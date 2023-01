Gesprächsabend Der Starkünstler nimmt kein Blatt vor den Mund: Ai Weiwei gibt sich in St.Gallen ironisch und kritisch St.Galler Bratwürste schmecken ihm und auch an hiesigen Textilerzeugnissen fand Ai Weiwei Gefallen. Weniger überzeugt den Aktivisten und Künstler die Ausbildung an der HSG. Christina Genova Jetzt kommentieren 31.01.2023, 20.24 Uhr

Künstler Ai Weiwei im Gespräch mit Moderator und Gastgeber Philippe Narval am Square der Universität St.Gallen. Bilder: Arthur Gamsa

Ai Weiwei verspürt keine Lust, den Welterklärer zu spielen. Der weltbekannte chinesische Künstler ist am Montagabend zu Gast am Square, dem neuen Zentrum für innovatives Lernen der Universität St.Gallen. Auch wenn Philippe Narval, Kurator des Square, und Laura Noll, Leiterin des Kompetenzzentrums für Kunstmarktforschung an der HSG, die Ai Weiwei befragen, sich alle Mühe geben: Es ist nicht einfach, dem Künstler Antworten auf die ganz grossen Fragen zu entlocken. Migration, Exil oder die Rolle des Westens – wenn ihm etwas widerstrebt, gibt sich Ai Weiwei widerspenstig.

«Sie reden wie ein Lehrer», erwidert er unverblümt auf Narvals Frage, ob Mut eine Art Muskel sei, den man trainieren könne. Damit löst Ai Weiwei wie mehrmals an diesem Abend grosse Erheiterung im Publikum der ausverkauften Veranstaltung aus. Es sei nicht Mut, sondern vielmehr ein Gefühl der Verantwortung, das ihn handeln lasse.

HSG-Studis: privilegiert, aber abgekoppelt von der Welt

Auch Erfolg ist ein Begriff, mit welchem Ai Weiwei wenig anfangen kann. Für seine Mutter sei es ein Zeichen des Erfolgs, dass er hier an der Universität drei Auftritte habe. Für ihn aber sei es nichts anderes als ein harter Job, sagt er ironisch.

Klar wird im Verlauf des anderthalbstündigen Gesprächs, dass Ai Weiwei den Werten, die an einer Wirtschaftsuni wie der HSG von Bedeutung sind, wenig abgewinnen kann. Entsprechend kritisch äussert er sich. Die Studierenden hier seien privilegiert, aber abgekoppelt von der globalen Realität.

Stadtpräsidentin Maria Pappa und Akris-Kreativdirektor Albert Kriemler (zweiter von rechts) verfolgen das Gespräch mit Ai Weiwei.

Beeindruckt zeigt sich Ai Weiwei vom Besuch bei der St.Galler Textilfirma Akris, insbesondere von der Leidenschaft des Kreativdirektors Albert Kriemler für seine Arbeit. Dieser habe ihm die Seele der Kleiderproduktion näher gebracht. Kriemler sitzt neben Stadtpräsidentin Maria Pappa im Publikum.

Auch von der Qualität eines weiteren Produkts aus St.Galler Herstellung konnte sich Ai Weiwei überzeugen: Er hat mit Genuss eine Bratwurst verspeist («very tasty»), und zwar mit Senf: «Ich habe den schärfsten verlangt, den sie hatten.» Was er denn von der Schweiz im Allgemeinen halte, den Menschen, der Politik und der Neutralität, fragt Laura Noll. «Ich denke, ich mag die Schweiz», antwortet Ai Weiwei mit einem lausbübischen Lächeln. Es sei einer der besten Orte, um Kunst zu sammeln.

Ein erster, kein zweiter Picasso

Ai Weiwei bringt mit seinen überraschenden Antworten das Publikum zum Lachen.

Als Ai Weiwei 1981 mit nur 30 Dollar in der Tasche fürs Studium nach New York zog, versprach er seiner Mutter, in zehn Jahren sei er ein zweiter Picasso. Ob er das nun geworden sei, will Noll wissen. «Ich habe mich geirrt», sagt Ai Weiwei verschmitzt, «ich wurde ein erster Picasso.» Doch seine mittlerweile 90-jährige Mutter glaube bis heute nicht, dass das Kunst sei, was er mache.

Was den die besondere Kraft der Kunst ausmache, lautet die nächste Frage. «Wenn Kunst eine spezielle Kraft wäre, würde ich Sie das ganz bestimmt nicht wissen lassen,» antwortet Ai Weiwei etwas schnippisch. Etwas verrät er dann doch. Sein Geheimnis sei, dass er bei jedem neuen Werk davon ausgehe, dass es sein letztes gewesen sein könnte. Er denke niemals an ein Scheitern, sondern vertraue seinem Urteil: «Ich bin sehr arrogant in meinen Entscheidungen.»

Zwei gute Freunde braucht jeder im Leben

Laura Noll, Leiterin des Kompetenzzentrums für Kunstmarktforschung an der HSG, und Philippe Narval moderieren das Gespräch mit Ai Weiwei.

Auch persönliche Fragen haben Platz an diesem Abend. Einen oder zwei gute Freunde zu haben, sei hilfreich im Leben. Diesen Rat gebe er auch seinem Sohn, sagt Ai Weiwei. Ein solcher Freund sei Uli Sigg für ihn, der ehemalige Schweizer Botschafter in China, der an diesem Abend anwesend ist und den Besuch in St.Gallen eingefädelt hat.

Berührend ist auch Ai Weiweis Antwort auf die Frage, was das Wichtigste gewesen sei, das er von seinem Vater gelernt habe, dem bekannten Dichter Ai Qing. Er habe nie dessen Dichtkunst bewundert, sondern dessen Integrität, sagt der Künstler. Als dieser während der Kulturrevolution an den Rand der Wüste Gobi verbannt wurde, musste er dort die Latrinen reinigen. Ai Weiwei erzählt, wie sein Vater den Job, der dazu gedacht war, ihn zu demütigen, professionell und mit grosser Sorgfalt erledigte: «Die Art, wie er diese schrecklichen Latrinen reinigte, lehrte mich alles.»

