenn auch einige mitten in den Sommerferien den Weg zu uns finden würden», sagt Petra Reiter.

Die Zentren helfen sich gegenseitig

Doch nicht nur saisonal, sondern auch regional kann es bei der Blutspende erhebliche Unterschiede geben: Wie bereits erwähnt kämpfen Kantone wie Schwyz, Luzern oder auch Zug seit Monaten mit niedrigen Reserven. Woran könnte das liegen? Reiter sagt: «Genau sagen kann man das nicht. Das wären Mutmassungen.» Eines sei jedoch sicher: Bei einem Engpass werde keine Region im Stich gelassen.

Bei einer Knappheit würden sich die elf Schweizer Blutspendezentren nämlich gegenseitig aushelfen: «In so einem Fall kann man bei verschiedenen Zentren anfragen und dort die Produkte beziehen», sagt Reiter. Bevor man dies tue, versuche man aber wenn möglich, den Bedarf selbst zu decken, indem man die eigenen Spenderinnen und Spender mobilisiert.

Blutspenden als Vereinsaktivität

Während der Coronapandemie habe es übrigens wenig Probleme mit Engpässen gegeben. «Vor allem auf den mobilen Blutspendeaktionen in der Region wurde mehr gespendet», sagt Reiter. Ganze Sportvereine seien zum Spenden gekommen. «Viele haben sich gesagt: ‹Wenn wir sonst nichts zusammen machen können, gehen wir halt zusammen zum Blutspenden.›» Die Einschränkungen hätten sich dann deutlich an der Menge an Blutreserven widergespiegelt. «Seit den Lockerungen verbringen die Menschen ihre Freizeit aber wieder anders», sagt Reiter.

