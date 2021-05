Gesichtserkennung Umstrittene Technologie: Die Kantonspolizei St.Gallen ist eine der ersten in der Schweiz, die Software zur Gesichtserkennung einsetzt In den USA wächst der Widerstand gegen Gesichtserkennungstechnologien. In einigen Städten sind sie bereits verboten, das Missbrauchspotenzial ist zu gross. In der Schweiz hingegen rüsten sich die ersten Polizeistellen damit aus. Die Kapo St.Gallen ist eine von ihnen. Enrico Kampmann 25.05.2021, 05.00 Uhr

Gesichtserkennungstechnologie ist umstritten: Die einen sehen darin eine Chance für eine sicherere Gesellschaft, die anderen einen Angriff auf ihre Grundfreiheiten. Bild: Gary Waters / www.imago-images.de

In den USA formiert sich immer stärkerer Widerstand gegen den Einsatz von Gesichtserkennungssoftware (GES). Die Technologie sei insbesondere bei dunkelhäutigen Menschen ungenau und berge grosses Missbrauchspotenzial, so der Vorwurf.

Nun hat der Techgigant Amazon letzte Woche bekanntgegeben, dass er der Polizei bis auf weiteres die Nutzung seines Gesichtserkennungstools Rekognition untersagt. Damit wurde ein Moratorium verlängert, welches das Unternehmen im vergangenen Juni während landesweiter Proteste gegen Rassismus und Ungleichbehandlung seitens der Polizei verhängt hatte. Andere grosse Hersteller wie IBM und Microsoft hatten es Amazon gleichgetan.

Schon vor Beginn der Black-Lives-Matter-Proteste, die nach der Ermordung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizeibeamten entfachten, hatten Bürgerrechtsgruppen ein Verbot der Nutzung von Gesichtserkennungssoftwares (GES) gefordert. Einige Städte, darunter San Francisco und Boston, haben die Technologie bereits verbannt.

Die Kantonspolizei St. Gallen ist Vorreiterin

Während der Widerstand in den USA gegen diese Systeme, die dort schon seit über zwanzig Jahren im Einsatz sind, immer stärker wird, rüsten sich die ersten Schweizer Polizeistellen derzeit damit aus. Eine der Vorreiterinnen ist die Kantonspolizei St.Gallen (Kapo). Die Anwendung und Verbreitung der Technologie befindet sich im Vergleich zu den USA allerdings noch in den Kinderschuhen.

Hanspeter Krüsi, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. PD

Die Kapo verwendet laut eigenen Angaben die Software «Griffeye Analyze DI Pro» des Herstellers Griffeye Technologies. Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kapo, sagt, die Software werde insbesondere zur Täteridentifikation bei «schweren Tatbeständen» eingesetzt, wo Bildmaterial vorhanden sei. Hauptsächlich bei Raubüberfällen auf Tankstellen oder Geschäfte, aber auch bei Erpressungen, Vergewaltigungen oder Fällen von Kinderpornografie.

Das erhobene Bildmaterial würde dann mit Bildern in Polizeidatenbanken abgeglichen, um nach Übereinstimmungen zu suchen. Die Kapo selbst würde kein eigenes Bild- und Videomaterial generieren. Krüsi sagt:

«Die Software ist ein Hilfsmittel bei der Auswertung grosser Mengen von Video- und Bilddateien, um die personellen Ressourcen zu entlasten.»

Die Software errechne die Wahrscheinlichkeit einer Übereinstimmung von zwei Bildern, welche durch eine Person verifiziert werden muss. «Letztlich entscheidet immer noch der Mensch.»

Zu konkreten Fallbeispielen möchte Krüsi sich noch nicht äussern. Die Software sei noch nicht lange im Einsatz, dementsprechend seien die Ermittlungen noch am Laufen.

Auch in der Schweiz regt sich Widerstand

Obschon der Einsatz von GES bei uns bei weitem noch nicht so invasiv ist wie in den Vereinigten Staaten oder in China, ist er dennoch umstritten. So fordern beispielsweise Amnesty International Schweiz sowie die Digitale Gesellschaft ein Verbot des Einsatzes von Gesichtserkennungstechnologien. Letztere schrieb in einer Mitteilung vom letzten August, dass Massenüberwachung durch Gesichtserkennung von Polizei, Grenzbehörden, Geheimdiensten nicht menschenrechtskonform umsetzbar sei.

In Peking Alltag: vollständige Gesichtserkennung im öffentlichen Leben. Bild: Gilles Sabrie / «The New York Times»

Eine grosse Sorge der Gegner der Technologie ist ihr Einsatz bei Demonstrationen, um Teilnehmende zu identifizieren und allenfalls strafrechtlich zu verfolgen, wie es bei Protesten in Hongkong und den Black-Lives-Matter-Protesten teils passierte. Damit werden das Recht auf freie Meinungsäusserung sowie die Privatsphäre eingeschränkt, so das Argument der Gegner.

In St.Gallen an Demos und Krawallen nicht zum Einsatz gekommen

Nach Krüsis Kenntnissen ist die Software an Demonstrationen im Kanton bisher noch nicht zum Einsatz gekommen. Ob dies künftig der Fall sein werde, sei davon abhängig, was an der Demo passiere.

«Auch wenn eine Demo nicht erlaubt ist, wie im Falle der Coronademos, ist das noch kein schwerer Tatbestand.»

Sollte es aber zu einer schweren Straftat wie Körperverletzung kommen, könne er sich vorstellen, dass die Software zum Einsatz komme.

Auch bei der Auswertung des Videomaterials der Jugendkrawalle im April sei die Software seines Wissens nicht gebraucht worden. «Sachbeschädigung ist kein schwerer Tatbestand. Das würde den Einsatz der Software meines Erachtens nicht rechtfertigen.» Es komme bei Ausschreitungen aber meistens auch zu Landfriedensbruch und allenfalls Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte. In diesen Fällen müsse ein Einsatz der Software im Einzelfall geprüft werden.

Tausende biometrische Profile in Deutschland gespeichert

Im Nachbarland Österreich ist der Ernstfall bereits eingetroffen. So wurde gemäss dem Standard GES genutzt, um türkische Nationalisten und antifaschistische Aktivisten nach einer Auseinandersetzung bei einer Demonstration zu identifizieren. Laut dem Standard sei beim Vorstellen des Systems gesagt worden, «dass der Fokus auf der Aufklärung schwerer Straftaten liege».

Die Polizei stösst während des G-20-Gipfels in Hamburg mit Demonstrierenden zusammen, 07. Juli 2017. EPA/RONALD WITTEK

Auch beim grösseren Nachbarn Deutschland sorgte die Technologie bereits für Unmut. So hatte die Hamburger Polizei nach Ausschreitungen gegen den G20-Gipfel 2017 die Software «Videmo 360» angeschafft, um sie zur strafrechtlichen Verfolgung einzusetzen. Dabei legte sie eine Datenbank mit biometrischen Profilen an, in der sie insgesamt 100'000 Personen gespeichert haben soll. Die umstrittene Datenbank hat die Polizei in der Zwischenzeit wieder gelöscht.

In der Schweiz scheinen wir noch nicht an diesem Punkt angelangt zu sein. Im Juni letzten Jahres gaben die Polizeikorps der Kantone Zürich, Basel und Bern an, noch keine Tests mit GES durchzuführen, wie das Onlineportal «Inside-IT» berichtete. Man würde die Entwicklungen aber «mit grossem Interesse» verfolgen. Bei der Kantonspolizei Thurgau ist der Einsatz von GES laut eigenen Angaben «derzeit kein Thema».