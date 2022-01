GESPRÄCH Politikerinnen über Mode: «Aussehen ist leistungsfrei. Mich trifft es, wenn jemand sagt, ich hätte Blödsinn erzählt» Die Nationalrätinnen Susanne Vincenz-Stauffacher und Jacqueline Badran haben im Textilmuseum über Stil im Amt diskutiert. Ein unterhaltsamer Abend zum baldigen Abschluss der Ausstellung «Robes Politiques». Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 28.01.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Farblich auf gleicher Wellenlänger, stilmässig unterschiedlich: Die Nationalrätinnen Susanne Vincenz-Stauffacher (r., FDP) und Jacqueline Badran (SP) nach der Modediskussion im Textilmuseum St.Gallen. Bild: Donato Caspari

Niemand hat die SP-Nationalrätin Jacqueline Badran gewarnt. «Davor, dass ich auch Model werde, wenn ich in die Politik gehe.» Ein Fotograf habe über 1000 Fotos von ihr gemacht, ehe er mit einem Titelbild zufrieden gewesen sei. «Und als ich nach Bern kam, waren da überall Kameras, ganz anders als in der Kommunalpolitik», erzählt die Politikerin am Donnerstagabend im Textilmuseum. Dort unterhält sie sich mit der St.Galler FDP-Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher über das Thema Amt und Stil. Journalistin und Dokumentarfilmerin Eveline Falk moderiert den Anlass, der so etwas wie der feierliche Abschluss der gelungenen Ausstellung «Robes Politiques. Frauen Macht Mode» bildet. Sie endet am 6. Februar, Falk hat ein Videointerview zur «Kleiderfrage» beigesteuert.

Badran musste sich zuerst gewöhnen an Bern und ihre neue Medienwirksamkeit. Sie, die bis anhin ohne Make-up ausgekommen war, rannte am dritten Tag im Bundeshaus in ein grosses Warenhaus.

«Ich steuerte auf eine Dame zu und fragte sie: Können Sie mir zeigen, wie man sich schminkt? Sie zeigte es mir. Eineinhalb Stunden lang.»

Danach verliess Badran mit einem Säckchen mit 400 Franken Inhalt das Geschäft. Schlimmer als die Kameras empfindet Susanne Vincenz-Stauffacher den Livestream aus dem Bundeshaus. Mitten in einer Debatte habe sie von ihrer Mutter ein SMS erhalten. «Bist du erkältet?», stand da. «Nein, warum», habe sie zurückgeschrieben. Die Mutter antwortete: «Weil du einen Schal trägst. Sieht nicht gut aus.» Die Mutter der Politikerin sitzt am Donnerstagabend unter den 70 Zuschauerinnen und Zuschauern und lacht herzlich mit.

Turnschuhe zum Hosenanzug, schlimm!

Solche Kommentare müssen sich die Politikerinnen auch von Politikerkollegen und Wildfremden anhören. Nach einem Auftritt in der TV-Sendung Arena habe ihr ein Zuschauer geschrieben, lange Haare würden sich nicht für Frauen über 50 ziemen. «Ich solle mir ein Beispiel an der Bundesrätin Karin Keller-Sutter nehmen. Nur hatte der Mann nicht bedacht, dass ich abstehende Ohren habe», sagt Badran. Vincenz-Stauffacher erzählt, dass nicht gut angekommen sei, dass sie in einem Video der Ausstellung Turnschuhe zum Hosenanzug im Bundeshaus getragen habe. «Der Kommentar, den ich über Umwege vernommen habe, hat etwa gelautet: Das ist schon schlimm genug, aber nun haben wir auch noch zwei Regierungsrätinnen mit Turnschuhen.» Gemeint sind Laura Bucher und Susanne Hartmann.

«Früher habe ich noch gedacht: Jesses. Heute: So what! Mit dem Alter sieht man das entspannter.»

Vincenz-Stauffacher und Badran sind sich einig: Politikerinnen müssen sich «extrem» über ihr Äusseres definieren lassen. Warum, will Eveline Falk wissen. «Weil es da draussen noch immer viele ältere Herren gibt, die bestimmen wollen, wie eine Frau daherzukommen hat, und die sich keine Widerrede gewohnt sind», so Badran. Vincenz-Stauffacher: «Es braucht immer zwei. Jemand, der qualifizieren will, und jemand, der sich qualifizieren lässt.» Bisher sei es ihr nie unangenehm gewesen, sich herzurichten für das Bundeshaus.

So etwas wie eine Entschädigung für unerwünschte Kommentare: Frauen haben mehr Möglichkeiten als Männer, sich mit Mode auszudrücken, mit ihr zu spielen. Mehr Schnitte, mehr Farben. Die Gesprächspartnerinnen suchen den Beleg dafür im Publikum. Badran fällt nur ein bunt angezogener Mann auf. «Er trägt einen hellblauen Pullover», sagt sie. «Das ist doch eher ein helles Mintgrün», meint Vincenz-Stauffacher. Ihr bereite Mode Spass, wie sie später bei den Fotoaufnahmen auf der Treppe sagt. «Besonders seit ich meinen Stil gefunden habe. Vorher war ich manchmal überfordert.» Eine Freundin, Farb- und Stilberaterin, habe ihr dabei geholfen. «Nun weiss ich, wonach ich suchen soll im Laden.»

Viel zu lachen gab es am Abend im Textilmuseum St.Gallen: (v.l.) die St.Galler Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher, Moderatorin und Journalistin Eveline Falk und die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Badran. Bild: Donato Caspari

Farblich abgestimmt sitzen beide da vorne, als hätten sie sich abgesprochen. Vincenz-Stauffacher in schwarzer Hose und schwarzem Oberteil. «Das Jäckli macht es aus.» Es besteht aus perforiertem Leder in der Farbe Karamell. Badran trägt einen Schal in der fast gleichen Farbe, dazu ein braunes Oberteil und eine silbern schimmernde Jacke. «Ich liebe sie und diese Farbkombination», sagt sie. Erdtöne scheinen die beiden Frauen zu verbinden, die sonst so unterschiedlich sind. Badran wild und kernig, sie mag Hellrosa, im Schlafzimmer, als Stiefel, nur nicht auf den Lippen.

«Ich mag meine Lippenfarbe. Warum also sollte ich sie mit Lippenstift verändern?»

Vincenz-Stauffacher, elegant und angepasster, käme nicht im Traum auf die Idee, ein rosafarbenes Kleidungsstück anzuziehen. Dafür geht sie selten ohne Lippenstift aus dem Haus. «Er zeigt auch, wie es mir geht. Ich habe mich an ihn gewöhnt.» An Badran perlen Fremdbewertungen ab, die sich auf ihr Äusseres beziehen, betont sie. Sie sei zwar nicht verärgert, wenn ihr jemand ein Kompliment zu ihrem Aussehen mache. Aber es sei angeboren und daher leistungsfrei. «Meine Eitelkeit liegt an einem anderen Ort: Mich trifft es, wenn jemand sagt, ich hätte Blödsinn erzählt.» Vincenz mag die Kombination von beidem. Einen wichtigen Vorstoss durchbringen und dabei gut aussehen. «Wenn mir das dann auch noch jemand so sagt, gefällt mir das schon.»

Eine Jugend ohne Social Media

Beide sind froh, dass «heute mehr Frauentypen wählbar sind als früher». Badran führt aus:

«Nicht mehr nur der Ich-habe-einen-Besen-verschluckt-Typ á la Vreni Spoerry, nicht mehr nur der mütterliche Typ á la Ruth Dreifuss. Die Diversität hat massiv zugenommen.»

Und beide sind sie froh, nicht in Zeiten von Social Media aufgewachsen zu sein. Was trägt sie? Wie dünn ist sie? Wie dick? Wie schön sind ihre Haare? Fragen, mit denen ihre 25-jährige Tochter stärker konfrontiert sei, als noch sie selber, so Vincenz-Stauffacher. «Mein Mann und ich haben das Gefühl, unsere Kinder als Frauen erzogen zu haben, die fest auf dem Boden stehen. Und doch sind sie nicht vor Klicks und Likes gefeit.» Junge Frauen würden heute permanent bewertet, ohne im Bundeshaus zu sitzen.

Sie müssten permanent Selfies machen, permanent lächeln, doppelt Badran nach. Sie habe Glück gehabt, dass sie in den 70er-Jahren habe Frau werden dürfen. «Du musst gefallen! Du musst den Haushalt perfekt erledigen! Das musste ich schon nicht mehr erfüllen. Dagegen hatte die Generation vor uns angekämpft. Ich durfte auf ein reines Mädchengymnasium gehen. Grossartig!» Sagt es und schwingt ihre langen Haare nach hinten über die Schulter. Sie trägt sie mit Stolz, offen. Etwas gebüschelt habe sie sie schon vor dem Anlass, gibt sie zu. Moderatorin Falk war beim Coiffeur. Vincenz-Stauffacher hat sich die Haare von ihrer Tochter machen lassen.

In der Akris-Jacke auffallen

Die St.Gallerin hat die figurbetonte Jacke mit den besonderen Ärmeln an diesem Morgen angezogen, um an einer Medienkonferenz zwischen zwei eher stämmigen und eher dunkel gekleideten Männern aufzufallen. Fürs Büro sei das Stück gemütlich genug, für die Modediskussion adrett genug. «Es ist von Akris und schon etwa zehn Jahre alt», sagt sie irgendwann. Und: Sie habe es im Lagerverkauf in Speicher ergattert. «Dort muss man sich gegen viele Frauen durchsetzen, aber es lohnt sich.» Badran mustert sie aufgesetzt neidisch und meint:

«Wenn das Label in meiner Grösse produzieren würde, würde ich auch Akris tragen.»

Der Kreativdirektor des St.Galler Labels Albert Kriemler sitzt im Publikum und lächelt. «So etwas freut uns natürlich sehr. Für uns ist es aber vor allem Motivation weiterhin an unseren Stoffen, Schnitten, Farben zu arbeiten. Denn all das ist entscheidend, dass Frauen wie Susanne Vincenz-Stauffacher ein tolle Jacke bekommen und nicht einfach nur eine Jacke», schreibt er später auf Anfrage. Wird er dem Wunsch Jacqueline Badrans nach grösseren Grössen nachkommen? Akris biete bereits viele Mäntel, Kleider und Hosen in Grösse 46 und 48 an. «Wir würden uns natürlich sehr freuen, auch Jacqueline Badran in ihren schönen, hellen Farben einzukleiden.» Muss ein schöner Abend gewesen sein für den Designer, aber auch für alle anderen Gäste.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen